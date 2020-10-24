Президент Польши Дуда заболел COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter.
По его словам, Дуда сдал тест накануне, результат оказался положительным.
"Президент в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - отметил пресс-секретарь.
Спихальский также сообщил о намерениях уйти на самоизоляцию.
Как сообщалось, 12-13 октября президент Польши посетил Украину с официальным визитом.
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Или после ВК забыла отключить?
Или в ОК заходила?
Тебе це зачіпає, чи що ?
Така собі низькопробна акторська гра задля реклами ковіду в ЗМІ
- Ти знаєш, Надю, зараз по Чернігову страшний грип ходить… Американський, каліфорнійський та ще й свинячий. Не допомагають ніякі ліки, навіть імпортні. Рятують тільки народні засоби, але їх треба починати вживати заздалегідь…
Надя запитує:
- А які ж це «народні засоби»?
- Цибуля, часник і самогонка…
Чоловік, що сидить позад них, почувши їх розмову, нахилившись вперед, задає «невинне» питання:
- Вибачте, я теж переживаю за своє здоров»я. Скажіть, а якщо немає самогонки, її можна магазинною горілкою замінить?
Жінка повертається до нього, і, дивлячись поверх окулярів, безапеляційно заявляє:
- Молодий чоловіче, запам»ятайте: магазинна горілка - це суцільна хімія, у ній немає активних корисних речовин…
Бедоносец и тут нагадил.
А ми - попереджали!
Тим не менше - швидкого одужання тобі, Дуда!
От цікаво, чи Зелебенське ляже під ШВЛ!?
Ні хріна, його і чорт не візьме!
У нас на заводе, в одной смене, 3500 человек. Да, маски-хренаски, с линейкой бегают растояние меряют. Хоть и не хочешь пересекаешся каждую минуту.
А эти твари в правительстве на ровном месте заболевают.
Наш министр здравоохранения тоже болеет. Ничего подлатают поляка как и Трампеца.