Минэкономики предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина, произведенные малыми хозяйствами
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина без добавления спирта и, соответственно, не маркировать марками акцизного налога такие вина.
Как передает Цензор.НЕТ, согласно пояснительной записке к документу, обнародованному на сайте министерства, реализация законопроекта позволит также использовать малым производствам винодельческой продукции в производстве приобретенные плоды, ягоды, виноград, мед.
Законопроектом предлагается разрешить разлив винодельческой продукции, сброженных напитков, полученных в результате естественного брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц, в металлические банки из пищевого алюминия.
Кроме того, документом устанавливается ежегодная отчетность малыми производствами винодельческой продукции об объемах производства и/или обращения (в том числе импорта и экспорта) спирта, алкогольных напитков, вместо ежемесячной.
Помимо этого, законопроект снимает ограничения по предоставлению государственной поддержки малым производствам винодельческой продукции как субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Разрешить а не обязать - сечёш? Чем то стекло не угодило производителю. Ему (производителю) ещё и ежемесячная отчётность не нравится.
а вот нащот металлотары-это вредители.гораздо безопаснее в таком случае даже пластиковые бутылки.а еще лучше бумажные тетропаки
Вроде бы прописано не плохо, но дьявол кроется в деталях, особенно в последнем абзаце. Такая свободная экономическая зона для
бамбассаотдельных винодельческих хозяйств.
Просто у наших нуворишей и высших чиновников это стало таким символом престижа - держать небольшое винодельческое хозяйство. Вот и выбивают для себя условия.
Статья предусматривает не менее 13 градусов, а винные дрожжи гибнут при 12-и )))
Тоиздь под статью подходит только винишко, в которое плеснули этилового спирту.
Я не плескаю.
А баночное вино - новое направление по всему миру.
Есть в банках и игристые и тихие, и старая Европа, и Америка.
Спору нет, так как прописано хорошо звучит, но это как с поддержкой фермерства - фермеры знать про это ничего не знают, а "Наша ряба" миллиардные дотации хватает как фермер.
И еще раз - стало символом престижа у нуворишей и чиновничества держать свои винодельческие хозяйства и хвастать именной маркой вина.