Требование списывать вагоны только из-за возраста очень нелогичное и непонятное, - эксперт
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"Политика" Укрзализныци "должна быть направлена на то, чтобы улучшать состояние вагонов, а не выводить из эксплуатации хорошего качества вагоны только из-за возраста".
Списание железнодорожных вагонов из-за возраста - нелогично, важно их техническое состояние. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур, комментируя инициативу Мининфраструктуры ограничить сроки эксплуатации вагонов, передает Главком.
"Очень нелогичным и непонятным является требование года выпуска. Очевидно, если мы говорим о любом вагоне, цементовоз это или это другой вагон, то в первую очередь важным для безопасности является его техническое состояние, а не год выпуска. Потому что год выпуска может быть и большой, а техническое состояние хорошее. А может быть и наоборот", - рассказал Качур.
По его мнению, политика "Укрзализныци" должна быть направлена на то, чтобы улучшать техническое состояние вагонов, а не выводить из эксплуатации хорошего качества вагоны исключительно из-за возраста.
Он также обратил внимание, что от такого решения пострадает, прежде всего, сама "Укрзализныця", которой придется списать значительное количество вагонов, что вызовет их дефицит. В частности, это касается вагонов-цементовозов.
"Несколько цифр, касающихся вагонов-цементовозов. Если мы говорим по Украине сегодня, то это 7600 вагонов, включая и вагоны железной дороги, и вагоны частных компаний. Так наибольший риск в УЗ по сроку эксплуатации вагонов. Если напрямую следовать проекту приказа, который сегодня готовит министерство, то железная дорога сама себе создаст проблемы, которые не будет знать, как решить. Потому что цементовозов у них не хватает, только 1167 цементовозов выведены из эксплуатации из-за технического состояния", - пояснил Качур.
Ранее президент "Центра аграрной логистики и инфраструктуры" Владислав Белах заявил, что из-за сокращения срока эксплуатации вагонов пострадает прежде всего "Укрзализныця", которая вынуждена будет списать много своих старых вагонов.
В свою очередь в "Укрметаллургпроме" считают, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.
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Так далее - это Бердянское, Геничевское, Складовское, и морское пароходство ныне оккупированного Седово?
Никогда не было Дунайского и Мариупольского морского пароходства.
Но при зеленьіх россия поднялась в рейтинге торговьіх партнеров.
Ось такi санкцiї....
Умньіе должньі бьіли делать вьіводьі, искать новьіе рьінки сбьіта, партнеров, а не сидеть покорно в ярме неадекватного партнера, вводившего санкции против наших предприятий, продукции, руководствуясь политическими мотивами.
Трудно обсуждать непонятно что.
сконцентрировали по 19,3% акций предприятия, еще одна компания тоже купила 19,3% НПТЗ. В свою очередь пакет
акций Пинчука, уменьшился с 96,7% до 38,7%. Нет сейчас Пiвнiчнотрубного.
Цапьі и их ставленники Бойки, Новинские уничтожили кучу предприятий в Украине, убирая конкурентов.
Какие санкции и когда Украина ввела первой?
"Алмаз-Антей". Позднее в список были включены "Рособоронэкспорт",
"Ижмаш", "Камаз", "Русал", "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина",
госкорпорация "Ростех", социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники",
компании Mail.ru, "Яндекс", крупные российские издательства, ряд банков с
российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Раша всегда отвечала, но первой, не вводила.
поскольку изготовлена с применением пальмовых жиров неизвестного
качества и происхождения». Запретив молочку, Украине сразу было предложены переговоры, для устранения данного нарушения.
2019 год.
"Госдума предложит правительству ввести запрет на импорт в Россию вина и минеральной воды из Грузии, сообщил вице-спикер палаты Сергей Неверов. Кроме того, Госдума будет предлагать запрет на денежные переводы из России в Грузию."
"На странице в Facebook Неверов пояснил, что это станет ответом на «недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны». «Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа."
1. Не может быть бесконечного продления срока службы, тем более средств, связанных с безопасностью движения.
2. Советую "эксперту" изучить стоимость обследований подобных вагонов для продления эксплуатации и стоимость работ по приведению их в порядок в соответствии с нормами,
3. Цементные вагоны и подобные испокон веков производились в Украине м тут же продлеварись сроки службы. Так что нечего про РФию приклеивать тут.
(приходилось самому заниматься лично этим вопросом, зотя огромные претензии к мариупольцам , бездельники!)
Утім, якщо ми, на відміну від США, такі багаті, то можемо утилізувати вагони лише за те, що вони досягли певного віку. It's easy.
Если бы бомбардировщики летали каждый день, а не стояли в ангарах месяцами, они бы давно отслужили свой срок и были списаны.
О коэффициентах запаса прочности - отдельный разговор, но там далеко не в "несколько раз". Например, в строительных стандартах ЕС коэффициенты запаса по статической и динамической нагрузке составляют 1.35 и 1.5 соответственно. В Канаде коэффициент по статик ещё ниже: 1.25