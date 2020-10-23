Антимонопольный комитет обязал 7 производителей антисептиков прекратить использование на упаковке недостоверной информации

Антимонопольный комитет отметил, что некоторые производители антисептиков прибегают к недобросовестные конкуренции и указывают неточные данные о своей продукции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, некоторые производители используют необоснованную информацию в описании свойств своей продукции. Комитет приводит некоторые примеры таких нарушений:

маркировку "coronaseptic";

предупреждения вторичного инфицирования;

продолжительное антимикробное действие;

действие на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам;

уничтожение до 99%, до 100% бактерий и / или вирусов;

100% антимикробная активность;

дезинфицирующее средство без соблюдения Порядка государственной регистрации дезинфекционных средств;

маркировка органической, биоорганической продукции без соблюдения требований закона.

АМКУ рекомендовал производителям прекратить использование информации, которая может вводить потребителей в заблуждение. О результатах рассмотрения рекомендаций производители должны сообщить в течение 10 дней со дня их получения.

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