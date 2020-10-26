РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11617 посетителей онлайн
Новости За рубежом Революция в Беларуси
5 208 14
банки (1905) Беларусь (7522) киберпреступление (753)

"Киберпартизаны" взломали сайт Нацбанка Беларуси, который не поддержал общенациональную забастовку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусские хакеры взломали сайт Национального банка страны, так как его сотрудники не присоединились к общенациональной забастовке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Naviny.by.

По данным самого Нацбанка, сайт регулятора не открывался днем 26 октября.

Ответственность за блокировку сайта взяли на себя "киберпартизаны".

"Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили", - прокомментировали в сообществе "киберпартизан".

Смотрите также: Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее хакеры неоднократно взламывали сайты и Ютуб-каналы госорганизаций Беларуси. В частности, 26 сентября была прервана онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканале "Беларусь 1". В эфире были показаны кадры избиения протестующих на уличных акциях.

В октябре были взломаны сайты Минского автомобильного завода, профсоюзных организаций, концерна "Белнефтехим". "Киберпартизаны" призывали читателей этих ресурсов присоединиться к акциям протеста.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 25 октября днем "Народного ультиматума" и призвала режим к мирной передаче власти. Если этого не произойдет и силовые органы продолжат жестокое подавление протестов, оппозиция намерена объявить в стране общенациональную забастовку.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
таким темпами лукашенка помрёт от старости
показать весь комментарий
26.10.2020 17:41
+4
Оно и понятно...штрейкбрехерам всегда подачки бросают....
показать весь комментарий
26.10.2020 18:48
+3
Красиво будет...зеленый и синий...зеленый и синий... а если комуняку добавить то будет еще красивее...зеленый-синий и красный...зеленый-синий и красный.... "Кіберпартизани" зламали сайт Нацбанку Білорусі, який не підтримав загальнонаціональний страйк - Цензор.НЕТ 159
показать весь комментарий
26.10.2020 18:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
таким темпами лукашенка помрёт от старости
показать весь комментарий
26.10.2020 17:41 Ответить
"Киберпартизаны" взломали сайт Нацбанка Беларуси, который не поддержал общенациональную забастовку - Цензор.НЕТ 6112
показать весь комментарий
26.10.2020 17:42 Ответить
"Киберпартизаны" взломали сайт Нацбанка Беларуси, который не поддержал общенациональную забастовку - Цензор.НЕТ 7415 "Киберпартизаны" взломали сайт Нацбанка Беларуси, который не поддержал общенациональную забастовку - Цензор.НЕТ 7868
показать весь комментарий
26.10.2020 17:43 Ответить
Вот Белоруссы..
Вот терпилы...
Скоро мы Украинцы покажем как нужно вешать невесть на столбах..
И начнем мы с Земоники
показать весь комментарий
26.10.2020 17:45 Ответить
Тренеруйся на своих ************ ! )
показать весь комментарий
26.10.2020 17:56 Ответить
Висіти будуть разом,через одного)
показать весь комментарий
26.10.2020 18:03 Ответить
Красиво будет...зеленый и синий...зеленый и синий... а если комуняку добавить то будет еще красивее...зеленый-синий и красный...зеленый-синий и красный.... "Кіберпартизани" зламали сайт Нацбанку Білорусі, який не підтримав загальнонаціональний страйк - Цензор.НЕТ 159
показать весь комментарий
26.10.2020 18:56 Ответить
Такий собі світлофор "Кіберпартизани" зламали сайт Нацбанку Білорусі, який не підтримав загальнонаціональний страйк - Цензор.НЕТ 5010
показать весь комментарий
26.10.2020 23:26 Ответить
один другому на столбе мешать не будет!
показать весь комментарий
26.10.2020 18:15 Ответить
То то у меня на счету денег прибавилось.
показать весь комментарий
26.10.2020 18:37 Ответить
Оно и понятно...штрейкбрехерам всегда подачки бросают....
показать весь комментарий
26.10.2020 18:48 Ответить
Не ребятня, это не то направление. Отсутствие денег у власти -вот ваша задача. Т. Е невозможность заплатить тем же ОМОНовцам, лояльным к власти судьям, убийца и т.д. Итак....
Платежная система Республики Беларусь состоит из платежной системы Национального банка, платежных систем банков, расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам и системы безналичных расчетов по розничным платежам. Роль расчетного банка по платежам, совершаемым в платежной системе Республики Беларусь, выполняет Национальный банк. Ключевым компонентом платежной системы Республики Беларусь является платежная система Национального банка, которая представлена автоматизированной системой межбанковских расчетов (далее - АС МБР). АС МБР - это совокупность норм, правил, процедур и программно-технических средств, обеспечивающих осуществление межбанковских расчетов. АС МБР - единственная система межбанковских расчетов в нашей стране, которая обеспечивает проведение межбанковских расчетов по всему сегменту финансовых операций в национальной валюте. В состав АС МБР входят следующие функциональные системы: система BISS, система передачи финансовой информации (далее - СПФИ), автоматизированная система "Центральный архив межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь" (далее - АС ЦА МБР). Ядро АС МБР - это система BISS. Система BISS (Belarus Interbank Settlement System) - гибридная система межбанковских расчетов, в которой в режиме реального времени осуществляются межбанковские расчеты по срочным денежным переводам на валовой основе в пределах денежных средств на корреспондентских счетах банков и по несрочным денежным переводам с использованием механизма взаимозачета с учетом суммы резерва, устанавливаемого банками. Сумма каждого электронного платежного документа по корреспондентскому счету банка отражается индивидуально в полном размере. Частичная оплата электронных платежных документов не допускается.

Разумеется, я мог бы детально остановится на каждом пунктике.....но, я....предоставляю Вам свободу безграничного творчества. Почувствуйте наслаждение стихией, почуйствуйте ее ярость....и научитесь ею управлять.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:46 Ответить
Взламывание сайта нацбанка страны это террор.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:50 Ответить
А нагла фальсифікація результатів виборів - що ?
А побиття мирно (на відміну від України) мітингующих громадян - що ?
І т.д. , і т.п.
"Кіберпартизани" зламали сайт Нацбанку Білорусі, який не підтримав загальнонаціональний страйк - Цензор.НЕТ 6271
показать весь комментарий
26.10.2020 23:40 Ответить
 
 