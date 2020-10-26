Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій. ІНФОГРАФІКА
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В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
П'ятивідсотковий бар'єр до Київської міськради подолали "Удар Віталія Кличка" (19.74), "Європейська Солідарність" (17.76), "Слуга народу" (10.28), ВО "Батьківщина" (8.61), "Опозиційна платформа - За життя" (7.77), "Єдність Олександра Омельченка" (5.94), "Голос" (5.65).
Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
Савик хочет отобрать у нее лавры!
Данные "Рейтинга" другие
И ещё. Если человек вор, то какую огромную зарплату ему не плати, он всё равно будет воровать.
Вывод. Выбирайте в политику порядочных людей. Подбирайте на государственные должности морально честных людей.
2. Украинский народ, после получения независимости, был очень и очень беспечным, а потому. поддавшись на уговоры западных авантюристов, распродавали за копейки принадлежавшее всем.
3. И не забывайте про СТРАХ, оставшийся народу в наследие от Голодомора!!!
Так что не надо так уничижительно про украинцев, хотя я и сам часто сильно огорчаюсь выбором народа. Вот, на этих выборах, что за ****** голосовали за Шария?
2. В какой сказке можно прочесть о распродаже украинским народом того, что принадлежит всем? Кто такие ВСЕ? Какой украинский народ поддался на уговоры западных авантюристов?
3.Имея СТРАХ от наследия Голодомора украинский народ регулярно наступает на грабли... более 20 лет после развала отказывается от НАТО ... братаясь с теми, кто этот голодомор устроил, избирает Януковичей... Зеленских.... !! От страха не быть голодными?
P.S. Вы сами поняли...что написали просто чушь!? Особенно о украинском десанте в Грузию и распродаже украинским народом!!!! всего....)))) Поэтому неудивительно...что есть голосовавшие за шария.. ГовноБлок)))) Определённое количество разумных граждан Украины различных национальностей есть... Но большинство сплошное стадо без малейшего понятия ..что ...где...когда... и как надо!! Результаты голосования НАЛИЦО многократно!!!!))))))
2. Украинцы поверили, что госсобственность, это плохо. распродали ЕСТЕСТВЕННЫЕ монополии (облгазы и облэнерго), вместо того, чтобы разрешить бизнесу прокладывать свои, альтернативные трубы и провода.
3. Про Голодомор не стоит таким тоном
Если ВАМ лично, не всё и не все рассказывали, то это я ставлю в упрёк и Кучме и Кравчуку. Отсюда и ошибочные голосования украинских избирателей!!!
А что плохого я сказал о Голодоморе? Что ...Голодомор подтолкнул без малого 20 лет отказываться от НАТО и обниматься с кацапсинами? Наследие Голодомора подтолкнуло избирать бандюков и клоунов-идиотов?
Ошибочное голосование украинских избирателей продолжается постоянно!!! Ибо стадо не способно избирать !! Стадо не о будущем думает. Оно думает о тёплой будке... миске с помоями... и цепи... чтобы подлиннее была. И даже когда стадо оказывается на грани катастрофы.. (Крым..Донбасс) и потери страны.... стадо в 60 процентах не является на призывные пункты ... просто уезжая из страны и прячась. А потом возвращается и рвёт волосы... крича... украли... обворовали..повысили... лишили...!!! У стада одно требование!!! ДАЙ!!! И больше их ничего не интересует. Вот и голосуют за шария..жоппоблок.. ибо те обещают ДАТЬ!!! Знаете... как в стаде баранов!!!??? Им...баранам...всё равно...кто принесёт охапку травы и напиться!!! Так и нашим баранам... ))) Вы удивляетесь что голосовали за шария?! Да включи фамилию ***** в бюллетень.... ужаснётесь от выбора! Или сомневаетесь?
Что лучше???
Если ноги отрезать тоже,
Эта птица умрёт со скуки,
Потому, что сидеть не сможет
(с)
Віддали фактично владу опжзистам, п'ятій колоні.
А люди в нас - дибіли. Якщо оперувати результатами виборів.
Програв ЕС, який мав більшість і владу, а тепер буде опозицією разом з ОПЗЖ
Ибо зелупенцы - уже видно - начинають продувать, а дальше еще хуже будет.
А Порох наращивает обороты.
ЕС и ОПЗЖ в пролёте, так как никто из вышеперечисленных с ними объединяться не станет.
Если честно, то я ожидал худшего.
В прошлом году за зебила было более 40 %.
Это просто п-ц!
Ну вашу ж дивизию!!
И где же нынче эти голоса?
Фууух, ну теперь я спокоен, Маруся в Киевраде, а то пилят земельку столичную, дерьмецом застраивают и без участия богоизбранного, он аж схуд бедняга
Сейчас у них меньше четверти рады и перспективы попасть в большинство весьма призрачные.