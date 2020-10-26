Полиция в день голосования открыла 159 уголовных производств. ИНФОГРАФИКА

В течение дня голосования на местных выборах в Украине правоохранители по фактам нарушений открыли 159 уголовных производств.

Такие данные Нацполиция сообщает состоянию на 00.00, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 25 октября в органы полиции поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

За сутки в Киевской области зафиксировано 603 сообщений о нарушениях, в Киеве - 587, в Днепропетровской области - 448, в Одесской - 331, в Донецкой - 298, в Харьковской - 272, во Львовской - 266, в Полтавской - 265, в Запорожской - 226, в Херсонской - 180, в Черкасской - 177, в Винницкой - 142, в Закарпатской - 141, в Сумской - 126, в Черниговской и Ривненской - по 115, в Тернопольской - 107, в Хмельницкой - 105, в Кировоградской - 104 , в Николаевской - 98, в Ивано-Франковской - 89, в Луганской - 75, в Черновицкой - 53, в Волынской - 50 и в Житомирской - 33.

В частности, зафиксировано 1800 нарушений из-за ведения агитации в день выборов, 274 - нарушение тайны голосования, 209 - подкуп избирателей, 181 - незаконное уничтожение избирательной документации, 178 - нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей, 102 - незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня).

Кроме того, полицейские составили 324 протокола о совершении административных правонарушений. Открыто 159 уголовных производств.

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