"Киберпартизаны" взломали сайт Нацбанка Беларуси, который не поддержал общенациональную забастовку
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Белорусские хакеры взломали сайт Национального банка страны, так как его сотрудники не присоединились к общенациональной забастовке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Naviny.by.
По данным самого Нацбанка, сайт регулятора не открывался днем 26 октября.
Ответственность за блокировку сайта взяли на себя "киберпартизаны".
"Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили", - прокомментировали в сообществе "киберпартизан".
Ранее хакеры неоднократно взламывали сайты и Ютуб-каналы госорганизаций Беларуси. В частности, 26 сентября была прервана онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканале "Беларусь 1". В эфире были показаны кадры избиения протестующих на уличных акциях.
В октябре были взломаны сайты Минского автомобильного завода, профсоюзных организаций, концерна "Белнефтехим". "Киберпартизаны" призывали читателей этих ресурсов присоединиться к акциям протеста.
Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 25 октября днем "Народного ультиматума" и призвала режим к мирной передаче власти. Если этого не произойдет и силовые органы продолжат жестокое подавление протестов, оппозиция намерена объявить в стране общенациональную забастовку.
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Вот терпилы...
Скоро мы Украинцы покажем как нужно вешать невесть на столбах..
И начнем мы с Земоники
Платежная система Республики Беларусь состоит из платежной системы Национального банка, платежных систем банков, расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам и системы безналичных расчетов по розничным платежам. Роль расчетного банка по платежам, совершаемым в платежной системе Республики Беларусь, выполняет Национальный банк. Ключевым компонентом платежной системы Республики Беларусь является платежная система Национального банка, которая представлена автоматизированной системой межбанковских расчетов (далее - АС МБР). АС МБР - это совокупность норм, правил, процедур и программно-технических средств, обеспечивающих осуществление межбанковских расчетов. АС МБР - единственная система межбанковских расчетов в нашей стране, которая обеспечивает проведение межбанковских расчетов по всему сегменту финансовых операций в национальной валюте. В состав АС МБР входят следующие функциональные системы: система BISS, система передачи финансовой информации (далее - СПФИ), автоматизированная система "Центральный архив межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь" (далее - АС ЦА МБР). Ядро АС МБР - это система BISS. Система BISS (Belarus Interbank Settlement System) - гибридная система межбанковских расчетов, в которой в режиме реального времени осуществляются межбанковские расчеты по срочным денежным переводам на валовой основе в пределах денежных средств на корреспондентских счетах банков и по несрочным денежным переводам с использованием механизма взаимозачета с учетом суммы резерва, устанавливаемого банками. Сумма каждого электронного платежного документа по корреспондентскому счету банка отражается индивидуально в полном размере. Частичная оплата электронных платежных документов не допускается.
Разумеется, я мог бы детально остановится на каждом пунктике.....но, я....предоставляю Вам свободу безграничного творчества. Почувствуйте наслаждение стихией, почуйствуйте ее ярость....и научитесь ею управлять.
А побиття мирно (на відміну від України) мітингующих громадян - що ?
І т.д. , і т.п.