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Новости Политика УкраиныКиевские новости Местные выборы-2020
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Киев (24531) Кличко (4511) УДАР (906) экзитпол (210)

В "УДАРе" заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

На выборах Киевского городского головы побеждает действующий мэр Виталий Кличко, а наибольшее количество голосов на выборах в Киевсовет получила партия Виталия Кличко - "УДАР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты экзитпола.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко, выдвинутый партией "Удар", занимает первое место на выборах Киевского городского головы с результатом 50,2%.

Ближайший оппонент Александр Попов (ОПЗЖ) набирает 8,9%. На третьем месте - Сергей Притула ("Голос", 8,5%), на четвертом - Ирина Верещук ("Слуга народа", 7,9%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6%. ИНФОГРАФИКА

На выборах в Киевский городской совет первое место с результатом 22% занимает партия "УДАР". Второе место - "Европейская Солидарность", 18,3%. Третье с результатом 10% у "Слуги народа". Также пятипроцентный барьер преодолевают "Голос" (7,5%) и "Единство" (6,1%).

Экзитпол был проведен по заказу партии "УДАР" Институтом развития города.

В УДАРе заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50% 01
В УДАРе заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50% 02

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+7
верещук уже верещит что она готова идти во второй тур, чтобы выиграть ))))
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25.10.2020 21:29
+6
В "УДАРе" заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50% - Цензор.НЕТ 6386
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25.10.2020 21:35
+5
Она везде пролетела.
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25.10.2020 21:33
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Правила форума Совет форумчан
верещук уже верещит что она готова идти во второй тур, чтобы выиграть ))))
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25.10.2020 21:29 Ответить
дайтє єй касторкі с пургєном
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25.10.2020 21:30 Ответить
За Верещук проголосуют те кто голосовал за ОПЗЖ, за Пальчевского, за Смешка и партию Коломойши "За майбутне".
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25.10.2020 21:32 Ответить
В "УДАРе" заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50% - Цензор.НЕТ 3467
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25.10.2020 21:34 Ответить
Що, баба Юля в Києві пролетіла?
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25.10.2020 21:31 Ответить
Она везде пролетела.
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25.10.2020 21:33 Ответить
Радує те, що у більшості регіонів перемогли проукраїнські і про європейські політичні сили.
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25.10.2020 21:33 Ответить
Після того результату, який Зе отримав по країні, він може підтертися результатами своїх 5 питань.
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25.10.2020 21:38 Ответить
В "УДАРе" заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50% - Цензор.НЕТ 6386
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25.10.2020 21:35 Ответить
Коаліція в Київраді: Удар + ЄС + Голос+ Єдність!!!

Слуги кремля в опозиції.
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25.10.2020 21:38 Ответить
А Гео Лерос каже інше.
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25.10.2020 22:44 Ответить
Було б дуже непогано, якщо так.
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25.10.2020 21:41 Ответить
Мне неведомы киевские расклады, но то, что не пройдут такие особи, как ИРА ПОППИНС и прочие ОПЗЖ, очень радует. Раньше говорили: ВЫИГРАЕШЬ КИЕВ,- ВЫИГРАЕШЬ СТРАНУ! Пусть лучше Виталик рулит, от него меньше ЗЛА, чем от вышеупомянутых.
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25.10.2020 21:41 Ответить
В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50% - Цензор.НЕТ 2508
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25.10.2020 21:45 Ответить
В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50% - Цензор.НЕТ 694
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25.10.2020 22:00 Ответить
Народ від безвиході проголосував за мафіозо Педаліка Баблобакса...
піпец...
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25.10.2020 21:50 Ответить
Да, Верещучка пролетела, ну хоть полетала. Будет, что вспомнить, как ее тягали на веревке.
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25.10.2020 21:53 Ответить
Зае.ись что Верещалка на прошла она меня бесит,сильно ...
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25.10.2020 22:05 Ответить
В другому турі побачимо наскільки ватний Київ. Гадаю 30% буде
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25.10.2020 22:42 Ответить
В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50% - Цензор.НЕТ 6331
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25.10.2020 22:58 Ответить
 
 