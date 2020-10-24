Президент Польщі Дуда захворів на COVID-19

У президента Польщі Анджея Дуди виявили коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар глави держави Блажей Спіхальський у твітері.

За його словами, Дуда здав тест напередодні, результат виявився позитивним.

"Президент почувається добре. Ми постійно контактуємо з відповідними медичними службами", - зазначив прессекретар.

Спіхальський також повідомив про наміри піти на самоізоляцію.

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Як повідомлялося, 12-13 жовтня президент Польщі відвідав Україну з офіційним візитом.