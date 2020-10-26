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Новости Происшествия Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) минирование (1408) ГСЧС (4482) электроэнергия (762)

В день выборов ГСЧС получила 13 сообщений о минировании избирательных участков, а с наступлением темноты были обесточены 23 участка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В день выборов ГСЧС получила 13 сообщений о минировании избирательных участков, а с наступлением темноты были обесточены 23 участка

В течение воскресенья, 25 октября, поступали анонимные сообщения о минировании 13 избирательных участков в ряде областей Украины, которые по итогам проверки не подтвердились

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, согласно данным спасателей, в воскресенье поступали анонимные сообщения о минировании избирательных участков в Винницкой (6), Одесской (4), Днепропетровской (2) и Киевской (1) областях.

"В порядке взаимодействия привлекалось 28 человек и 7 единиц техники, в том числе пиротехнический расчет ГСЧС. После проведенных проверок факты заминировании не подтвердились", - говорится в сообщении.

Также с наступлением темного времени суток произошло обесточивание 23 избирательных участков в Винницкой (6), Запорожской (3), Львовской (3), Херсонской (3), Ивано-Франковской (3), Днепропетровской (1), Закарпатской (1), Донецкой (1), Харьковской (1) и Киевской (1) областях.

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"На все случаи силами ГСЧС обеспечена доставка электрогенераторов и обеспечена подача электроэнергии. Всего привлекалось более 50 человек и 12 единиц техники ГСЧС", - сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 7:00 понедельника подразделения ГСЧС с помощью электрогенераторов подают электроэнергию на 2 избирательных участка и территориальную избирательную комиссию в с. Новица Калушского района Ивано-Франковской области.

"В связи с подсчетом голосов на избирательных участках продолжается дежурство 1 тыс. 679 человек ГСЧС", - добавили в Службе.
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темного времени суток произошло обесточивание 23 избирательных участков .... Врут, больше. Чигиринский р-н, Трушевцы Черкасской обл. 19.30 отключена электрика, 19. 45 включили. Кто скажет, сколько нужных бюлетеней оказалось в урнах?
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26.10.2020 08:06 Ответить
"Весёленькие" получились выборы! Прямо в стиле 95 Квартала! Одна позитивная новость- люди масштабно проигнорировали фейковый опрос зе! и показали реальный рейтинг АВТОРИТЕТА Президента Украины. Это ему предупреждение: с глупостями к народу нечего соваться. И нечего вражеским силам давать повод для манипуляций общественным мнением.
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26.10.2020 08:25 Ответить
 
 