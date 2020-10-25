В "УДАРе" заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50%

На выборах Киевского городского головы побеждает действующий мэр Виталий Кличко, а наибольшее количество голосов на выборах в Киевсовет получила партия Виталия Кличко - "УДАР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты экзитпола.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко, выдвинутый партией "Удар", занимает первое место на выборах Киевского городского головы с результатом 50,2%.

Ближайший оппонент Александр Попов (ОПЗЖ) набирает 8,9%. На третьем месте - Сергей Притула ("Голос", 8,5%), на четвертом - Ирина Верещук ("Слуга народа", 7,9%).

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На выборах в Киевский городской совет первое место с результатом 22% занимает партия "УДАР". Второе место - "Европейская Солидарность", 18,3%. Третье с результатом 10% у "Слуги народа". Также пятипроцентный барьер преодолевают "Голос" (7,5%) и "Единство" (6,1%).

Экзитпол был проведен по заказу партии "УДАР" Институтом развития города.



