РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11617 посетителей онлайн
Новости За рубежом Революция в Беларуси
1 429 6
Беларусь (7522) Лукашенко (3501) санкции (10612) Евросоюз (15868)

Евросоюз обсуждает введение новых санкций против Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз обсуждает введение новых санкций против Лукашенко

В Европейском Союзе заявили, что в связи с подавлением мирных протестов в Беларуси обсуждают введение новых санкций против "президента" Александра Лукашенко и его режима.

Об этом в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены", - сказал Стано.

Он также отметил, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе, за последними протестами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Евросоюз обсуждает введение новых санкций против Лукашенко - Цензор.НЕТ 5876
показать весь комментарий
26.10.2020 17:47 Ответить
Ветврачі перестарались...Видно,вони там всі кастрірованиє...
показать весь комментарий
26.10.2020 18:25 Ответить
В Гаагу бульбожера разом з фуйлом.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:24 Ответить
А... ясно: запретят в Монаку ездить или что-то такого.
показать весь комментарий
26.10.2020 18:19 Ответить
ну.... как-бы устрицы можно запретить импортировать в рашу транзитом, бананы те -же муку... россия даже муку покупает! ибо сами ничего не умеют!
показать весь комментарий
26.10.2020 18:30 Ответить
Рапсовая сверх держава
показать весь комментарий
26.10.2020 19:23 Ответить
 
 