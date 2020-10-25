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Мариуполь (5562) экзитпол (210)

Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Мариуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экзитпол

Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Мариуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На выборах городского головы Мариуполя (Донецкая обл.) лидирует действующий мэр города Вадим Бойченко. На втором месте идет представитель партии "ОПЗЖ" Владимир Клименко, на третьем – самовыдвиженка Лидия Мугли – 4,4%.

Остальные кандидаты набрали меньше 1,5% голосов избирателей.

Социологическая группа "Рейтинг" провела экзитпол на выборах мэра и горсовета Мариуполя, который проводился на 50 избирательных участках города. Количество опрошенных – 4 257. Ошибка выборки не превышает 1,5%.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Хоть бы написали чьих будет этот Бойченко.
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25.10.2020 20:19
+1
Новинского холоп...
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25.10.2020 20:20
+1
и сидел бы он и дальше тихо под веником.

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Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Мариуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8% - Цензор.НЕТ 3789 свідки другого приходу блукають в якись матріці...
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25.10.2020 20:29
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Хоть бы написали чьих будет этот Бойченко.
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25.10.2020 20:19 Ответить
Новинского холоп...
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25.10.2020 20:20 Ответить
Хреново.

А до этого, кто был?
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25.10.2020 20:21 Ответить
Он же и был...
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25.10.2020 20:21 Ответить
Ну тут такое дело - была бы сильная проукраинская центральная власть и сидел бы он и дальше тихо под веником.
Но 2 года уже влать в Украине не украинская.
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25.10.2020 20:23 Ответить
и сидел бы он и дальше тихо под веником.

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Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Мариуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8% - Цензор.НЕТ 3789 свідки другого приходу блукають в якись матріці...
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25.10.2020 20:29 Ответить
Аутсадерам слова не давали.

Где твоя Тюля, кстати?
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25.10.2020 20:41 Ответить
Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8% - Цензор.НЕТ 7620 Що ви бажаєте почути? У 10 році ригосоєвиє волалі "не будет Юли - ех, зажівєм" - і вибрали Шапкокрада - почали жити гірше. У 14 році соєригі волалі "не будет Юлі - ех, зажівем" - почали жити ще гірше. У 19 році соєригі волалі "не буде Юлі - ех, зажівем" - стало ще гірше...

Щас вже "Юлі нема" - може на цей раз пощастить жити гарно.. Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8% - Цензор.НЕТ 7620
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25.10.2020 22:17 Ответить
Уже увидел. Он же и был.
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25.10.2020 20:22 Ответить
Насколько я помню вполне адекватный даже для Мариуполя...
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25.10.2020 20:38 Ответить
 
 