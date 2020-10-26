Мінкультури проведе музичний марафон Білорусь-Україна "Ми разом", - Ткаченко

Міністерство культури й інформаційної політики проведе музичний марафон Білорусь-Україна "Ми разом" 4 листопада.

Про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Білорусів і українців століттями пов'язує спільна доля європейських цінностей. У найкращих європейський традиціях об'єднаємося в тому, чим живемо - музикою, і з ініціативи Мінкультури влаштуємо музичний марафон Білорусь-Україна: "Ми разом", - сказано в повідомленні.

За словами Ткаченка, концерт, присвячений двом народам, "які залишаються вірними своєму серцю, багатовіковій дружбі і прагненню свободи", відбудеться 4 листопада.

У концерті візьмуть участь гурти та виконавці: Друга Ріка, Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ і Kozak System.

Дивіться також: Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж