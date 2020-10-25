Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Мариуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%
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Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Мариуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На выборах городского головы Мариуполя (Донецкая обл.) лидирует действующий мэр города Вадим Бойченко. На втором месте идет представитель партии "ОПЗЖ" Владимир Клименко, на третьем – самовыдвиженка Лидия Мугли – 4,4%.
Остальные кандидаты набрали меньше 1,5% голосов избирателей.
Социологическая группа "Рейтинг" провела экзитпол на выборах мэра и горсовета Мариуполя, который проводился на 50 избирательных участках города. Количество опрошенных – 4 257. Ошибка выборки не превышает 1,5%.
Топ комментарии
+3 Герхард
показать весь комментарий25.10.2020 20:19
+1 Привет
показать весь комментарий25.10.2020 20:20
+1 Оstap 00839442
показать весь комментарий25.10.2020 20:29
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А до этого, кто был?
Но 2 года уже влать в Украине не украинская.
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свідки другого приходу блукають в якись матріці...
Где твоя Тюля, кстати?
Щас вже "Юлі нема" - може на цей раз пощастить жити гарно..