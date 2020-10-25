РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6183 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
7 270 55
Ивано-Франковск (793) экзитпол (210) Марцинкив (96)

За мэра Ивано-Франковска Марцинкива проголосовали 86,1% избирателей, – данные экзитпола

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За мэра Ивано-Франковска Марцинкива проголосовали 86,1% избирателей, – данные экзитпола

Согласно данным экзитпола на выборах городского головы Ивано-Франковска за действующего мэра Руслана Марцинкива проголосовали 86% избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно результатам опроса, Марцинкив набирает 86,1% голосов, Петр Шкутяк ("Европейская Солидарность") - 6,9%, Наталья Сербин ("Украинская галицкая партия") - 3,9%, Александр Богачев ("Слуга народа") - 2,4%, Василий Стефанишин ("Платформа громад") - 0,6%.

В Ивано-Франковский городской совет проходят две политические силы: "Свобода" - 66,29%, "Европейская Солидарность" - 16,76%. Близка к проходному барьеру "Батькивщина" - 4,76%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии": Во Львовский горсовет проходят ЕС, "Самопомич", "Голос", ВО "Свобода" и "Варта". ИНФОГРАФИКА

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Самый адекватный город! "Свобода" и "ЕС" и всё!
показать весь комментарий
25.10.2020 22:50
+17
Цей мер выполнил больше 80% своих обещаний , потому такой результат . Он кстати по всей Украине - самый честный мер , на днях статистику смотрел .
показать весь комментарий
25.10.2020 22:55
+16
Хмельницкий. Семчишин (Свобода) 81,13% экзитпол
показать весь комментарий
25.10.2020 22:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже показовий результат ПЕСиків у місті Івано-Франківську!
показать весь комментарий
25.10.2020 22:48 Ответить
А петя знает? За мэра Ивано-Франковска Марцинкива проголосовали 86,1% избирателей, – данные экзитпола - Цензор.НЕТ 5258
показать весь комментарий
25.10.2020 22:54 Ответить
Oleg Chornyi - із лугандонів коллаборантів-переселенців будеш, гнидо. Знову Порох тобі в штани насрав ? За мэра Ивано-Франковска Марцинкива проголосовали 86,1% избирателей, – данные экзитпола - Цензор.НЕТ 3719
показать весь комментарий
25.10.2020 22:54 Ответить
Болезненная реакция на правду. COVID?
показать весь комментарий
25.10.2020 22:57 Ответить
Игокович - с таким ником как у тебя, повесится мало. Картавишь, у всех сруских такой фефект речи За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 4032
показать весь комментарий
25.10.2020 23:00 Ответить
Нет, не COVID, такой с рождения.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:04 Ответить
Не називай Порошенка Порохом. Взірвані склади нагадує! Порошок пиши.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:59 Ответить
Oleg Chornyi - да ты и тебе подобные черти, только от одного упоминания об Порошенко ссытесь. ***** твое с 2014 года под шконкой прячется За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 2661
показать весь комментарий
25.10.2020 23:03 Ответить
Ага, сцымся! Таким отбитым порохоботам на голову! Сам ты гнидо, панэ Фирман!
показать весь комментарий
26.10.2020 00:11 Ответить
Порошок сам собі в штани насрав!
показать весь комментарий
25.10.2020 23:01 Ответить
Самый адекватный город! "Свобода" и "ЕС" и всё!
показать весь комментарий
25.10.2020 22:50 Ответить
Ну да, "Свобода" - 66%, ЕС -16%. Почти одинаково. За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 1196
показать весь комментарий
25.10.2020 22:56 Ответить
Это тот случай когда кашу маслом не испортишь.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:59 Ответить
Послушайте, что "Свобода" говорит о EC.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:02 Ответить
Підтримую! Головне щоб в цій діжці не було і однієї ложки гівна.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:17 Ответить
Нє, Франківськ всрався Свободою як рік тому Слугою. Селюки. Львів нарешті правильно заголосував.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:23 Ответить
Господи, хоть где-то что-то хорошее...
показать весь комментарий
25.10.2020 22:50 Ответить
Цей мер выполнил больше 80% своих обещаний , потому такой результат . Он кстати по всей Украине - самый честный мер , на днях статистику смотрел .
показать весь комментарий
25.10.2020 22:55 Ответить
Радуйтесь песыки, мэр ваш первое место занял.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:50 Ответить
Мер Свободовец. Свободовцы выиграли выборы в 12 году в Тернополе и Франковске и так там и сидят.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:51 Ответить
Хмельницкий. Семчишин (Свобода) 81,13% экзитпол
показать весь комментарий
25.10.2020 22:55 Ответить
Может и Хмельницкий. Я не слежу особо.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:58 Ответить
За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 2699
показать весь комментарий
25.10.2020 22:59 Ответить
Стёб.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:58 Ответить
Нет, не стеб. Действительно каждого рускаво на гилляку За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 455
показать весь комментарий
25.10.2020 23:05 Ответить
Хруню, і тебе гілляка не мине.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:24 Ответить
Не звертайте уваги. Це упороті. Вони не в курсі, що пролетів їх зелений чувак, який півтора роки тому взяв 73 та 42 відсотки.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:59 Ответить
Звідки це знати кацапу . За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 176 .
показать весь комментарий
25.10.2020 23:01 Ответить
Патріот України 9171710f - в будку, гниль лаптєнога
показать весь комментарий
25.10.2020 22:56 Ответить
Мечта националиста. Ультраправая с социалистическим уклоном Свобода и консервативная либеральная ЕС. Вот бы по всей стране было бы так. За мэра Ивано-Франковска Марцинкива проголосовали 86,1% избирателей, – данные экзитполла - Цензор.НЕТ 6366 Не обязательно Свобода, но смысл в том, что обе партии были бы патриотическими.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:51 Ответить
Патриотизм должен отражаться на благосостоянии населения.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:00 Ответить
Сначала патриотизм, а потом благосостояние. Не наоборот.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:02 Ответить
Должны идти разом и поддерживать друг-друга.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:06 Ответить
Секті свідків " дешевої ковбаси " той патріотизм - до дупи ,, головне натовкти пузо . Як говорила одна з них .-

За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 6678 . За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 8412 .
показать весь комментарий
25.10.2020 23:10 Ответить
Игокович - так иди работай. Ули скыглешь, ну да, на лугандонии только так. Водка и бабы За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 586
показать весь комментарий
25.10.2020 23:07 Ответить
Ну Марцинкив реально толковый мер, у него выстроена хорошая коммуникация с горожанами, поэтому такой зашкаливающий результат не удивителен.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:52 Ответить
..Так а чому ж не написали в інфі що мер від *Свободи * !?
показать весь комментарий
25.10.2020 22:56 Ответить
Ну ось ти Дмітрій с Ольгіно і написав.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:25 Ответить
За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 4803
показать весь комментарий
25.10.2020 22:57 Ответить
Акуеть новость как для меня, ивано-франковца За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 6583
показать весь комментарий
25.10.2020 23:03 Ответить
Ну хватала там еще жопоблока с шарием.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:05 Ответить
Ти такий івано-франківець як Зєля луцьківець.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:58 Ответить
Может хочешь поспорить? Задай пару наводящих вопросов на свое усмотрение и мы выясним кто из нас двоих пистабол.
показать весь комментарий
26.10.2020 09:04 Ответить
Меры, обрані від ВО "Свобода", зарекомендували себе ефективними господарниками. Тому народ обирає їх знову.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:09 Ответить
Скорее всего и в Тернополе будет переизбран мер свободовец.
В Хмельницком аналогично. и с большим отрывом.
Услышал на этих выборах интересную фразу - " там где мэр из Свободы, там более менее живётся хорошо людям".
Стоит задуматься об этом.
Ибо результаты показали, что люди поддерживают с большим отрывом и переизбирают мэров - свободовцев. А значит, действительно, работа свободовцев на благо горожан оценена горожанами. Они реально что то делают для людей на своём местном уровне.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:10 Ответить
Воблин - спалився. Правильно Франківчанин, а не івана-франковец. В стойло
показать весь комментарий
25.10.2020 23:11 Ответить
Йому не заплатят за нинішній день. Провалився, гнида ольгінская.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:27 Ответить
Якшо українською,то краще станіславівець За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 3286
показать весь комментарий
26.10.2020 09:05 Ответить
Анологічно Тернопіль Сергій Надал 72,3%
Свобода» 43,7%
показать весь комментарий
25.10.2020 23:11 Ответить
За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 4288
показать весь комментарий
25.10.2020 23:12 Ответить
Кацапйо притихло, бо у них вже година пізня, зміна сє скінчила.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:42 Ответить
Свободовцы бойцы-не отнять..но,увы,не политики....тут им до Пороха далеко
показать весь комментарий
25.10.2020 23:44 Ответить
Сан-Франковськ проти циган. Мені подобається!
показать весь комментарий
26.10.2020 06:33 Ответить
Так би по всій Україні, як по Франківщині, то і розвиток, ЄС і НАТО через декілька років.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:16 Ответить
 
 