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акциз (378) вино (110) Виноделы (40)

Минэкономики предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина, произведенные малыми хозяйствами

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Минэкономики предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина, произведенные малыми хозяйствами

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина без добавления спирта и, соответственно, не маркировать марками акцизного налога такие вина.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно пояснительной записке к документу, обнародованному на сайте министерства, реализация законопроекта позволит также использовать малым производствам винодельческой продукции в производстве приобретенные плоды, ягоды, виноград, мед.

Законопроектом предлагается разрешить разлив винодельческой продукции, сброженных напитков, полученных в результате естественного брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц, в металлические банки из пищевого алюминия.

Кроме того, документом устанавливается ежегодная отчетность малыми производствами винодельческой продукции об объемах производства и/или обращения (в том числе импорта и экспорта) спирта, алкогольных напитков, вместо ежемесячной.

Помимо этого, законопроект снимает ограничения по предоставлению государственной поддержки малым производствам винодельческой продукции как субъектам малого и среднего предпринимательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский во время визита в Закарпатье попросил Кабмин уделить особое внимание малым винодельческим производствам

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Вино в алюминивые банки?? Зеленое стадо совсем ипанулось с горя..а чем бутылки не угодили??
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23.10.2020 17:39
+6
это давно пора было сделать...и не только для малых хозяйств-а для физических лиц.все вреда меньше,чем от бабок-самогонщиц.
а вот нащот металлотары-это вредители.гораздо безопаснее в таком случае даже пластиковые бутылки.а еще лучше бумажные тетропаки
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23.10.2020 17:43
+4
Храню в 20-литровых стеклянных бутылях и на люминий менять не собираюсь !
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23.10.2020 17:58
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Вино в алюминивые банки?? Зеленое стадо совсем ипанулось с горя..а чем бутылки не угодили??
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23.10.2020 17:39 Ответить
Це що б ти не бояру лакав, а пив більш менш натуральний напій за ті копійки, що ти заробляєш псуючи повітря на Цензорі!
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23.10.2020 18:00 Ответить
Зачем мне твои личные проблемы зебил?? Лакай бояру...и молись на осла...но мовчкы..
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23.10.2020 18:19 Ответить
Який войовничий бойовий хомʼяк!))) Як погода налахті?
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26.10.2020 08:30 Ответить
Законопроектом предлагается разрешить разлив винодельческой продукции ...... в металлические банки из пищевого алюминия. Источник: https://censor.net/ru/n3226715
Разрешить а не обязать - сечёш? Чем то стекло не угодило производителю. Ему (производителю) ещё и ежемесячная отчётность не нравится.
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23.10.2020 22:01 Ответить
это давно пора было сделать...и не только для малых хозяйств-а для физических лиц.все вреда меньше,чем от бабок-самогонщиц.
а вот нащот металлотары-это вредители.гораздо безопаснее в таком случае даже пластиковые бутылки.а еще лучше бумажные тетропаки
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23.10.2020 17:43 Ответить
Ерунда это всё и показуха.
Вроде бы прописано не плохо, но дьявол кроется в деталях, особенно в последнем абзаце. Такая свободная экономическая зона для бамбасса отдельных винодельческих хозяйств.
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23.10.2020 18:41 Ответить
Смешно .Я нигде в европе не видел вино в банках.
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23.10.2020 17:44 Ответить
Да прямо. Я видел и в пакетах, и в бумажных упаковках и в банках. Кстати, в Италии.
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23.10.2020 17:46 Ответить
Тут в банках не видел, а вот в бумажных пакетах - да. Дешевые вина, пластиковый баллон с крантиком, упакованный в картонную коробку.
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23.10.2020 17:52 Ответить
Шмурдяк за 15 грн. в картонних тетрапаках продавали ще в середині 2000-х.
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23.10.2020 20:26 Ответить
Не знаю за качество местного. Вроде $20 за галлон....шо какбэ тоже намекает
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23.10.2020 20:54 Ответить
Кто-то в минэкономики прикупил пару "свечных заводиков"...
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23.10.2020 17:48 Ответить
как говорил Шарапов -Не совсем в точку попали, но мыслите в правильном направлении.
Просто у наших нуворишей и высших чиновников это стало таким символом престижа - держать небольшое винодельческое хозяйство. Вот и выбивают для себя условия.
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23.10.2020 17:57 Ответить
Храню в 20-литровых стеклянных бутылях и на люминий менять не собираюсь !
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23.10.2020 17:58 Ответить
Цілком вірне рішення!! Скло , це найбеспечніша тара!!!))))
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23.10.2020 18:03 Ответить
ну это как сказать ...

Минэкономики предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина, произведенные малыми хозяйствами - Цензор.НЕТ 6637
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23.10.2020 18:05 Ответить
Люминий тебя смущает, а то что ты нарушаешь статью 204 по всем трем пунктам тебя это не смущает?
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23.10.2020 18:17 Ответить
Не смущает.

Статья предусматривает не менее 13 градусов, а винные дрожжи гибнут при 12-и )))

Тоиздь под статью подходит только винишко, в которое плеснули этилового спирту.

Я не плескаю.
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23.10.2020 18:22 Ответить
Градусы-спирты тут вообще не причем. Вино это подакцизный товар. Значить статью 204 ты нарушаешь.
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23.10.2020 18:37 Ответить
значит нарушаю
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23.10.2020 19:21 Ответить
Ну и нормально, может малому бизьнесу послабление будет.
А баночное вино - новое направление по всему миру.
Есть в банках и игристые и тихие, и старая Европа, и Америка.
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23.10.2020 18:07 Ответить
Не будет никакого послабления, но даст отличную возможность паре хозяйств уйти от уплаты налогов. Догадайся чьи это будут хозяйства?
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23.10.2020 18:15 Ответить
почему паре, а не всем малым винодельням?
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23.10.2020 18:17 Ответить
Потому что линия по разливу в алюминевые банки...это совсем другие деньги нежели разливать в бутылки...
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23.10.2020 18:20 Ответить
Да нет тут как раз ничего особо военного нет. Небольшие линии по разливу в банки вполне подъемные по деньгам. Существуют даже полуавтоматические линии для микропивоварен.
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23.10.2020 18:28 Ответить
Не каждый пивзавод может себе это позволить...
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23.10.2020 18:21 Ответить
в достоверно знаю, что некоторые небольшие производители возят напитки в цистернах на розлив на отдельный завод.
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23.10.2020 19:25 Ответить
Потому что остальной регламент на открытие производства прописан такой, что это не под силу малым винодельням.
Спору нет, так как прописано хорошо звучит, но это как с поддержкой фермерства - фермеры знать про это ничего не знают, а "Наша ряба" миллиардные дотации хватает как фермер.
И еще раз - стало символом престижа у нуворишей и чиновничества держать свои винодельческие хозяйства и хвастать именной маркой вина.
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23.10.2020 18:25 Ответить
Вино на 80-90% состоит из воды, выпускайте в жестянных банках концентрат вина , с надписью "Просто добавь воды" Зачем воду перевозить, паковать, хранить?
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24.10.2020 03:40 Ответить
 
 