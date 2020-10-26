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Израиль с ноября начинает испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Израиль с ноября начинает испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

Израильский институт биологических исследований получил все необходимые одобрения Министерства здравоохранения и Хельсинкского комитета относительно вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Израиля.

"Израильский институт биологических исследований получил все необходимые одобрения Министерства здравоохранения и Хельсинкского комитета на важнейший этап разработки вакцины от COVID-19. Клинические испытания на людях начнутся в воскресенье, 1 ноября", - говорится в сообщении.

Израиль с ноября начинает испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах 01

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Как добавляет The Times of Israel, в первой фазе клинических испытаний примут участие два человека, а в течение ноября количество добровольцев увеличится до 80, передает Суспільне. В декабре к испытаниям будут привлечены до 960 человек.

Клинические испытания продлятся примерно до весны 2021 года. Если у большего числа добровольцев вакцина продемонстрирует хороший результат, то в апреле-мае 2021-го инъекции сделают 30 тысячам людей. Если у вакцины не будет обнаружено побочных эффектов, ее будут применять по всей стране.

Испытания будут проводить в двух больницах - Хадасса в Иерусалиме и в медцентре Шеба под Тель-Авивом. Одной группе испытуемых дадут вакцину, другой - плацебо. Около трех недель они будут находиться под наблюдением медиков, которые будут следить, появились ли побочные эффекты вакцины, а также, насколько она эффективна для выработки антител против COVID-19.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Медведчука уже укололи, теперь он рассказывает как воевал на колчаковских фронтах
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26.10.2020 15:36
+3
а когда рф начнет испытывать свою вакцину на **********?
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26.10.2020 15:35
+1
А по-моему очень удачно. Пускай вакцина так же всем кацапам поможет.
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26.10.2020 16:14
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Правила форума Совет форумчан
а когда рф начнет испытывать свою вакцину на **********?
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26.10.2020 15:35 Ответить
Медведчука уже укололи, теперь он рассказывает как воевал на колчаковских фронтах
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26.10.2020 15:36 Ответить
Так они ее типа сделали и промычели что мол готово и мона колоться еще в августе. Но сами своей же вакцины ссут и не хотят пускать ее в серию до сих пор - сказали к весне может быть ))))))) Ну Хренлостан, че с них взять с убогих недоумков.
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26.10.2020 15:43 Ответить
Так испытали на МЕРе Ялты...неудачно. Ізраїль з листопада починає випробування вакцини проти COVID-19 на добровольцях - Цензор.НЕТ 4921
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26.10.2020 16:01 Ответить
А по-моему очень удачно. Пускай вакцина так же всем кацапам поможет.
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26.10.2020 16:14 Ответить
А росЦия МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ -- ужэ 4 вакцыну выпускает...
.
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26.10.2020 15:37 Ответить
На Кернесе и Каламойше пускай испытывают - их не жалко.
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26.10.2020 15:40 Ответить
СМИ: "Мосад" доставил в Израиль китайскую вакцину против коронавируса

Ізраїль з листопада починає випробування вакцини проти COVID-19 на добровольцях - Цензор.НЕТ 2942

Служба внешней разведки Израиля ("Мосад") доставила китайскую вакцину против коронавируса в Израиль несколько недель назад, сообщает сайт N12/"Мако".
Работа с китайской вакциной необходима для изучения различных вариантов вакцинации в дополнение к национальной программе создания вакцины, которой занимаются израильские специалисты, поясняется в публикации.
Зарубежные СМИ ранее сообщали, что в КНР от коронавируса уже были вакцинированы сотни тысяч людей, хотя необходимые испытания еще не завершены.

Разработкой вакцин против коронавируса в Китае занимаются три группы: Sinovac, Институты вирусологии в Ухане и Пекине. Китайские лаборатории используют классическую технологию, заключающуюся в инокуляции инактивированного вируса Sars-Cov-2. Процесс изготовления и производства довольно сложен, но его достоинством является то, что он уже известен.
Отметим, что привлечение "Мосада" к доставке китайской вакцины в Израиль, по всей видимости, связано с высокой ответственностью за безопасность транспортировки. Китай продает свои вакцины многим заинтересованным странам.
Испытания израильской вакцины против коронавируса
25 октября Институт биологических исследований имени Вейцмана сообщил, что хельсинская комиссия минздрава разрешила приступить к проведению первого этапа клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса на людях. Клинические испытания начнутся 1 ноября, для этого подготовлено 25 тысяч порций вакцины.
Испытания вакцины продлятся не менее полугода и будут включать в себя несколько этапов. В первом этапе примут участие 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах "Шиба" и "Адаса". На первом этапе вакцину получат два человека. В зависимости от их реакции на нее, вакцину начнут получать остальные добровольцы.
На втором этапе вакцину получат 960 добровольцев старше 18 лет. Ожидается, что этот этап начнется в декабре и будет проходить одновременно в нескольких больницах. На этом этапе ученые будут искать эффективную дозировку вакцины и следить за ее безопасностью.
На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцах. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.
19 октября во время визита министра обороны Бени Ганца в Институт имени Вейцмана впервые упомянуто название, которое для своей вакцины выбрали израильские исследователи. Директор института Вейцмана профессор Шмуэль Шапиро сообщил, что она будет называться Brilife.
Глава правительства Биньямин Нетаниягу, открывая 25 октября заседание кабинета министров, пожелал успехов израильскими ученым. При этом он говорил, что параллельно продолжает работать над тем, чтобы доставить вакцину из-за границы. "Мы должны обеспечить получение вакцины, потому в конечном счете именно вакцина, позволит купировать болезнь и взять ее под контроль, как это происходило с другими эпидемиями".
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26.10.2020 16:02 Ответить
Зе коломойша черновецький перші кандидати
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26.10.2020 16:12 Ответить
Тепер зрозуміло чому наші "ділки-політикани" проти російської вакцини. Адже потрібно на комусь такі випробовування проводити......
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26.10.2020 16:29 Ответить
кернес участвует?
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26.10.2020 18:50 Ответить
Израиль с ноября начинает испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах - а ещё в Израиле говорят, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119Позор !!! Кого выбрали?
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26.10.2020 18:55 Ответить
 
 