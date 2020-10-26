Вимога списувати вагони тільки через вік дуже нелогічна і незрозуміла, - експерт
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"Політика "Укрзалізниці" має бути спрямована на те, щоб покращувати стан вагонів, а не виводити з експлуатації хорошої якості вагони тільки через вік".
Списання залізничних вагонів через вік - нелогічне, важливий їхній технічний стан. Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури обмежити терміни експлуатації вагонів, передає Главком.
"Дуже нелогічною і незрозумілою є вимога року випуску. Очевидно, якщо ми говоримо про будь-який вагон, чи це цементовоз чи це інший вагон, то в першу чергу важливо для безпеки є його технічний стан, а не рік випуску. Тому що рік випуску може бути і великий, а технічний стан добрий. А може бути і навпаки", – розповів Качур.
На його думку, політика "Укрзалізниці" має бути спрямована на те, щоб покращувати технічний стан вагонів, а не виводити з експлуатації хорошої якості вагони виключно через вік.
Він також звернув увагу, що від такого рішення постраждає, перш за все, сама "Укрзалізниця", якій доведеться списати значну кількість вагонів, що викличе їх дефіцит. Зокрема, це стосується вагонів-цементовозів.
"Декілька цифр, які стосуються вагонів-цементовозів. Якщо ми говоримо по Україні сьогодні, то це 7600 вагонів, включаючи і вагони залізниці, і вагони приватних компаній. Так найбільший ризик в УЗ по терміну експлуатації вагонів. Якщо напряму слідувати проекту наказу, який сьогодні готує міністерство, то залізниця сама собі створить проблеми, які не буде знати, як вирішити. Тому що масних цементовозів у них не вистачає, тільки 1167 цементовозів виведені з експлуатації через технічний стан", – пояснив Качур.
Раніше президент "Центру аграрної логістики та інфраструктури" Владислав Белах заявив, що через скорочення терміну експлуатації вагонів постраждає перш за все "Укрзалізниця", яка змушена буде списати багато своїх старих вагонів.
У свою чергу в "Укрметалургпромі" вважають, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.
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Так далее - это Бердянское, Геничевское, Складовское, и морское пароходство ныне оккупированного Седово?
Никогда не было Дунайского и Мариупольского морского пароходства.
Но при зеленьіх россия поднялась в рейтинге торговьіх партнеров.
Ось такi санкцiї....
Умньіе должньі бьіли делать вьіводьі, искать новьіе рьінки сбьіта, партнеров, а не сидеть покорно в ярме неадекватного партнера, вводившего санкции против наших предприятий, продукции, руководствуясь политическими мотивами.
Трудно обсуждать непонятно что.
сконцентрировали по 19,3% акций предприятия, еще одна компания тоже купила 19,3% НПТЗ. В свою очередь пакет
акций Пинчука, уменьшился с 96,7% до 38,7%. Нет сейчас Пiвнiчнотрубного.
Цапьі и их ставленники Бойки, Новинские уничтожили кучу предприятий в Украине, убирая конкурентов.
Какие санкции и когда Украина ввела первой?
"Алмаз-Антей". Позднее в список были включены "Рособоронэкспорт",
"Ижмаш", "Камаз", "Русал", "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина",
госкорпорация "Ростех", социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники",
компании Mail.ru, "Яндекс", крупные российские издательства, ряд банков с
российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Раша всегда отвечала, но первой, не вводила.
поскольку изготовлена с применением пальмовых жиров неизвестного
качества и происхождения». Запретив молочку, Украине сразу было предложены переговоры, для устранения данного нарушения.
2019 год.
"Госдума предложит правительству ввести запрет на импорт в Россию вина и минеральной воды из Грузии, сообщил вице-спикер палаты Сергей Неверов. Кроме того, Госдума будет предлагать запрет на денежные переводы из России в Грузию."
"На странице в Facebook Неверов пояснил, что это станет ответом на «недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны». «Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа."
1. Не может быть бесконечного продления срока службы, тем более средств, связанных с безопасностью движения.
2. Советую "эксперту" изучить стоимость обследований подобных вагонов для продления эксплуатации и стоимость работ по приведению их в порядок в соответствии с нормами,
3. Цементные вагоны и подобные испокон веков производились в Украине м тут же продлеварись сроки службы. Так что нечего про РФию приклеивать тут.
(приходилось самому заниматься лично этим вопросом, зотя огромные претензии к мариупольцам , бездельники!)
Утім, якщо ми, на відміну від США, такі багаті, то можемо утилізувати вагони лише за те, що вони досягли певного віку. It's easy.
Если бы бомбардировщики летали каждый день, а не стояли в ангарах месяцами, они бы давно отслужили свой срок и были списаны.
О коэффициентах запаса прочности - отдельный разговор, но там далеко не в "несколько раз". Например, в строительных стандартах ЕС коэффициенты запаса по статической и динамической нагрузке составляют 1.35 и 1.5 соответственно. В Канаде коэффициент по статик ещё ниже: 1.25