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Новости Общество
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Укрзализныця (2637) вагоны (178)

Требование списывать вагоны только из-за возраста очень нелогичное и непонятное, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Требование списывать вагоны только из-за возраста очень нелогичное и непонятное, - эксперт

"Политика" Укрзализныци "должна быть направлена ​​на то, чтобы улучшать состояние вагонов, а не выводить из эксплуатации хорошего качества вагоны только из-за возраста".

Списание железнодорожных вагонов из-за возраста - нелогично, важно их техническое состояние. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур, комментируя инициативу Мининфраструктуры ограничить сроки эксплуатации вагонов, передает Главком.

"Очень нелогичным и непонятным является требование года выпуска. Очевидно, если мы говорим о любом вагоне, цементовоз это или это другой вагон, то в первую очередь важным для безопасности является его техническое состояние, а не год выпуска. Потому что год выпуска может быть и большой, а техническое состояние хорошее. А может быть и наоборот", - рассказал Качур.

По его мнению, политика "Укрзализныци" должна быть направлена ​​на то, чтобы улучшать техническое состояние вагонов, а не выводить из эксплуатации хорошего качества вагоны исключительно из-за возраста.

Он также обратил внимание, что от такого решения пострадает, прежде всего, сама "Укрзализныця", которой придется списать значительное количество вагонов, что вызовет их дефицит. В частности, это касается вагонов-цементовозов.

"Несколько цифр, касающихся вагонов-цементовозов. Если мы говорим по Украине сегодня, то это 7600 вагонов, включая и вагоны железной дороги, и вагоны частных компаний. Так наибольший риск в УЗ по сроку эксплуатации вагонов. Если напрямую следовать проекту приказа, который сегодня готовит министерство, то железная дорога сама себе создаст проблемы, которые не будет знать, как решить. Потому что цементовозов у ​​них не хватает, только 1167 цементовозов выведены из эксплуатации из-за технического состояния", - пояснил Качур.

Ранее президент "Центра аграрной логистики и инфраструктуры" Владислав Белах заявил, что из-за сокращения срока эксплуатации вагонов пострадает прежде всего "Укрзализныця", которая вынуждена будет списать много своих старых вагонов.

В свою очередь в "Укрметаллургпроме" считают, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.
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Топ комментарии
+2
Бред сивого мерина. Везде вагоны списывают по возврату. Из-за чего у нас и оказалось так много старых вагонов, просто закупали у РФ списанные и продлили им срок службы вдвое.
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26.10.2020 13:06
+2
)) а шо такого? простое железо. сёдня он людей после сорока в утиль тоже списывают и ничо. постиндустриальное общество потребления. мир одноразовых вещей.
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26.10.2020 13:09
+2
Так вот. Купили старые вагоны но они ещё приносят прибыль. Поэтому и вой насчет старых вагонов! Я бы разрешил старые вагоны но при одном условии! Весь ущерб от эксплуатации старых вагонов повесить на владельца!
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26.10.2020 13:10
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Правила форума Совет форумчан
Наші зелені ділки їх пофарбують і назад Укрзалізниці продадуть.
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26.10.2020 13:05 Ответить
В зелёный цвет! Требование списывать вагоны только из-за возраста очень нелогичное и непонятное, - эксперт - Цензор.НЕТ 2301
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26.10.2020 13:07 Ответить
да не смешно СТРАШНО эти еврейские ублюдки под чутким руководством тех же еврейских иностранных членистых членов наблюдательного совета УЗ просто творят ВРЕДИТЕЛЬСТВО УНИЧТОЖЕНИЕ ВООБЩЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЧТО БЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ тонн металлолома пойдет в плавильные печи а потом они же припрутся с предложением построить нам железку евро колеи за 5 лямов 1 км пути... в долг под проценты и кредиты.... где наши заводы где автозаводы где автобусные заводы где самолетостроение где морские суда и речные ЧМП, Дунайское пароходство, Мариупольское пароходство и Бердянское Николаевское и так далее где речные пароходства??? в ОППЕ и давно.. как и ЯО им нужна голая земля Украины и крепостные или рабы для работы на земле бесплатно ...
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26.10.2020 13:36 Ответить
где морские суда и речные ЧМП, Дунайское пароходство, Мариупольское пароходство и Бердянское Николаевское и так далее где речные пароходства???
Вимога списувати вагони тільки через вік дуже нелогічна і незрозуміла, - експерт - Цензор.НЕТ 8356 Так далее - это Бердянское, Геничевское, Складовское, и морское пароходство ныне оккупированного Седово?
Никогда не было Дунайского и Мариупольского морского пароходства.
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26.10.2020 18:36 Ответить
Бред сивого мерина. Везде вагоны списывают по возврату. Из-за чего у нас и оказалось так много старых вагонов, просто закупали у РФ списанные и продлили им срок службы вдвое.
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26.10.2020 13:06 Ответить
Так вот. Купили старые вагоны но они ещё приносят прибыль. Поэтому и вой насчет старых вагонов! Я бы разрешил старые вагоны но при одном условии! Весь ущерб от эксплуатации старых вагонов повесить на владельца!
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26.10.2020 13:10 Ответить
А при чем тут логика, если стоит задача найти причину закупать новьіе вагоньі в кацапии, торговля с которой при зеленьіх резко пошла в гору?
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26.10.2020 13:08 Ответить
У нас есть тоже около 5 вагоностроительных заводов!
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26.10.2020 13:11 Ответить
У нас много чего есть, как и альтернатива поставок как в Украину, так и из нее.
Но при зеленьіх россия поднялась в рейтинге торговьіх партнеров.
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26.10.2020 13:18 Ответить
Это плохо, или хорошо?
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26.10.2020 14:28 Ответить
Плохо. Нужно минимизировать торговлю с окупантом, не давать ему зарабатьівать на нас.
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26.10.2020 14:38 Ответить
Понятно, а то я посмотрел, перестали продавать газотурбины с Николаевского судостроительного, моторы с "Мотор сiч", самолеты и запчасти с Антонова, кооперация "Южмаша", сталь с Кременчугского сталелитейного, запрет торговли "Азовмашу", КРАЗу, завод "Росинка", и так далее... Во дали кацапам, санкциями, по рылу. Жаль только, что ВСЕ эти предприятия без кацапов разорились, а кацапы ВСЕ уже заменили своей продукцией. 600 ведущих спецов "Южмаша", стали кацапами, и строят ракеты там.
Ось такi санкцiї....
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26.10.2020 15:15 Ответить
Кацапьі начали торговьіе войньі с Украиной еще ДО Майдана и войньі, еще при Яньіке.
Умньіе должньі бьіли делать вьіводьі, искать новьіе рьінки сбьіта, партнеров, а не сидеть покорно в ярме неадекватного партнера, вводившего санкции против наших предприятий, продукции, руководствуясь политическими мотивами.
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26.10.2020 15:27 Ответить
С фантазией у тебя все нормально, абгемахт)))
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26.10.2020 15:49 Ответить
Гурский не знает о торговьіх войнах рф-Украина до 2014 года?
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26.10.2020 15:57 Ответить
Не знаю. Торговали во всю. Промышленность Украины была сделана при совке, и заточена на Рашу, кроме нее, украинская техника, и многие товары, никому не были нужны, как и сейчас.. Я работал на ЮТЗ, третий в мире завод по выпуску труб. Выпускали от капилярных иголок, до труб, куда легковушка въехать могла. Аууу, где он ЮТЗ? Почил в бозе, захотели в Европу трубы продавать, за валюту. Ось тобi дуля, купи собi трактор.
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26.10.2020 16:09 Ответить
Это тот, которьій в Николаеве?
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26.10.2020 16:13 Ответить
Почти, но в Никополе.
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26.10.2020 16:36 Ответить
Бенин?
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26.10.2020 16:47 Ответить
Бенин НЗФ, т. е. ферросплавный, он работает.
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26.10.2020 17:20 Ответить
Ну а какой точно?
Трудно обсуждать непонятно что.
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26.10.2020 17:25 Ответить
ЮТЗ он один, Никопольский южнотрубный завод. хозяин Пинчук. В 2016 году две кипрские компании являющиеся акционерами НЮТЗ,
сконцентрировали по 19,3% акций предприятия, еще одна компания тоже купила 19,3% НПТЗ. В свою очередь пакет
акций Пинчука, уменьшился с 96,7% до 38,7%. Нет сейчас Пiвнiчнотрубного.
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26.10.2020 17:38 Ответить
ДА, и Раша там ни при чем.
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26.10.2020 17:39 Ответить
А кто владеет почти 60 процентами акций?
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26.10.2020 18:48 Ответить
Под офшорний компанией может бьіть кто угодно, в том числе, и россияне.
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26.10.2020 18:49 Ответить
Та мне пофиг, но завода нет. Я тебе ранее назвал кучу мощнейших предприятий, которые Украина САМА уничтожила, СВОИМИ же санкциями, и все санкции Украина вводила первой, и получала ответку.
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26.10.2020 19:03 Ответить
Сам придумал, сам в это верю ...

Цапьі и их ставленники Бойки, Новинские уничтожили кучу предприятий в Украине, убирая конкурентов.
Какие санкции и когда Украина ввела первой?
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26.10.2020 19:17 Ответить
Русским, уничтожать экономику Украины, не выгодно, т. к она плотно связана с российской. Надо помнить, что раньше мы были единым государством. Все санкции начинала вводить Украина, и это очевидно, как и очевидно, почему это делалось. 10 сентября 2014 года президентом Украины Петром Порошенко был подписан закон "О санкциях". Под санкциями оказались, в частности, "Первая грузовая компания" и
"Алмаз-Антей". Позднее в список были включены "Рособоронэкспорт",
"Ижмаш", "Камаз", "Русал", "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина",
госкорпорация "Ростех", социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники",
компании Mail.ru, "Яндекс", крупные российские издательства, ряд банков с
российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Раша всегда отвечала, но первой, не вводила.
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26.10.2020 19:41 Ответить
Нет. Еще до войньі при Яньіке рашенский Онищенко постоянно запрещал наши продуктьі, молочку, кондитерку, вьідумьівая разньій бред, как и о грузинских винах, что бьіло просто смешно, учитьівая какое говно производят и пьют-жрут сами кацапьі.
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26.10.2020 19:57 Ответить
Ну это не совсем санкции, я могу предположить, что действительно были какие-то нарушения. Я точно знаю, что конфеты "Рошен" в Раше продавать, никогда, не запрещали. Касаемо молочки сказано: «Продукция не соответствует сертификату и представляет опасность,
поскольку изготовлена с применением пальмовых жиров неизвестного
качества и происхождения». Запретив молочку, Украине сразу было предложены переговоры, для устранения данного нарушения.
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26.10.2020 20:34 Ответить
Опять мимо. Как раз рошеновские и запрещали в июле 2013. Вьі легко нагуглите информацию об этом.
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26.10.2020 20:41 Ответить
Я к сладостям абсолютно спокоен, поэтому в теме слаб Погуглил. В продукции обнаружено опасное химическое соединение бензопирен, но только в украинской. Продукция Липецкой фабрики, продавалась до ее закрытия в 2017 году, т. к. бензопирен туда завезти было проблематично..
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26.10.2020 21:03 Ответить
Ну если верить бесприкословно роспотребсоюзу, или как там назьівается контора Онищенко, то да. А если вспомнить, что эта же контора внезапно обнаруживала что-то вредное и в грузинском вине в моментьі политического напряжения с Грузией, и аналогично резко портились турецкие продуктьі после инцидентов с Турцией, то здравомьіслящему человеку сложно верить шарашкиной конторе Онищенко.
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26.10.2020 21:22 Ответить
Хорошая у тебя память))) Это было в 2006 году. Грузия продавала в РФ 84% своего вина, Онищенко запретил, из-за пестицидов. Саакашвили поручил правительству найти другие рынки сбыта, и вскоре получил ответ, что никто покупать грузинское вино не хочет, из-за ужасного качества. После этого в Грузии закрыли 7 винных заводов, где нарушения были вопиющими. Гугли.
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26.10.2020 21:56 Ответить
Есть и посвежее примерьі.

2019 год.
"Госдума предложит правительству ввести запрет на импорт в Россию вина и минеральной воды из Грузии, сообщил вице-спикер палаты Сергей Неверов. Кроме того, Госдума будет предлагать запрет на денежные переводы из России в Грузию."
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26.10.2020 22:14 Ответить
И причина не плохое качество товара, а политическая.

"На странице в Facebook Неверов пояснил, что это станет ответом на «недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны». «Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа."
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26.10.2020 22:16 Ответить
Сейчас помещения и территория сдаются в аренду всяким рогам и копытам, делают всякую фигню.
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26.10.2020 19:06 Ответить
)) а шо такого? простое железо. сёдня он людей после сорока в утиль тоже списывают и ничо. постиндустриальное общество потребления. мир одноразовых вещей.
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26.10.2020 13:09 Ответить
Старые военные самолеты в полет, а вагоны в утиль. Зе-логика.
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26.10.2020 13:11 Ответить
Я бы гнал в шею подобных экспертов.
1. Не может быть бесконечного продления срока службы, тем более средств, связанных с безопасностью движения.
2. Советую "эксперту" изучить стоимость обследований подобных вагонов для продления эксплуатации и стоимость работ по приведению их в порядок в соответствии с нормами,
3. Цементные вагоны и подобные испокон веков производились в Украине м тут же продлеварись сроки службы. Так что нечего про РФию приклеивать тут.
(приходилось самому заниматься лично этим вопросом, зотя огромные претензии к мариупольцам Требование списывать вагоны только из-за возраста очень нелогичное и непонятное, - эксперт - Цензор.НЕТ 4797 , бездельники!)
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26.10.2020 13:17 Ответить
Значить комусь потрібно свої вагони продати по спрощеній процедурі.
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26.10.2020 13:20 Ответить
Не списывайте и не выкидывайте старые системники ПК, они ведь тоже работают. Требование списывать вагоны только из-за возраста очень нелогичное и непонятное, - эксперт - Цензор.НЕТ 6480
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26.10.2020 13:34 Ответить
Тю-ууу... Требование списывать вагоны только из-за возраста очень нелогичное и непонятное, - эксперт - Цензор.НЕТ 2502 Фули ж тута нипанятнава? На этом можно пилить же!
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26.10.2020 13:37 Ответить
Проблема не в возрасте, а в пробеге. Сталь и другие материалы имеют такое паскудное свойство как усталостное разрушение: вдруг внезапно возникает трещина, или вообще отваливается какая-то часть. Накопленные из-за вибраций и переменных нагрузок микротрещины однажды дают эффект мгновенного (усталостного) разрушения. Именно по этой причине старые вагоны и локомотивы списывают после определённого пробега.
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26.10.2020 13:50 Ответить
Інженери, як правило, в усіх виробах, що пов'язані з безпекою людей, встановлюють коефіцієнти запасу міцности/витривалости в кілька разів вищі від розрахованої на заданий термін експлуатації. Тому має бути ревізія. Для порівняння. Американські бомбери B-52 служать і ще служитимуть, хоча на озброєнні з 1955р. Планується їх експлуатація до 2035, якщо не помиляюся.

Утім, якщо ми, на відміну від США, такі багаті, то можемо утилізувати вагони лише за те, що вони досягли певного віку. It's easy.
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26.10.2020 14:23 Ответить
Ваша правда. Основними вузломи, які впливають на безпечність вагонів є колісні пари та автозчіпні пристрої - а їх можна замінити, усе решта "вариться, латається, міняється".
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26.10.2020 14:31 Ответить
Тут ще додам. Останній AbramsM1 було виготовлено в 1993р. Взагалі з 1993р. США не виготовили жодного нового танка. Далі лише відновлення та модернізація готових машин. І так буде до 2040р., якщо танки на той час залишаться серйозною бойовою силою.
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26.10.2020 14:48 Ответить
Перечитайте мой комментарий ещё раз.
Если бы бомбардировщики летали каждый день, а не стояли в ангарах месяцами, они бы давно отслужили свой срок и были списаны.
О коэффициентах запаса прочности - отдельный разговор, но там далеко не в "несколько раз". Например, в строительных стандартах ЕС коэффициенты запаса по статической и динамической нагрузке составляют 1.35 и 1.5 соответственно. В Канаде коэффициент по статик ещё ниже: 1.25
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26.10.2020 22:43 Ответить
Не літають щодня, але умови експлуатації екстремальні, часом непередбачувані ще й умовах бойових дій (Ірак, "Буря в пустелі" -- працювали саме ці бомбери) та потенційна небезпека в разі аварії дуже велика з гарантованою загибеллю людей. Я не інженер-авіабудівник, але я сумніваюся, що літаки-бомбардувальники розробляються відповідно до "ТЗ" для щоденної експлуатації. Нижче я написав про Абрамс-и. Вони взагалі відновлюються після бойових дій.
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27.10.2020 09:56 Ответить
Для техники, кототая используется нечасто, достаточно техосмотра и профилактики. Она не подвержена усталостному разрушению.
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27.10.2020 10:28 Ответить
Для фюзеляжу може й так, але специфіка авіасудна з автоматикою та телемеханікою не дозволяє розслаблятися навіть тоді, коли літак просто стоїть. Поцікавтеся скільки коштує підтримання літака в стані надійної готовности коли він не експлуатується. Утім, Ви напевне це знаєте: це дуже дорого. Якщо порівняти, скажімо з РВСН, про які я дещо знаю, то, напевне, вартість регламентних робіт є співмірною з такими роботами в авіації.
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27.10.2020 10:58 Ответить
Наша дискуссия касалась только усталостного разрушения. Электроника - это совсем другая история. Там нужно много чего поддерживать; например, регулярно менять электролитические конденсаторы (если они там ещё используются).
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27.10.2020 11:09 Ответить
З 2014 року робиться все щоб знищити повністю залишки української промисловості, як знищили медицину!
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26.10.2020 14:53 Ответить
Ще один свідок квітучої медицини імені Раї Богатирьової. 😏
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26.10.2020 15:28 Ответить
 
 