За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу
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Згідно з даними екзитполу, на виборах міського голови Івано-Франківська за чинного мера Руслана Марцінківа проголосували 86% виборців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Згідно з результатами опитування, Руслан Марцінків набирає 86,1% голосів, Петро Шкутяк ("Європейська Солідарність") - 6,9%, Наталія Сербин ("Українська галицька партія") - 3,9%, Олександр Богачов ("Слуга народу") - 2,4%, Василь Стефанишин ("Платформа громад") - 0,6%.
Також він повідомив, що до Івано-Франківської міської ради проходять дві політичні сили: "Свобода" - 66,29%, "Європейська Солідарність" - 16,76%. Близькою до прохідного бар'єру є "Батьківщина" - 4,76%.
Топ коментарі
+20 the FAT
показати весь коментар25.10.2020 22:50
+17 Куприк
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+16 sharaban
показати весь коментар25.10.2020 22:55
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В Хмельницком аналогично. и с большим отрывом.
Услышал на этих выборах интересную фразу - " там где мэр из Свободы, там более менее живётся хорошо людям".
Стоит задуматься об этом.
Ибо результаты показали, что люди поддерживают с большим отрывом и переизбирают мэров - свободовцев. А значит, действительно, работа свободовцев на благо горожан оценена горожанами. Они реально что то делают для людей на своём местном уровне.
Свобода» 43,7%