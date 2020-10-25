Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На избирательных участках фиксируют волонтеров, которые проводят опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Дмитрия Хилюка в Facebook, опрос проводят на избирательном участке №320371 Киевской области.
"Участок номер 320371. Козаровичи, Киевская область. Опросники от Величайшего находятся в помещении участка. Полицейский говорит, что участок - это лишь коридор школы, где сидит комиссия и голосуют, а фойе - это не участок", - сообщил журналист.
Также работу волонтеров на избирательных участках зафиксировали на Закарпатье.
Как сообщает журналист Виталий Глагола, опрос проводят также в селе Оноковцы Ужгородского района.
"Опрос. Хлопачка проводит опрос прямо на участке в селе Оноковцы", - написал он.
Кроме того, как сообщает "Суспільне", "5 вопросов от президента" ставят при входе в помещение избирательного участка в селе Соломоново Ужгородского района.
Отмечается, что опрос проводит волонтер Дмитрий Лябин. По его словам, на территорию УИК, где именно голосуют избиратели, не заходит, потому что не имеет права.
Пожалуйста, подождите...
Roman Kulyk@R_Kulyk 27 мин
Як виглядати ще більшим нікчемою?
Правильно, набрати на своє незаконне "опитування" дітей.
Дмитрий@dmitriypaut 1 ч
Не перепутать!
Дети, проводящие опрос Зеленскага, это не преступление.
Если вы испортите бюллетень Зеленскага - это преступление.
вписал в 10 клеточек столбиками - ПІШОВ НА@#.
Отлично все вписалось. Дякую, дуже дякую.
Кстати на нашем участке таких опрашивающих было аж две штуки.
Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
криминальные дела должны основываться на фактах
Olha lviv'yanka25%
@LvivYanka
·24 мин
В ответ
@DDen911
Щойно спілкувалась з людиною, яка викликала поліцію на "опитувальників" .Поліцейські просять не писати скарги-кажуть, що у Львові вже всі патрульні на виїздах за скаргами, задіюють вже навіть слідчо-оперативні групи .
2 поліцейських, які чергували на дільниці не хотіли нічого робити, щоб припинити незаконну агітацію з написами "ВІД ПРЕЗИДЕНТА" та "від Володимира Зеленського".
****** Харьков
@h_kharkov
·1 ч
Вот такие вот "инструкции" используют наблюдатели от СН на участках. Ясли такое видите: 1. Начинайте фиксацию на фото, а лучше видео. 2. Обращайтесь к членам избирательной комиссии и составляйте акт о нарушении. 3. Вызывайте полицию и оформляйте нарушение.
Если граждане и члены комиссии позволяют этот беспредел, значит они соучастники правового беспредела.
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ФБ https://www.facebook.com/cn.opora/photos/%D1%83-telegram-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-/10156045029085108/
Чергове порушення закону від найвеличнішого, який повинен бути гарантом законності. Чим він грав но піаніні, те він і поклав на закон і, в першу чергу, на Конституцію.
Фосий тві@fosyavtwi 2 ч
Катаємо скаргу з хлопцями.
Кажуть-поліція з ніг збивається
Чого ото тикати усяку муйну, коли не маєш навіть уявлення що криється під "цитатою" публікації...
Якщо демократія - "складний шлях" по Лі Куань Ю непринятний. Тому й "цитата" "ни к селу ни к городу" - аби потриндеть...
https://youtu.be/WuQoMCATToI
Поліція склала адміністративний протокол за дрібне *********** щодо активістки руху Femen. Дівчина перед тим, як президент Володимир Зеленський з дружиною зайшли на виборчу дільницю, задерла спідницю, на якій був напис Zexist, а інтимна частина тіла була пофарбована зеленою фарбою.
Якщо не питали - це 100% крімінал:
- порушення ст. 32 Конституції України
- ст. 182 ККУ
- ст. 308 ЦКУ
их не снимают дома. это общественное место. съемка не запрещена.
ст. 308 Цивільного кодексу України: фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи.
с репортажами журналистов на которых люди ходят по улицам тоже все печально?
какое же ты тупое ей богу....
Закон говорить, що знімати на відео чи фотографувати у громадських місцях можна. Заборонити зйомку не можуть службові, публічні особи або посадові, якщо ви не перешкоджаєте їхній роботі. А от випадкові перехожі (фізичні особи), мають право сказати, що вони не хочуть, аби їх знімали, та вимагати видалити матеріали з їхнім зображенням. І саме так фотограф або оператор повинен зробити.
Отже, в громадських місцях знімати дозволено. Однак якщо до вас звертається громадянин і просить, аби ви його не знімали, а фото чи відео з ним видалили, ви маєте виконати його вимоги.
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Буває таке, що знання юриспруденції застарівають...
Скажи а кем является этот опрашиватель? Частным лицом или нет?
В нашем случае наємний работнік (якщо навіть офіціально) не підпадає у перераховані вище категорії:
- службові, посадові особи - "на харчах" у держказни
- публічна особа - знавана особа широкому колу "споживачів", котра неодноразово/систематично видає свій публічний "продукт/товар" широкому колу "споживачів".
...керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.
Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділів, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо)
Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідувачів складів, магазинів, майстерень, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.
И в данном случае статья 39 УК Украины полностью снимает ответственность с человека, ведущего сьемку, даже, если бы он вел ее скрытно.
Два человека(волонтёра за зарплату) с вопросами от человека которому скучно и нечем заняться, стояли на улице под деревом, скучали.
К ним ни кто не подходил.
Им и легче, подышали воздухом и заработали.