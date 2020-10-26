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Євросоюз обговорює введення нових санкцій проти Лукашенка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз обговорює введення нових санкцій проти Лукашенка

У Європейському Союзі заявили, що в зв'язку з придушенням мирних протестів у Білорусі обговорюють введення нових санкцій проти "президента" Олександра Лукашенка і його режиму.

Про це в Брюсселі заявив представник Єврокомісії під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Робота над ними триває, в Раді ЄС обговорюють другу хвилю, другу стадію санкцій. І як тільки ця робота буде закінчена, санкції буде прийнято і оголошено", - сказав Стано.

Він також зазначив, що білоруська влада не йде на діалог з опозицією, і в Брюсселі уважно стежать за розвитком подій, зокрема за останніми протестами.

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Евросоюз обсуждает введение новых санкций против Лукашенко - Цензор.НЕТ 5876
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26.10.2020 17:47 Відповісти
Ветврачі перестарались...Видно,вони там всі кастрірованиє...
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26.10.2020 18:25 Відповісти
В Гаагу бульбожера разом з фуйлом.
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27.10.2020 20:24 Відповісти
А... ясно: запретят в Монаку ездить или что-то такого.
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26.10.2020 18:19 Відповісти
ну.... как-бы устрицы можно запретить импортировать в рашу транзитом, бананы те -же муку... россия даже муку покупает! ибо сами ничего не умеют!
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26.10.2020 18:30 Відповісти
Рапсовая сверх держава
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26.10.2020 19:23 Відповісти
 
 