УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4238 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
3 329 10
Маріуполь (2818) екзитпол (94)

Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екзитпол

Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На виборах міського голови Маріуполя (Донецька обл.) лідирує чинний мер міста Вадим Бойченко. На другому місці йде представник партії "ОПЗЖ" Володимир Клименко, на третьому - самовисуванка Лідія Мугла - 4,4%.

Решта кандидатів набрали менше 1,5% голосів виборців.

Соціологічна група "Рейтинг" провела екзитпол на виборах мера і міськради Маріуполя, який відбувався на 50 виборчих дільницях міста. Кількість опитаних - 4 257. Помилка вибірки не перевищує 1,5%.

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій. ІНФОГРАФІКА
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Хоть бы написали чьих будет этот Бойченко.
показати весь коментар
25.10.2020 20:19
+1
Новинского холоп...
показати весь коментар
25.10.2020 20:20
+1
и сидел бы он и дальше тихо под веником.

--------------------------------
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Мариуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8% - Цензор.НЕТ 3789 свідки другого приходу блукають в якись матріці...
показати весь коментар
25.10.2020 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть бы написали чьих будет этот Бойченко.
показати весь коментар
25.10.2020 20:19 Відповісти
Новинского холоп...
показати весь коментар
25.10.2020 20:20 Відповісти
Хреново.

А до этого, кто был?
показати весь коментар
25.10.2020 20:21 Відповісти
Он же и был...
показати весь коментар
25.10.2020 20:21 Відповісти
Ну тут такое дело - была бы сильная проукраинская центральная власть и сидел бы он и дальше тихо под веником.
Но 2 года уже влать в Украине не украинская.
показати весь коментар
25.10.2020 20:23 Відповісти
и сидел бы он и дальше тихо под веником.

--------------------------------
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Мариуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8% - Цензор.НЕТ 3789 свідки другого приходу блукають в якись матріці...
показати весь коментар
25.10.2020 20:29 Відповісти
Аутсадерам слова не давали.

Где твоя Тюля, кстати?
показати весь коментар
25.10.2020 20:41 Відповісти
Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8% - Цензор.НЕТ 7620 Що ви бажаєте почути? У 10 році ригосоєвиє волалі "не будет Юли - ех, зажівєм" - і вибрали Шапкокрада - почали жити гірше. У 14 році соєригі волалі "не будет Юлі - ех, зажівем" - почали жити ще гірше. У 19 році соєригі волалі "не буде Юлі - ех, зажівем" - стало ще гірше...

Щас вже "Юлі нема" - може на цей раз пощастить жити гарно.. Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8% - Цензор.НЕТ 7620
показати весь коментар
25.10.2020 22:17 Відповісти
Уже увидел. Он же и был.
показати весь коментар
25.10.2020 20:22 Відповісти
Насколько я помню вполне адекватный даже для Мариуполя...
показати весь коментар
25.10.2020 20:38 Відповісти
 
 