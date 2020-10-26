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Мінкультури проведе музичний марафон Білорусь-Україна "Ми разом", - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мінкультури проведе музичний марафон Білорусь-Україна

Міністерство культури й інформаційної політики проведе музичний марафон Білорусь-Україна "Ми разом" 4 листопада.

Про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Білорусів і українців століттями пов'язує спільна доля європейських цінностей. У найкращих європейський традиціях об'єднаємося в тому, чим живемо - музикою, і з ініціативи Мінкультури влаштуємо музичний марафон Білорусь-Україна: "Ми разом", - сказано в повідомленні.

За словами Ткаченка, концерт, присвячений двом народам, "які залишаються вірними своєму серцю, багатовіковій дружбі і прагненню свободи", відбудеться 4 листопада.

У концерті візьмуть участь гурти та виконавці: Друга Ріка, Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ і Kozak System.

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Топ коментарі
+3
А давайте не надо? Вот каждый раз как слышу что-то вроде "під патронатом" - сразу нет.
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26.10.2020 17:38
+2
Ну якщо Брутто, Друга ріка, Без обмежень і Козак сістем, то дуже ОК! Бо могли буть шманатіки з потапами ж...

Цікаво, як це Ткаченко допустив Другу ріку і Козак сістем, вони ж порохоботи)))))
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26.10.2020 17:39
+1
А "мы вместе" Алисы или Валерии?
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26.10.2020 17:33
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А "мы вместе" Алисы или Валерии?
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26.10.2020 17:33 Відповісти
Самойлова
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26.10.2020 17:43 Відповісти
кто такой? не слышал
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26.10.2020 17:45 Відповісти
Это "Энергия" и "Блок ада" его.
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26.10.2020 19:35 Відповісти
тю. так это же вроде альбомы "Алисы". так а самойлов басист (это я подсмотрел в гугле)
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26.10.2020 19:40 Відповісти
Именно. А автор - он.
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26.10.2020 19:43 Відповісти
не знал. буду знать. спасибо
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26.10.2020 19:46 Відповісти
А давайте не надо? Вот каждый раз как слышу что-то вроде "під патронатом" - сразу нет.
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26.10.2020 17:38 Відповісти
Ну якщо Брутто, Друга ріка, Без обмежень і Козак сістем, то дуже ОК! Бо могли буть шманатіки з потапами ж...

Цікаво, як це Ткаченко допустив Другу ріку і Козак сістем, вони ж порохоботи)))))
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26.10.2020 17:39 Відповісти
Ні ні ні . Чий Крим і хто путін ? Інакше хай ідуть
нах...
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26.10.2020 18:09 Відповісти
а других проблем для министерства культуры Украины сейчас нет, кроме шашней со свинопсячими шестерками?
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26.10.2020 18:46 Відповісти
А квітами вже запасатись? І кому вручати - аваковцям чи недобиткам з "беркута"?
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26.10.2020 19:05 Відповісти
Вони за расею ридають а украінці ім солідарітєт ... Не вкурюю я таку дурновату політику
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26.10.2020 19:16 Відповісти
Вместе в переходе стоять будем
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26.10.2020 19:27 Відповісти
Nie padabajecca,to nie prychodźcie.
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26.10.2020 21:16 Відповісти
 
 