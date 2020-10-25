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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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ЦИК (3635) Диденко Олег (27)

Выявленные нарушения не повлияли на ход голосования, - глава ЦИК Диденко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выявленные нарушения не повлияли на ход голосования, - глава ЦИК Диденко

Выявленные в ходе голосования нарушения не смогут существенно повлиять на результаты местных выборов в Украине.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нарушения все-таки не имели массового или системного характера, и можно сказать, что они не повлияли существенно на ход голосования. Надеюсь, что и в дальнейшем не повлияют на результаты выборов", - сказал Диденко.

По его словам, полиция оперативно реагировала на ситуации, которые содержали признаки уголовных и административных нарушений, и сразу принимала меры по их пресечению.

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"Подавляющее большинство нарушений касалась агитации в день выборов", - добавил председатель ЦИК.

Автор: Володимир Янченко
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Мужика, конєшно, шкода, але на фіга то знати виборцям? На жалість даве?
Выявленные нарушения не повлияли на ход голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 5962
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25.10.2020 23:39 Ответить
ЗЖОП вміє підбирати унікалів.😁
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25.10.2020 23:42 Ответить
Кацапам навіть градами стріляти вже не потрібно. Можна вже так заходити... (с)
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25.10.2020 23:41 Ответить
НЕСИСТЕМНО (с)
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25.10.2020 23:42 Ответить
Завжди "Выявленные в ходе голосования нарушения не смогут существенно повлиять на результаты " і головне - нікому нічого за це не буде.
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26.10.2020 00:15 Ответить
 
 