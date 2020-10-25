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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Виявлені порушення не вплинули на хід голосування, - глава ЦВК Діденко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виявлені порушення не вплинули на хід голосування, - глава ЦВК Діденко

Виявлені під час голосування порушення не зможуть істотно вплинути на результати місцевих виборів в Україні.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (порушення. - Ред.) все-таки не носили масового чи системного характеру, і можна сказати, що вони не вплинули істотно на перебіг голосування. Сподіваюся, що і надалі не вплинуть на результати виборів", - сказав Діденко.

За його словами, поліція оперативно реагувала на ситуації, які містили ознаки кримінальних та адміністративних порушень, та одразу вживала заходів щодо їхнього припинення.

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"Переважна більшість порушень стосувалася агітації в день виборів", - додав голова ЦВК.
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Мужика, конєшно, шкода, але на фіга то знати виборцям? На жалість даве?
Выявленные нарушения не повлияли на ход голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 5962
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25.10.2020 23:39 Відповісти
ЗЖОП вміє підбирати унікалів.😁
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25.10.2020 23:42 Відповісти
Кацапам навіть градами стріляти вже не потрібно. Можна вже так заходити... (с)
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25.10.2020 23:41 Відповісти
НЕСИСТЕМНО (с)
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25.10.2020 23:42 Відповісти
Завжди "Выявленные в ходе голосования нарушения не смогут существенно повлиять на результаты " і головне - нікому нічого за це не буде.
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26.10.2020 00:15 Відповісти
 
 