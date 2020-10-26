"Кіберпартизани" зламали сайт Нацбанку Білорусі, який не підтримав загальнонаціональний страйк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруські хакери зламали сайт Національного банку країни, оскільки його співробітники не приєдналися до загальнонаціонального страйку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Naviny.by.
За даними самого Нацбанку, сайт регулятора не відкривався вдень 26 жовтня.
Відповідальність за блокування сайту взяли на себе "кіберпартизани".
"Нацбанк не дуже хотів приєднуватися до народної страйку. Ми їх переконали", - прокоментували в співтоваристві "кіберпартизанів".
Раніше хакери неодноразово зламували сайти і Ютуб-канали держорганізацій Білорусі. Зокрема, 26 вересня була перервана онлайн-трансляція вечірніх новин на телеканалі "Білорусь 1". В ефірі показали кадри побиття протестувальників на вуличних акціях.
У жовтні були зламані сайти Мінського автомобільного заводу, профспілкових організацій, концерну "Белнефтехим". "Кіберпартизани" закликали читачів цих ресурсів приєднатися до акцій протесту.
Нагадаємо, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.
Будь ласка, зачекайте...
Вот терпилы...
Скоро мы Украинцы покажем как нужно вешать невесть на столбах..
И начнем мы с Земоники
Платежная система Республики Беларусь состоит из платежной системы Национального банка, платежных систем банков, расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам и системы безналичных расчетов по розничным платежам. Роль расчетного банка по платежам, совершаемым в платежной системе Республики Беларусь, выполняет Национальный банк. Ключевым компонентом платежной системы Республики Беларусь является платежная система Национального банка, которая представлена автоматизированной системой межбанковских расчетов (далее - АС МБР). АС МБР - это совокупность норм, правил, процедур и программно-технических средств, обеспечивающих осуществление межбанковских расчетов. АС МБР - единственная система межбанковских расчетов в нашей стране, которая обеспечивает проведение межбанковских расчетов по всему сегменту финансовых операций в национальной валюте. В состав АС МБР входят следующие функциональные системы: система BISS, система передачи финансовой информации (далее - СПФИ), автоматизированная система "Центральный архив межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь" (далее - АС ЦА МБР). Ядро АС МБР - это система BISS. Система BISS (Belarus Interbank Settlement System) - гибридная система межбанковских расчетов, в которой в режиме реального времени осуществляются межбанковские расчеты по срочным денежным переводам на валовой основе в пределах денежных средств на корреспондентских счетах банков и по несрочным денежным переводам с использованием механизма взаимозачета с учетом суммы резерва, устанавливаемого банками. Сумма каждого электронного платежного документа по корреспондентскому счету банка отражается индивидуально в полном размере. Частичная оплата электронных платежных документов не допускается.
Разумеется, я мог бы детально остановится на каждом пунктике.....но, я....предоставляю Вам свободу безграничного творчества. Почувствуйте наслаждение стихией, почуйствуйте ее ярость....и научитесь ею управлять.
А побиття мирно (на відміну від України) мітингующих громадян - що ?
І т.д. , і т.п.