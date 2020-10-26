Євросоюз обговорює введення нових санкцій проти Лукашенка
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У Європейському Союзі заявили, що в зв'язку з придушенням мирних протестів у Білорусі обговорюють введення нових санкцій проти "президента" Олександра Лукашенка і його режиму.
Про це в Брюсселі заявив представник Єврокомісії під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Робота над ними триває, в Раді ЄС обговорюють другу хвилю, другу стадію санкцій. І як тільки ця робота буде закінчена, санкції буде прийнято і оголошено", - сказав Стано.
Він також зазначив, що білоруська влада не йде на діалог з опозицією, і в Брюсселі уважно стежать за розвитком подій, зокрема за останніми протестами.
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