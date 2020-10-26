Поліція в день голосування відкрила 159 кримінальних проваджень. ІНФОГРАФІКА

Протягом дня голосування на місцевих виборах в Україні правоохоронці за фактами порушень відкрили 159 кримінальних проваджень.

Такі дані Нацполіція повідомляє станом на 00.00, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 25 жовтня в органи поліції надійшло 5006 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

За добу в Київській області зафіксовано 603 повідомлень про порушення, в Києві - 587, у Дніпропетровській області - 448, в Одеській - 331, у Донецькій - 298, в Харківській - 272, у Львівській - 266, в Полтавській - 265, у Запорізькій - 226, в Херсонській - 180, у Черкаській - 177, у Вінницькій - 142, в Закарпатській - 141, в Сумській - 126, в Чернігівській і Рівненській - по 115, у Тернопільській - 107, у Хмельницькій - 105, в Кіровоградській - 104, в Миколаївській - 98, в Івано-Франківській - 89, у Луганській - 75, в Чернівецькій - 53, у Волинській - 50 та в Житомирській - 33.

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Зокрема, зафіксовано 1800 порушень через ведення агітації в день виборів, 274 - порушення таємниці голосування, 209 - підкуп виборців, 181 - незаконне знищення виборчої документації, 178 - порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців, 102 - незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня).

Крім того, поліцейські склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. Відкрито 159 кримінальних проваджень.