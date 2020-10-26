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Минкультуры проведет музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе", - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минкультуры проведет музыкальный марафон Беларусь-Украина

Министерство культуры и информационной политики проведет музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе" 4 ноября.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. В лучших европейский традициях объединимся в том, чем живем - музыкой, и по инициативе Минкультуры устроим музыкальный марафон Беларусь-Украина: "Мы вместе", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, концерт, посвященный двум народам, "которые остаются верным своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению свободы", пройдет 4 ноября.

В концерте примут участие группы и исполнители: Друга Ріка, Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ и Kozak System.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
А давайте не надо? Вот каждый раз как слышу что-то вроде "під патронатом" - сразу нет.
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26.10.2020 17:38
+2
Ну якщо Брутто, Друга ріка, Без обмежень і Козак сістем, то дуже ОК! Бо могли буть шманатіки з потапами ж...

Цікаво, як це Ткаченко допустив Другу ріку і Козак сістем, вони ж порохоботи)))))
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26.10.2020 17:39
+1
А "мы вместе" Алисы или Валерии?
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26.10.2020 17:33
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А "мы вместе" Алисы или Валерии?
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26.10.2020 17:33 Ответить
Самойлова
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26.10.2020 17:43 Ответить
кто такой? не слышал
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26.10.2020 17:45 Ответить
Это "Энергия" и "Блок ада" его.
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26.10.2020 19:35 Ответить
тю. так это же вроде альбомы "Алисы". так а самойлов басист (это я подсмотрел в гугле)
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26.10.2020 19:40 Ответить
Именно. А автор - он.
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26.10.2020 19:43 Ответить
не знал. буду знать. спасибо
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26.10.2020 19:46 Ответить
А давайте не надо? Вот каждый раз как слышу что-то вроде "під патронатом" - сразу нет.
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26.10.2020 17:38 Ответить
Ну якщо Брутто, Друга ріка, Без обмежень і Козак сістем, то дуже ОК! Бо могли буть шманатіки з потапами ж...

Цікаво, як це Ткаченко допустив Другу ріку і Козак сістем, вони ж порохоботи)))))
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26.10.2020 17:39 Ответить
Ні ні ні . Чий Крим і хто путін ? Інакше хай ідуть
нах...
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26.10.2020 18:09 Ответить
а других проблем для министерства культуры Украины сейчас нет, кроме шашней со свинопсячими шестерками?
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26.10.2020 18:46 Ответить
А квітами вже запасатись? І кому вручати - аваковцям чи недобиткам з "беркута"?
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26.10.2020 19:05 Ответить
Вони за расею ридають а украінці ім солідарітєт ... Не вкурюю я таку дурновату політику
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26.10.2020 19:16 Ответить
Вместе в переходе стоять будем
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26.10.2020 19:27 Ответить
Nie padabajecca,to nie prychodźcie.
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26.10.2020 21:16 Ответить
 
 