Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%
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Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На виборах міського голови Маріуполя (Донецька обл.) лідирує чинний мер міста Вадим Бойченко. На другому місці йде представник партії "ОПЗЖ" Володимир Клименко, на третьому - самовисуванка Лідія Мугла - 4,4%.
Решта кандидатів набрали менше 1,5% голосів виборців.
Соціологічна група "Рейтинг" провела екзитпол на виборах мера і міськради Маріуполя, який відбувався на 50 виборчих дільницях міста. Кількість опитаних - 4 257. Помилка вибірки не перевищує 1,5%.
Топ коментарі
+3 Герхард
показати весь коментар25.10.2020 20:19
+1 Привет
показати весь коментар25.10.2020 20:20
+1 Оstap 00839442
показати весь коментар25.10.2020 20:29
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Будь ласка, зачекайте...
А до этого, кто был?
Но 2 года уже влать в Украине не украинская.
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свідки другого приходу блукають в якись матріці...
Где твоя Тюля, кстати?
Щас вже "Юлі нема" - може на цей раз пощастить жити гарно..