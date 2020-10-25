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Новини Політика УкраїниКиївські новини Місцеві вибори-2020
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Київ (13828) Кличко (2811) УДАР (75) екзитпол (94)

В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50%

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

На виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Віталій Кличко, а найбільшу кількість голосів на виборах до Київради отримала партія Віталія Кличка "УДАР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати екзитполу.

Чинний мер Києва Віталій Кличко, висунутий партією "Удар", посідає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2%.

Найближчий опонент Олександр Попов (ОПЗЖ) набирає 8,9%. На третьому місці - Сергій Притула ("Голос", 8,5%), на четвертому - Ірина Верещук ( "Слуга народу", 7,9%).

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На виборах до Київської міської ради перше місце з результатом 22% посідає партія "УДАР". Друге місце - "Європейська Солідарність", 18,3%. Третє з результатом 10% у "Слуги народу". Також п'ятивідсотковий бар'єр долають "Голос" (7,5%) і "Єдність" (6,1%).

Екзитпол був проведений на замовлення партії "УДАР" Інститутом розвитку міста.

В УДАРі заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50% 01
В УДАРі заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50% 02
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Топ коментарі
+7
верещук уже верещит что она готова идти во второй тур, чтобы выиграть ))))
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25.10.2020 21:29
+6
В "УДАРе" заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50% - Цензор.НЕТ 6386
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25.10.2020 21:35
+5
Она везде пролетела.
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25.10.2020 21:33
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верещук уже верещит что она готова идти во второй тур, чтобы выиграть ))))
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25.10.2020 21:29 Відповісти
дайтє єй касторкі с пургєном
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25.10.2020 21:30 Відповісти
За Верещук проголосуют те кто голосовал за ОПЗЖ, за Пальчевского, за Смешка и партию Коломойши "За майбутне".
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25.10.2020 21:32 Відповісти
В "УДАРе" заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50% - Цензор.НЕТ 3467
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25.10.2020 21:34 Відповісти
Що, баба Юля в Києві пролетіла?
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25.10.2020 21:31 Відповісти
Она везде пролетела.
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25.10.2020 21:33 Відповісти
Радує те, що у більшості регіонів перемогли проукраїнські і про європейські політичні сили.
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25.10.2020 21:33 Відповісти
Після того результату, який Зе отримав по країні, він може підтертися результатами своїх 5 питань.
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25.10.2020 21:38 Відповісти
В "УДАРе" заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50% - Цензор.НЕТ 6386
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25.10.2020 21:35 Відповісти
Коаліція в Київраді: Удар + ЄС + Голос+ Єдність!!!

Слуги кремля в опозиції.
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25.10.2020 21:38 Відповісти
А Гео Лерос каже інше.
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25.10.2020 22:44 Відповісти
Було б дуже непогано, якщо так.
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25.10.2020 21:41 Відповісти
Мне неведомы киевские расклады, но то, что не пройдут такие особи, как ИРА ПОППИНС и прочие ОПЗЖ, очень радует. Раньше говорили: ВЫИГРАЕШЬ КИЕВ,- ВЫИГРАЕШЬ СТРАНУ! Пусть лучше Виталик рулит, от него меньше ЗЛА, чем от вышеупомянутых.
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25.10.2020 21:41 Відповісти
В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50% - Цензор.НЕТ 2508
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25.10.2020 21:45 Відповісти
В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50% - Цензор.НЕТ 694
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25.10.2020 22:00 Відповісти
Народ від безвиході проголосував за мафіозо Педаліка Баблобакса...
піпец...
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25.10.2020 21:50 Відповісти
Да, Верещучка пролетела, ну хоть полетала. Будет, что вспомнить, как ее тягали на веревке.
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25.10.2020 21:53 Відповісти
Зае.ись что Верещалка на прошла она меня бесит,сильно ...
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25.10.2020 22:05 Відповісти
В другому турі побачимо наскільки ватний Київ. Гадаю 30% буде
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25.10.2020 22:42 Відповісти
В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50% - Цензор.НЕТ 6331
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25.10.2020 22:58 Відповісти
 
 