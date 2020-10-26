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місцеві вибори (1000) мінування (1158) ДСНС (4458) Електрика (803)

У день виборів ДСНС отримала 13 повідомлень про замінування виборчих дільниць, а з настанням темряви було знеструмлено 23 дільниці

Новини Цензор.НЕТ Події

У день виборів ДСНС отримала 13 повідомлень про замінування виборчих дільниць, а з настанням темряви було знеструмлено 23 дільниці

Протягом неділі, 25 жовтня, надходили анонімні повідомлення про мінування 13 виборчих дільниць у низці областей України, які за підсумками перевірки не підтвердилися

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, згідно з даними рятувальників, у неділю надходили анонімні повідомлення про мінування виборчих дільниць у Вінницькій (6), Одеській (4), Дніпропетровській (2)та Київській (1) областях.

"У порядку взаємодії залучалось 28 осіб та 7 одиниць техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок ДСНС. Після проведених перевірок факти замінування не підтвердилися", - йдеться в повідомленні.

Також із настанням темної пори доби сталося знеструмлення 23 виборчих дільниць у Вінницькій (6), Запорізькій (3), Львівській (3), Херсонській (3), Івано-Франківській (3), Дніпропетровській (1), Закарпатській (1) Донецькій (1) Харківській (1) та Київській (1) областях.

"На всі випадки силами ДСНС забезпечено доставку електрогенераторів та забезпечено подачу електроенергії. Всього залучалося понад 50 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС", - повідомили в ДСНС.

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Станом на 7:00 понеділка підрозділами ДСНС за допомогою електрогенераторів проводиться подача електроенергії на 2 виборчі дільниці та територіальну виборчу комісію у с. Новиця Калуського району Івано-Франківської області.

"У зв'язку із підрахунком голосів на виборчих дільницях продовжується чергування 1 тис. 679 осіб ДСНС", - додали в Службі.

Автор: Наталя Джума
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темного времени суток произошло обесточивание 23 избирательных участков .... Врут, больше. Чигиринский р-н, Трушевцы Черкасской обл. 19.30 отключена электрика, 19. 45 включили. Кто скажет, сколько нужных бюлетеней оказалось в урнах?
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26.10.2020 08:06 Відповісти
"Весёленькие" получились выборы! Прямо в стиле 95 Квартала! Одна позитивная новость- люди масштабно проигнорировали фейковый опрос зе! и показали реальный рейтинг АВТОРИТЕТА Президента Украины. Это ему предупреждение: с глупостями к народу нечего соваться. И нечего вражеским силам давать повод для манипуляций общественным мнением.
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26.10.2020 08:25 Відповісти
 
 