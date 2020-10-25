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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Івано-Франківськ (341) екзитпол (94) Марцінків (93)

За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу

Згідно з даними екзитполу, на виборах міського голови Івано-Франківська за чинного мера Руслана Марцінківа проголосували 86% виборців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з результатами опитування, Руслан Марцінків набирає 86,1% голосів, Петро Шкутяк ("Європейська Солідарність") - 6,9%, Наталія Сербин ("Українська галицька партія") - 3,9%, Олександр Богачов ("Слуга народу") - 2,4%, Василь Стефанишин ("Платформа громад") - 0,6%.

Також він повідомив, що до Івано-Франківської міської ради проходять дві політичні сили: "Свобода" - 66,29%, "Європейська Солідарність" - 16,76%. Близькою до прохідного бар'єру є "Батьківщина" - 4,76%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Чернівцях: Клічук - 29,1%, Михайлішин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановський - 13,6%. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+20
Самый адекватный город! "Свобода" и "ЕС" и всё!
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25.10.2020 22:50
+17
Цей мер выполнил больше 80% своих обещаний , потому такой результат . Он кстати по всей Украине - самый честный мер , на днях статистику смотрел .
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25.10.2020 22:55
+16
Хмельницкий. Семчишин (Свобода) 81,13% экзитпол
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25.10.2020 22:55
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Дуже показовий результат ПЕСиків у місті Івано-Франківську!
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25.10.2020 22:48 Відповісти
А петя знает? За мэра Ивано-Франковска Марцинкива проголосовали 86,1% избирателей, – данные экзитпола - Цензор.НЕТ 5258
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25.10.2020 22:54 Відповісти
Oleg Chornyi - із лугандонів коллаборантів-переселенців будеш, гнидо. Знову Порох тобі в штани насрав ? За мэра Ивано-Франковска Марцинкива проголосовали 86,1% избирателей, – данные экзитпола - Цензор.НЕТ 3719
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25.10.2020 22:54 Відповісти
Болезненная реакция на правду. COVID?
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25.10.2020 22:57 Відповісти
Игокович - с таким ником как у тебя, повесится мало. Картавишь, у всех сруских такой фефект речи За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 4032
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25.10.2020 23:00 Відповісти
Нет, не COVID, такой с рождения.
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25.10.2020 23:04 Відповісти
Не називай Порошенка Порохом. Взірвані склади нагадує! Порошок пиши.
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25.10.2020 22:59 Відповісти
Oleg Chornyi - да ты и тебе подобные черти, только от одного упоминания об Порошенко ссытесь. ***** твое с 2014 года под шконкой прячется За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 2661
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25.10.2020 23:03 Відповісти
Ага, сцымся! Таким отбитым порохоботам на голову! Сам ты гнидо, панэ Фирман!
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26.10.2020 00:11 Відповісти
Порошок сам собі в штани насрав!
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25.10.2020 23:01 Відповісти
Самый адекватный город! "Свобода" и "ЕС" и всё!
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25.10.2020 22:50 Відповісти
Ну да, "Свобода" - 66%, ЕС -16%. Почти одинаково. За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 1196
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25.10.2020 22:56 Відповісти
Это тот случай когда кашу маслом не испортишь.
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25.10.2020 22:59 Відповісти
Послушайте, что "Свобода" говорит о EC.
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25.10.2020 23:02 Відповісти
Підтримую! Головне щоб в цій діжці не було і однієї ложки гівна.
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25.10.2020 23:17 Відповісти
Нє, Франківськ всрався Свободою як рік тому Слугою. Селюки. Львів нарешті правильно заголосував.
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25.10.2020 23:23 Відповісти
Господи, хоть где-то что-то хорошее...
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25.10.2020 22:50 Відповісти
Цей мер выполнил больше 80% своих обещаний , потому такой результат . Он кстати по всей Украине - самый честный мер , на днях статистику смотрел .
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25.10.2020 22:55 Відповісти
Радуйтесь песыки, мэр ваш первое место занял.
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25.10.2020 22:50 Відповісти
Мер Свободовец. Свободовцы выиграли выборы в 12 году в Тернополе и Франковске и так там и сидят.
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25.10.2020 22:51 Відповісти
Хмельницкий. Семчишин (Свобода) 81,13% экзитпол
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25.10.2020 22:55 Відповісти
Может и Хмельницкий. Я не слежу особо.
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25.10.2020 22:58 Відповісти
За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 2699
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25.10.2020 22:59 Відповісти
Стёб.
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25.10.2020 22:58 Відповісти
Нет, не стеб. Действительно каждого рускаво на гилляку За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 455
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25.10.2020 23:05 Відповісти
Хруню, і тебе гілляка не мине.
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25.10.2020 23:24 Відповісти
Не звертайте уваги. Це упороті. Вони не в курсі, що пролетів їх зелений чувак, який півтора роки тому взяв 73 та 42 відсотки.
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25.10.2020 22:59 Відповісти
Звідки це знати кацапу . За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 176 .
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25.10.2020 23:01 Відповісти
Патріот України 9171710f - в будку, гниль лаптєнога
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25.10.2020 22:56 Відповісти
Мечта националиста. Ультраправая с социалистическим уклоном Свобода и консервативная либеральная ЕС. Вот бы по всей стране было бы так. За мэра Ивано-Франковска Марцинкива проголосовали 86,1% избирателей, – данные экзитполла - Цензор.НЕТ 6366 Не обязательно Свобода, но смысл в том, что обе партии были бы патриотическими.
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25.10.2020 22:51 Відповісти
Патриотизм должен отражаться на благосостоянии населения.
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25.10.2020 23:00 Відповісти
Сначала патриотизм, а потом благосостояние. Не наоборот.
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25.10.2020 23:02 Відповісти
Должны идти разом и поддерживать друг-друга.
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25.10.2020 23:06 Відповісти
Секті свідків " дешевої ковбаси " той патріотизм - до дупи ,, головне натовкти пузо . Як говорила одна з них .-

За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 6678 . За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 8412 .
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25.10.2020 23:10 Відповісти
Игокович - так иди работай. Ули скыглешь, ну да, на лугандонии только так. Водка и бабы За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 586
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25.10.2020 23:07 Відповісти
Ну Марцинкив реально толковый мер, у него выстроена хорошая коммуникация с горожанами, поэтому такой зашкаливающий результат не удивителен.
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25.10.2020 22:52 Відповісти
..Так а чому ж не написали в інфі що мер від *Свободи * !?
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25.10.2020 22:56 Відповісти
Ну ось ти Дмітрій с Ольгіно і написав.
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25.10.2020 23:25 Відповісти
За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 4803
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25.10.2020 22:57 Відповісти
Акуеть новость как для меня, ивано-франковца За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 6583
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25.10.2020 23:03 Відповісти
Ну хватала там еще жопоблока с шарием.
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25.10.2020 23:05 Відповісти
Ти такий івано-франківець як Зєля луцьківець.
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25.10.2020 23:58 Відповісти
Может хочешь поспорить? Задай пару наводящих вопросов на свое усмотрение и мы выясним кто из нас двоих пистабол.
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26.10.2020 09:04 Відповісти
Меры, обрані від ВО "Свобода", зарекомендували себе ефективними господарниками. Тому народ обирає їх знову.
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Скорее всего и в Тернополе будет переизбран мер свободовец.
В Хмельницком аналогично. и с большим отрывом.
Услышал на этих выборах интересную фразу - " там где мэр из Свободы, там более менее живётся хорошо людям".
Стоит задуматься об этом.
Ибо результаты показали, что люди поддерживают с большим отрывом и переизбирают мэров - свободовцев. А значит, действительно, работа свободовцев на благо горожан оценена горожанами. Они реально что то делают для людей на своём местном уровне.
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25.10.2020 23:10 Відповісти
Воблин - спалився. Правильно Франківчанин, а не івана-франковец. В стойло
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25.10.2020 23:11 Відповісти
Йому не заплатят за нинішній день. Провалився, гнида ольгінская.
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25.10.2020 23:27 Відповісти
Якшо українською,то краще станіславівець За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 3286
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26.10.2020 09:05 Відповісти
Анологічно Тернопіль Сергій Надал 72,3%
Свобода» 43,7%
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25.10.2020 23:11 Відповісти
За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу - Цензор.НЕТ 4288
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25.10.2020 23:12 Відповісти
Кацапйо притихло, бо у них вже година пізня, зміна сє скінчила.
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25.10.2020 23:42 Відповісти
Свободовцы бойцы-не отнять..но,увы,не политики....тут им до Пороха далеко
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25.10.2020 23:44 Відповісти
Сан-Франковськ проти циган. Мені подобається!
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26.10.2020 06:33 Відповісти
Так би по всій Україні, як по Франківщині, то і розвиток, ЄС і НАТО через декілька років.
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26.10.2020 10:16 Відповісти
 
 