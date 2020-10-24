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Президент Польши Дуда заболел COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Польши Дуда заболел COVID-19

У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter.

По его словам, Дуда сдал тест накануне, результат оказался положительным.

"Президент в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - отметил пресс-секретарь.

Спихальский также сообщил о намерениях уйти на самоизоляцию.

Читайте также: За сутки от COVID-19 умерли 125 человек, 2 177 - выздоровели, выявлены 7 014 новых случаев

Как сообщалось, 12-13 октября президент Польши посетил Украину с официальным визитом.
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Топ комментарии
+19
І треба ж було приїзжати на зустріч з бідоносцем.
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24.10.2020 10:34
+15
А Дуда, мабуть, зовсім не хотів підхопити цю заразу, як наш , найвеличніший! Одужуйте, пане Президент! Ви гарна людина і чудовий керівник, ви потрібні Польщі!
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24.10.2020 10:38
+9
до чего Зебил не дотронется везде либо горе наводнение землятресение пожары болезни вот и встреитлся с Дудой наш дуракПрезидент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5511
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24.10.2020 10:36
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І треба ж було приїзжати на зустріч з бідоносцем.
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24.10.2020 10:34 Ответить
Від ЗЕ підчепив.
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24.10.2020 10:36 Ответить
до чего Зебил не дотронется везде либо горе наводнение землятресение пожары болезни вот и встреитлся с Дудой наш дуракПрезидент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5511
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24.10.2020 10:36 Ответить
Муха-зезе - разносчик заразы.
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24.10.2020 10:36 Ответить
А Дуда, мабуть, зовсім не хотів підхопити цю заразу, як наш , найвеличніший! Одужуйте, пане Президент! Ви гарна людина і чудовий керівник, ви потрібні Польщі!
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24.10.2020 10:38 Ответить
Ну так пусть ему игрок на рояле свою инновационную вакцину отправит Президент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6594
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24.10.2020 10:40 Ответить
а ви собі фуйловську вакцину вже вщепили ?
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24.10.2020 10:48 Ответить
Ха, а вы думаете ее можно где то купить? Я б купил...
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24.10.2020 10:52 Ответить
Я можу безкоштовно забезпечити.
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24.10.2020 11:03 Ответить
Искренне благодарен конечно же. Но подожду, пока в поликлиниках не появится Президент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 880
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24.10.2020 11:08 Ответить
Як хочете.
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24.10.2020 11:12 Ответить
О,вернулось с своей власовской тряпке. Не стесняйся
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24.10.2020 11:20 Ответить
Ты уже в Великой Британии?
Или после ВК забыла отключить?
Или в ОК заходила? Президент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2837
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24.10.2020 10:52 Ответить
Мені здається, там четвертий варіант... Президент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8973
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24.10.2020 10:56 Ответить
Так заходила на сайти ВБ.
Тебе це зачіпає, чи що ?
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24.10.2020 11:05 Ответить
Информацию сливала? Президент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2918
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24.10.2020 11:28 Ответить
Яку ?
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24.10.2020 11:46 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления другу Украины А. Дуде.
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24.10.2020 10:48 Ответить
сьездил с бобочкой повидаться,называется...
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24.10.2020 10:49 Ответить
12 октября состоялась встреча Дуды с Зеленским .Сначала собеседники были в масках, но на совместную пресс-конференцию вышли без них. состоялись встречи с Шмыгалем и Разумковым. Оба были в масках. Также состоялись переговоры в расширенном формате с членами украинского правительства.13 октября оба президента посетили Одессу, где провели бизнес-форум. Теперь все будут чесать свои репы и репки - пронесет или не пронесет
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24.10.2020 11:03 Ответить
Якщо рейтинг Юлі почне різко підніматись то ЗЄ заразився від Дуди(масада все знає)
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24.10.2020 11:11 Ответить
Президент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1683
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24.10.2020 11:14 Ответить
хоть кто-то из известных умер или на ИВЛ лежал? Все это постановка как и H1N1.
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24.10.2020 11:38 Ответить
Модні соплі.
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24.10.2020 12:09 Ответить
Ні, тут дещо інше.
Така собі низькопробна акторська гра задля реклами ковіду в ЗМІ
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24.10.2020 12:30 Ответить
В даному випадку - так.
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24.10.2020 13:16 Ответить
Съедайте хотя бы одну луковицу в день и хотя бы одно яблоко,и забудите про недуги навсегда...
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24.10.2020 11:52 Ответить
В тролейбусі, розмовляючи між собою, їдуть дві літні жінки. Одна говорить іншій:
- Ти знаєш, Надю, зараз по Чернігову страшний грип ходить… Американський, каліфорнійський та ще й свинячий. Не допомагають ніякі ліки, навіть імпортні. Рятують тільки народні засоби, але їх треба починати вживати заздалегідь…
Надя запитує:
- А які ж це «народні засоби»?
- Цибуля, часник і самогонка…
Чоловік, що сидить позад них, почувши їх розмову, нахилившись вперед, задає «невинне» питання:
- Вибачте, я теж переживаю за своє здоров»я. Скажіть, а якщо немає самогонки, її можна магазинною горілкою замінить?
Жінка повертається до нього, і, дивлячись поверх окулярів, безапеляційно заявляє:
- Молодий чоловіче, запам»ятайте: магазинна горілка - це суцільна хімія, у ній немає активних корисних речовин…
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24.10.2020 12:18 Ответить
А з ким то він недавно зустрічався? О тож!
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24.10.2020 11:56 Ответить
Приехал в Киев - пообщался с Зеленским - заболел на корону. Президент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7082
Бедоносец и тут нагадил.
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24.10.2020 12:07 Ответить
Дуда, а не тра було візитувати...
А ми - попереджали!
Тим не менше - швидкого одужання тобі, Дуда!
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24.10.2020 12:11 Ответить
Cпівчуваю Дуді, хай виздоровлює без ускладнень!
От цікаво, чи Зелебенське ляже під ШВЛ!?
Ні хріна, його і чорт не візьме!
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24.10.2020 12:12 Ответить
Опять лупоглазое ничтожество с роялем опять постарался....А давайте его отправим в Ростов к Янеку,там оно пересечётся с ******...ну а результат можно знать наперед,и пускай там и остаётся,может хоть какая-то польза от этого наркомана-недоразумения будет...
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24.10.2020 12:37 Ответить
Нє... З ним ***** ніколи не зустрінеться. Хіба, що десь як в форматі якоїсь нормандської чи другої четвірки чи п'ятірки. ***** ж западло з клованами зустрічатись, гебнявий статус не дозволяє...
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24.10.2020 13:05 Ответить
Ну і Шо?! Я теж захворів півтори неділлі тому так ніхто навіть півслова не написав... Президент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1566
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24.10.2020 13:02 Ответить
Политикам сейчас модно болеть. Итак минимум контактактов, так они ещё заражаться успевают.
У нас на заводе, в одной смене, 3500 человек. Да, маски-хренаски, с линейкой бегают растояние меряют. Хоть и не хочешь пересекаешся каждую минуту.
А эти твари в правительстве на ровном месте заболевают.
Наш министр здравоохранения тоже болеет. Ничего подлатают поляка как и Трампеца.
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24.10.2020 13:05 Ответить
Все, можно убирать усиленные пожарные расчеты из Замка Вавель и варшавского парка Лазенки. Проклятие ударило в другом месте. А вот Виндзорам не стоит расслабляться - я бы проверил состояние фундамента Биг-Бена и картины в замке на зеленый грибок...
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24.10.2020 13:57 Ответить
 
 