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Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

На избирательных участках фиксируют волонтеров, которые проводят опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Дмитрия Хилюка в Facebook, опрос проводят на избирательном участке №320371 Киевской области.

"Участок номер 320371. Козаровичи, Киевская область. Опросники от Величайшего находятся в помещении участка. Полицейский говорит, что участок - это лишь коридор школы, где сидит комиссия и голосуют, а фойе - это не участок", - сообщил журналист.

Волонтеров опроса Зеленского фиксируют на избирательных участках 01

Также работу волонтеров на избирательных участках зафиксировали на Закарпатье.

Как сообщает журналист Виталий Глагола, опрос проводят также в селе Оноковцы Ужгородского района.

"Опрос. Хлопачка проводит опрос прямо на участке в селе Оноковцы", - написал он.

Волонтеров опроса Зеленского фиксируют на избирательных участках 02

Кроме того, как сообщает "Суспільне", "5 вопросов от президента" ставят при входе в помещение избирательного участка в селе Соломоново Ужгородского района.

Волонтеров опроса Зеленского фиксируют на избирательных участках 03

Отмечается, что опрос проводит волонтер Дмитрий Лябин. По его словам, на территорию УИК, где именно голосуют избиратели, не заходит, потому что не имеет права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну. ФОТО
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Топ комментарии
+65


Roman Kulyk@R_Kulyk 27 мин

Як виглядати ще більшим нікчемою?
Правильно, набрати на своє незаконне "опитування" дітей.

Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 4099
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25.10.2020 13:16
+36
Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 2886
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25.10.2020 13:19
+35
Президент и Первая Леди нормального человека
Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 4743
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25.10.2020 13:32
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Roman Kulyk@R_Kulyk 27 мин

Як виглядати ще більшим нікчемою?
Правильно, набрати на своє незаконне "опитування" дітей.

Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 4099
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25.10.2020 13:16 Ответить
100%
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25.10.2020 13:17 Ответить
Це ще огидніше, ніж гречка
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25.10.2020 13:29 Ответить


Дмитрий@dmitriypaut 1 ч

Не перепутать!
Дети, проводящие опрос Зеленскага, это не преступление.
Если вы испортите бюллетень Зеленскага - это преступление.
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25.10.2020 13:52 Ответить
я своей не испортил. Я его УКРАСИЛ.

вписал в 10 клеточек столбиками - ПІШОВ НА@#.
Отлично все вписалось. Дякую, дуже дякую.
Кстати на нашем участке таких опрашивающих было аж две штуки.
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25.10.2020 14:13 Ответить
***, мало не по кущах сидять тупоголові ублюдки.
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25.10.2020 15:41 Ответить
Детей нельзя посадить за нарушение законов. Прикрываться детьми - последнее дело. Гниды у власти.
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25.10.2020 15:59 Ответить
у ньог достойний вчитель - х...ло
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25.10.2020 17:38 Ответить
зеленой шмаркле некуда деньги деть? пусть больным раздаст
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25.10.2020 13:17 Ответить
а Лєнка побирається, гроші на дитячий майданчик клянчить
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25.10.2020 15:46 Ответить
Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 2886
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25.10.2020 13:19 Ответить
Она параллельно картошкой торгует?
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25.10.2020 13:24 Ответить
Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 2396 Продає зільоний опіум для народа.

Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 3988
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25.10.2020 13:49 Ответить
Ди Каприо?
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25.10.2020 13:57 Ответить
Ди Ульянов. Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 3766
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25.10.2020 14:13 Ответить
Hellis@13Hellis_13 3 ч

Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
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25.10.2020 13:28 Ответить
побольше фото и видео нарушений Зеленским законов Украины !!!!!

криминальные дела должны основываться на фактах
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25.10.2020 13:19 Ответить



Olha lviv'yanka25%

@LvivYanka

·24 мин

В ответ
@DDen911

Щойно спілкувалась з людиною, яка викликала поліцію на "опитувальників" .Поліцейські просять не писати скарги-кажуть, що у Львові вже всі патрульні на виїздах за скаргами, задіюють вже навіть слідчо-оперативні групи .
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25.10.2020 13:22 Ответить
Після моїх 3 спроб викликати поліцію до дільниці, щоб зафіксувати факт порушення на місці, патрульна поліція не тільки не приїхала протягом 3 годин на виклик, але навіть перестали патрульні авто проїздити тою вулицею, на яку виходять двері виборчої дільниці.
2 поліцейських, які чергували на дільниці не хотіли нічого робити, щоб припинити незаконну агітацію з написами "ВІД ПРЕЗИДЕНТА" та "від Володимира Зеленського".
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25.10.2020 19:13 Ответить








****** Харьков

@h_kharkov

·1 ч

Вот такие вот "инструкции" используют наблюдатели от СН на участках. Ясли такое видите: 1. Начинайте фиксацию на фото, а лучше видео. 2. Обращайтесь к членам избирательной комиссии и составляйте акт о нарушении. 3. Вызывайте полицию и оформляйте нарушение.
Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 8544
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25.10.2020 13:24 Ответить
У нас на участке, чучело с наркоманским опросом - прогнали нахер от участка. Сейчас никто ничего не проводит.
Если граждане и члены комиссии позволяют этот беспредел, значит они соучастники правового беспредела.
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25.10.2020 13:24 Ответить
Галоперидолу?
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25.10.2020 13:30 Ответить
и желательно прямо в мозг.
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25.10.2020 13:58 Ответить
не можливо,в того двйба він тупо відсутній... Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 5849
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25.10.2020 14:07 Ответить
Дивно! А зелені шмаркачі казали, що склали договір з фірмою, що проводить опитування... Невже збрехали? Яка несподіванка! А долучення до роботи неповнолітніх - то, здається, взагалі щось кримінальне...
Чергове порушення закону від найвеличнішого, який повинен бути гарантом законності. Чим він грав но піаніні, те він і поклав на закон і, в першу чергу, на Конституцію.
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25.10.2020 13:25 Ответить


Фосий тві@fosyavtwi 2 ч

Катаємо скаргу з хлопцями.
Кажуть-поліція з ніг збивається
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25.10.2020 14:02 Ответить
Это "винтики" зарабатывающие свои копейки. Их просто надо вежливо отводить в сторону, а их инвентарь сжигать.
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25.10.2020 13:25 Ответить
Волонтёр - человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе. Википедия. Называйте все своими именами. Левачок например. Халтурщик, зебиленок
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25.10.2020 13:26 Ответить
Плять Чо за маразм происходит в Украине ,а возмущаться только 5%
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25.10.2020 13:26 Ответить
И то на Цензоре😡
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25.10.2020 13:27 Ответить
мені здається що правління зелепуги сотоварищі залишиться у Історії України як найганебніша Її сторінка Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 475
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25.10.2020 13:53 Ответить
Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 5335
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25.10.2020 13:30 Ответить
Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 5295
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25.10.2020 13:30 Ответить
Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 6231 Лі Куань Ю 30 років узурпував владу, ввів жорстку цензуру, та шов шляхом планової економікі...

Чого ото тикати усяку муйну, коли не маєш навіть уявлення що криється під "цитатою" публікації...
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25.10.2020 13:39 Ответить
Ну так це і є «складний шлях» по Лі Цуан Ю.
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25.10.2020 14:05 Ответить
Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 1021 У такому випадку треба насамперед визначитись - потрібен авторитарізм/діктатура, чи демократія.

Якщо демократія - "складний шлях" по Лі Куань Ю непринятний. Тому й "цитата" "ни к селу ни к городу" - аби потриндеть...
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25.10.2020 14:39 Ответить
Президент и Первая Леди нормального человека
Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 4743
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25.10.2020 13:32 Ответить
простигосподи не буду говорить кто
Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 827
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25.10.2020 13:33 Ответить
олена в недорогом свитере цыплячьей расцветки Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 1686
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25.10.2020 13:50 Ответить
я б сказав кольору дитячої несподіванки. В неї як на мене зовсім немає ниякого смаку.
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25.10.2020 14:00 Ответить
Цыгане?
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25.10.2020 15:16 Ответить
хуже
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25.10.2020 17:18 Ответить
///
https://youtu.be/WuQoMCATToI

Поліція склала адміністративний протокол за дрібне *********** щодо активістки руху Femen. Дівчина перед тим, як президент Володимир Зеленський з дружиною зайшли на виборчу дільницю, задерла спідницю, на якій був напис Zexist, а інтимна частина тіла була пофарбована зеленою фарбою.
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25.10.2020 17:06 Ответить
Оно культуре не обучено. Оно в подворотнях Кривого Рога "университеты" проходило. Чмо самовлюбленное.
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25.10.2020 18:46 Ответить
марина в кастюме Шанель за 5000 евро Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 4029
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25.10.2020 13:49 Ответить
да. У неї гарний смак
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25.10.2020 14:07 Ответить
ну і...?
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25.10.2020 14:09 Ответить
У нее муж миллионер если что Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 9139
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25.10.2020 16:00 Ответить
...при этом заплативший миллиарды гривен налогов Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 3526
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25.10.2020 16:01 Ответить
А питали дозвіл у інтерв*ютерів на іх особисте фотографування та розміщення іх облич у публічному просторі?
Якщо не питали - це 100% крімінал:
- порушення ст. 32 Конституції України
- ст. 182 ККУ
- ст. 308 ЦКУ
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25.10.2020 13:33 Ответить
из тебя правовед как из зеленского президент
их не снимают дома. это общественное место. съемка не запрещена.
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25.10.2020 13:34 Ответить
Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 9771
ст. 308 Цивільного кодексу України: фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи.
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25.10.2020 13:42 Ответить
пусть подают в суд
с репортажами журналистов на которых люди ходят по улицам тоже все печально?
какое же ты тупое ей богу....
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25.10.2020 13:43 Ответить
Не обращай внимания, это зеленожабое существо тут жопу рвет за наркошу.
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25.10.2020 15:46 Ответить
хм.. не зовсім так. ці особи знаходяться в публічному місці. Винятком із загального правила, коли не потрібно отримувати згоду, є зйомка у публічних місцях: на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
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25.10.2020 13:49 Ответить
розповідає юрист Білозерського офісу Мережі правового розвитку В'ячеслав Лях.



Закон говорить, що знімати на відео чи фотографувати у громадських місцях можна. Заборонити зйомку не можуть службові, публічні особи або посадові, якщо ви не перешкоджаєте їхній роботі. А от випадкові перехожі (фізичні особи), мають право сказати, що вони не хочуть, аби їх знімали, та вимагати видалити матеріали з їхнім зображенням. І саме так фотограф або оператор повинен зробити.

Отже, в громадських місцях знімати дозволено. Однак якщо до вас звертається громадянин і просить, аби ви його не знімали, а фото чи відео з ним видалили, ви маєте виконати його вимоги.
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25.10.2020 14:01 Ответить
Мені не треба розповідей юриста. Я практикуючий адвокат, моє АО діє з 1997 року. Все що відбувається на виборах перебуває у публічній площині. І жодної перспективи щодо ваших зауважень в попередніх коментарях з точки зору ЦК тут немає.
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25.10.2020 14:08 Ответить
...Я практикуючий адвокат, моє АО діє з 1997 року

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Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 5050 Буває таке, що знання юриспруденції застарівають...
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25.10.2020 14:20 Ответить
Действительно, доколе!
Скажи а кем является этот опрашиватель? Частным лицом или нет?
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25.10.2020 18:28 Ответить
фізична особа. Навіть, якщо її найняли на тимчасову одноразову працю
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25.10.2020 18:45 Ответить
спору нет что физическое лицо, но частное лицо или при исполнении своих обязанностей согласно договора?
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25.10.2020 18:53 Ответить
смотрите, не имеет право запрещать ту-ту-ту только службові, публічні особи або посадові...
В нашем случае наємний работнік (якщо навіть офіціально) не підпадає у перераховані вище категорії:
- службові, посадові особи - "на харчах" у держказни
- публічна особа - знавана особа широкому колу "споживачів", котра неодноразово/систематично видає свій публічний "продукт/товар" широкому колу "споживачів".
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25.10.2020 19:20 Ответить
Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 2871 І що? Найдіть категорію "посадової особи", під яку підпадає подібний (у нашому випадку) "інтервьютер", найманий на разову (на сьогодні) працю...

...керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.
Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділів, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо)
Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідувачів складів, магазинів, майстерень, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.
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25.10.2020 20:00 Ответить
значить его можно снимать это же очевидно
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25.10.2020 20:05 Ответить
Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 2720 Можно. Но сохранять и распространять фейс снятого - исключительно с его согласия.
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25.10.2020 20:13 Ответить
закон покажи.
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25.10.2020 21:15 Ответить
ст. 308 ЦКУ: фотографія, ...на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи.
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25.10.2020 21:23 Ответить
ну и где написано что их нельзя снимать?
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25.10.2020 23:03 Ответить
т.е. видео можно, ок Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 8692
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25.10.2020 16:02 Ответить
Так, можна. Але якщо "знятий" дозволить зберігання та росповсюдження відеоматеріалу з його обличчам.
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25.10.2020 16:13 Ответить
Если видеофиксация велась открыто и "волонтер" не потребовал ее прекратить, то действует принцип "молчаливого согласия".
И в данном случае статья 39 УК Украины полностью снимает ответственность с человека, ведущего сьемку, даже, если бы он вел ее скрытно.
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25.10.2020 13:49 Ответить
"волонтёр" ведёт общественную деятельность, т.е. является лицом публичным и свои хотелки может засунуть себе в задницу😁
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25.10.2020 14:14 Ответить
Просто денег хотят наволонтёрить, ничего личного, забухать охота. Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 3549
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25.10.2020 13:54 Ответить
Это какой то позор. За что нам все это.
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25.10.2020 13:59 Ответить
за равнодушие.
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25.10.2020 14:00 Ответить
втыкайте в коробку говно, спички, кислоту = по вашему выбору!
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25.10.2020 14:08 Ответить
месье экстремист? Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 2862 мы ж не звери Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 2512
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25.10.2020 16:03 Ответить
экстремист тот, кто не сопротивляется ЗЕ говну и широко расставляет ноги
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26.10.2020 00:56 Ответить
В моём понимании «фиксировать» означает «обездвижить». Наиболее эффективным и одновременно наименее затратным способом с дальней дистанции будет правый кросс (для левши, соответственно, левый), с ближней дистанции, желательно с элементом неожиданности, - апперкот. Знающие люди подтвердят.
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25.10.2020 14:11 Ответить
не закупить ни одного аппарата ИВЛ, нет ни одной больницы со 100% врачей получивших надбавки, закатать в асфальт ( который к стати по расценкам ваЗЕлиновского Сброда) получился дороже чем в Израиле, бабки короновирусного фонда это существо задает Дегенеративные вопросы смысл которых 0 как и сам нарко-Гидрант!!!
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25.10.2020 14:45 Ответить
Был на выборах.
Два человека(волонтёра за зарплату) с вопросами от человека которому скучно и нечем заняться, стояли на улице под деревом, скучали.
К ним ни кто не подходил.
Им и легче, подышали воздухом и заработали.
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25.10.2020 17:34 Ответить
это все видимость, никто ниче считать не будет, скажут то что задумали
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25.10.2020 19:51 Ответить
Болтами їх потрібно було фіксувати.
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25.10.2020 20:28 Ответить
 
 