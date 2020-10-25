Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На виборчих дільницях фіксують волонтерів, які проводять опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення журналіста Дмитра Хилюка у фейсбуці, опитування проводять на виборчій дільниці №320371 Київської області.

"Дільниця №320371. Козаровичі, Київська область. Опитувачі від Найвеличнішого перебувають у приміщенні дільниці. Поліцейський каже, що дільниця - це лише коридор школи, де сидить комісія і голосують, а фойє - це не дільниця", - повідомив журналіст.

Також роботу волонтерів на виборчих дільницях зафіксували на Закарпатті.

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, опитування проводять також у селі Оноківці Ужгородського району.

"Опитування. Хлопачка проводить опитування прямо на дільниці в селі Оноківці", - написав він.

Крім того, як повідомляє "Суспільне", "5 запитань від президента" ставлять біля входу до приміщення виборчої дільниці в селі Соломоново Ужгородського району.

Зазначається, що опитування проводить волонтер Дмитро Лябін. За його словами, на територію ДВК, де саме голосують виборці, не заходить, бо не має права.

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