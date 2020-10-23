Антимонопольный комитет обязал 7 производителей антисептиков прекратить использование на упаковке недостоверной информации
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Антимонопольный комитет отметил, что некоторые производители антисептиков прибегают к недобросовестные конкуренции и указывают неточные данные о своей продукции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, некоторые производители используют необоснованную информацию в описании свойств своей продукции. Комитет приводит некоторые примеры таких нарушений:
маркировку "coronaseptic";
предупреждения вторичного инфицирования;
продолжительное антимикробное действие;
действие на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам;
уничтожение до 99%, до 100% бактерий и / или вирусов;
100% антимикробная активность;
дезинфицирующее средство без соблюдения Порядка государственной регистрации дезинфекционных средств;
маркировка органической, биоорганической продукции без соблюдения требований закона.
АМКУ рекомендовал производителям прекратить использование информации, которая может вводить потребителей в заблуждение. О результатах рассмотрения рекомендаций производители должны сообщить в течение 10 дней со дня их получения.
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