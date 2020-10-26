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За 26 октября силовики Беларуси задержали 235 человек, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

За 26 октября силовики Беларуси задержали 235 человек, - правозащитники

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в понедельник задержано более 230 человек.

В списке "Весны" 235 фамилий. Больше всего задержаний, по данным правозащитников, проводилось в Минске. Также они проходили в Бресте, Гродно, Лиде, Могилёве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Протестующие требуют отставки  Александра Лукашенко, который считает себя презилдентом Беларуси (Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом), освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий.

Приходили также сообщения о "сидячих" забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также небольшими колоннами на улицы Минска. По сообщениям очевидцев, на студенческих акциях произошли задержания.

Уже более 10 человек задержаны в центре Минска, где вечером в понедельник проходит несанкционированная "общенациональная акция в поддержку забастовок".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи. ВИДЕО+ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Не думаю , что тараган переживёт этот Новый Год !

Бо ещё немного забастовки и ментам не будет чем платить за их "труд" -- так что могут его сами же придушить свои же менты !
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26.10.2020 19:53
+1
Украінскі.Але кіруе там не Украіна.
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26.10.2020 21:24
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Чий Крим, сябри?
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26.10.2020 19:40 Ответить
Украінскі.Але кіруе там не Украіна.
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26.10.2020 21:24 Ответить
потерявший берега бульбофюрер в агонии а бчб опозиция видимо решила фуражками протестной пехоты закидать из зарубежа белорускую гэбню......
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26.10.2020 19:44 Ответить
Первый в истории мирового движения против деспотизма "протест", который не вызывает никакого сочувствия к "протестующим". Потому что все это - в кавычках.
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26.10.2020 19:45 Ответить
Не скажи.
600 идиотов вернули беларусские погранцы в Украину - ехали помогать сябрам, но не смогли объяснить цель поездки.
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26.10.2020 20:15 Ответить
такое ждешь? держи https://t.me/belamova/11491
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26.10.2020 20:50 Ответить
Сегодня около 9:00 лично был свидетелем как стреляли по протестующим, что разбегались, кто куда... (возле "Атланта" Минск) Жаль не заснял...
Так ни один оппозиционный канал об этом не сообщил. Сообщали только , что стреляли возле ПВК.
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26.10.2020 19:53 Ответить
А хто саме оплачує ваші опозиційні канали?
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26.10.2020 19:56 Ответить
Ну хто його знає, хто ті телеграм-канали фінансує, не думаю, що для цього потрібні великі гроші...
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26.10.2020 20:04 Ответить
Скажите пожалуйста, шансы на мощную всеобщую забастовку есть? Днем пытался мониторить, так понял не особо много заводов включилось, или ошибаюсь?
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26.10.2020 20:57 Ответить
Не хочу показатья писемистичным... Пока сложно сказать.
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26.10.2020 22:07 Ответить
Не думаю , что тараган переживёт этот Новый Год !

Бо ещё немного забастовки и ментам не будет чем платить за их "труд" -- так что могут его сами же придушить свои же менты !
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26.10.2020 19:53 Ответить
Забастовки в соцмережах? Чи де?
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26.10.2020 19:57 Ответить
Протестующие штрафами и оплатят. Пишут ,уже миллионы долларов перечислили.
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26.10.2020 20:13 Ответить
2000 evro ix menti polucajet,kak prostoj raboci i 200 nepolucajet.Vot vam i spravedlivost tut god nado rabotat odnim na zavode,a bandit zamesiac stolko polucajet
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26.10.2020 20:23 Ответить
Є відосіки як беркутята й з квартир витягують як на бійню по одному, але можливо у вас щось і вийде головне не здаватися.
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26.10.2020 20:07 Ответить
Упродовж 26 жовтня силовики Білорусі затримали 235 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2565 Упродовж 26 жовтня силовики Білорусі затримали 235 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8437
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26.10.2020 20:52 Ответить
Куди вони їх "розселяють"?
Чи в Мордор експортують? Упродовж 26 жовтня силовики Білорусі затримали 235 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9805
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26.10.2020 20:56 Ответить
Тупое быдло на путена работает...
ох и тупые белорусские чмоватники...
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26.10.2020 22:24 Ответить
" о правителe судят по тем людям которых он к себе приближает»- вековая классика
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27.10.2020 01:23 Ответить
Запад, в свое время, признал Президентом Венесуэлы Гуайдо. Потом он куда-то пропал.... Может в Белоруссии сгодится хлопец? Тихановская не оч впечатляет.
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27.10.2020 01:43 Ответить
 
 