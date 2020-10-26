Упродовж 26 жовтня силовики Білорусі затримали 235 осіб, - правозахисники
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За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру "Весна" на несанкціонованих акціях протесту в Білорусі в понеділок затримано понад 230 осіб.
У списку "Весни" 235 прізвищ. Найбільше затримань, за даними правозахисників, проводилося в Мінську. Також вони відбулись у Бресті, Гродно, Ліді, Могильові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У Білорусі вже третій місяць тривають масові протести незгодних із підсумками президентських виборів, які відбулися 9 серпня.
Протестувальники вимагають відставки чинного президента республіки Олександра Лукашенка (Захід не визнає Лукашенка законно обраним президентом), звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.
Раніше екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська виступила з "ультиматумом", в якому містився заклик до загальнонаціонального страйку з 26 жовтня в разі відмови Лукашенка виконати вимоги протестувальників.
Уранці в понеділок білоруські телеграм-канали та ЗМІ почали повідомляти про збори робітників і можливі страйки на низці великих білоруських підприємств.
Приходили також повідомлення про "сидячі" страйки в низці білоруських вишів. Студенти деяких вишів вийшли також невеликими колонами на вулиці Мінська. За повідомленнями очевидців, на студентських акціях відбулися затримання.
Уже понад 10 людей затримані в центрі Мінська, де ввечері в понеділок проходить несанкціонована "загальнонаціональна акція на підтримку страйків".
Будь ласка, зачекайте...
600 идиотов вернули беларусские погранцы в Украину - ехали помогать сябрам, но не смогли объяснить цель поездки.
Так ни один оппозиционный канал об этом не сообщил. Сообщали только , что стреляли возле ПВК.
Бо ещё немного забастовки и ментам не будет чем платить за их "труд" -- так что могут его сами же придушить свои же менты !
Чи в Мордор експортують?
ох и тупые белорусские чмоватники...