Израиль с ноября начинает испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

Израильский институт биологических исследований получил все необходимые одобрения Министерства здравоохранения и Хельсинкского комитета относительно вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Израиля.

"Израильский институт биологических исследований получил все необходимые одобрения Министерства здравоохранения и Хельсинкского комитета на важнейший этап разработки вакцины от COVID-19. Клинические испытания на людях начнутся в воскресенье, 1 ноября", - говорится в сообщении.

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Как добавляет The Times of Israel, в первой фазе клинических испытаний примут участие два человека, а в течение ноября количество добровольцев увеличится до 80, передает Суспільне. В декабре к испытаниям будут привлечены до 960 человек.

Клинические испытания продлятся примерно до весны 2021 года. Если у большего числа добровольцев вакцина продемонстрирует хороший результат, то в апреле-мае 2021-го инъекции сделают 30 тысячам людей. Если у вакцины не будет обнаружено побочных эффектов, ее будут применять по всей стране.

Испытания будут проводить в двух больницах - Хадасса в Иерусалиме и в медцентре Шеба под Тель-Авивом. Одной группе испытуемых дадут вакцину, другой - плацебо. Около трех недель они будут находиться под наблюдением медиков, которые будут следить, появились ли побочные эффекты вакцины, а также, насколько она эффективна для выработки антител против COVID-19.

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