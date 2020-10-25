Виявлені порушення не вплинули на хід голосування, - глава ЦВК Діденко

Виявлені під час голосування порушення не зможуть істотно вплинути на результати місцевих виборів в Україні.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (порушення. - Ред.) все-таки не носили масового чи системного характеру, і можна сказати, що вони не вплинули істотно на перебіг голосування. Сподіваюся, що і надалі не вплинуть на результати виборів", - сказав Діденко.

За його словами, поліція оперативно реагувала на ситуації, які містили ознаки кримінальних та адміністративних порушень, та одразу вживала заходів щодо їхнього припинення.

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"Переважна більшість порушень стосувалася агітації в день виборів", - додав голова ЦВК.