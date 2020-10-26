"Кіберпартизани" зламали сайт Нацбанку Білорусі, який не підтримав загальнонаціональний страйк

Білоруські хакери зламали сайт Національного банку країни, оскільки його співробітники не приєдналися до загальнонаціонального страйку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними самого Нацбанку, сайт регулятора не відкривався вдень 26 жовтня.

Відповідальність за блокування сайту взяли на себе "кіберпартизани".

"Нацбанк не дуже хотів приєднуватися до народної страйку. Ми їх переконали", - прокоментували в співтоваристві "кіберпартизанів".

Раніше хакери неодноразово зламували сайти і Ютуб-канали держорганізацій Білорусі. Зокрема, 26 вересня була перервана онлайн-трансляція вечірніх новин на телеканалі "Білорусь 1". В ефірі показали кадри побиття протестувальників на вуличних акціях.

Дивіться також: Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У жовтні були зламані сайти Мінського автомобільного заводу, профспілкових організацій, концерну "Белнефтехим". "Кіберпартизани" закликали читачів цих ресурсів приєднатися до акцій протесту.

Нагадаємо, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники. ФОТОрепортаж