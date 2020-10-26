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Упродовж 26 жовтня силовики Білорусі затримали 235 осіб, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Упродовж 26 жовтня силовики Білорусі затримали 235 осіб, - правозахисники

За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру "Весна" на несанкціонованих акціях протесту в Білорусі в понеділок затримано понад 230 осіб.

У списку "Весни" 235 прізвищ. Найбільше затримань, за даними правозахисників, проводилося в Мінську. Також вони відбулись у Бресті, Гродно, Ліді, Могильові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У Білорусі вже третій місяць тривають масові протести незгодних із підсумками президентських виборів, які відбулися 9 серпня.

Протестувальники вимагають відставки чинного президента республіки Олександра Лукашенка (Захід не визнає Лукашенка законно обраним президентом), звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.

Раніше екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська виступила з "ультиматумом", в якому містився заклик до загальнонаціонального страйку з 26 жовтня в разі відмови Лукашенка виконати вимоги протестувальників.

Дивіться також: Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уранці в понеділок білоруські телеграм-канали та ЗМІ почали повідомляти про збори робітників і можливі страйки на низці великих білоруських підприємств.

Приходили також повідомлення про "сидячі" страйки в низці білоруських вишів. Студенти деяких вишів вийшли також невеликими колонами на вулиці Мінська. За повідомленнями очевидців, на студентських акціях відбулися затримання.

Уже понад 10 людей затримані в центрі Мінська, де ввечері в понеділок проходить несанкціонована "загальнонаціональна акція на підтримку страйків".

Читайте також: "Кіберпартизани" зламали сайт Нацбанку Білорусі, який не підтримав загальнонаціональний страйк
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Топ коментарі
+2
Не думаю , что тараган переживёт этот Новый Год !

Бо ещё немного забастовки и ментам не будет чем платить за их "труд" -- так что могут его сами же придушить свои же менты !
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26.10.2020 19:53
+1
Украінскі.Але кіруе там не Украіна.
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26.10.2020 21:24
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Чий Крим, сябри?
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26.10.2020 19:40 Відповісти
Украінскі.Але кіруе там не Украіна.
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26.10.2020 21:24 Відповісти
потерявший берега бульбофюрер в агонии а бчб опозиция видимо решила фуражками протестной пехоты закидать из зарубежа белорускую гэбню......
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26.10.2020 19:44 Відповісти
Первый в истории мирового движения против деспотизма "протест", который не вызывает никакого сочувствия к "протестующим". Потому что все это - в кавычках.
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26.10.2020 19:45 Відповісти
Не скажи.
600 идиотов вернули беларусские погранцы в Украину - ехали помогать сябрам, но не смогли объяснить цель поездки.
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26.10.2020 20:15 Відповісти
такое ждешь? держи https://t.me/belamova/11491
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26.10.2020 20:50 Відповісти
Сегодня около 9:00 лично был свидетелем как стреляли по протестующим, что разбегались, кто куда... (возле "Атланта" Минск) Жаль не заснял...
Так ни один оппозиционный канал об этом не сообщил. Сообщали только , что стреляли возле ПВК.
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26.10.2020 19:53 Відповісти
А хто саме оплачує ваші опозиційні канали?
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26.10.2020 19:56 Відповісти
Ну хто його знає, хто ті телеграм-канали фінансує, не думаю, що для цього потрібні великі гроші...
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26.10.2020 20:04 Відповісти
Скажите пожалуйста, шансы на мощную всеобщую забастовку есть? Днем пытался мониторить, так понял не особо много заводов включилось, или ошибаюсь?
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26.10.2020 20:57 Відповісти
Не хочу показатья писемистичным... Пока сложно сказать.
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26.10.2020 22:07 Відповісти
Не думаю , что тараган переживёт этот Новый Год !

Бо ещё немного забастовки и ментам не будет чем платить за их "труд" -- так что могут его сами же придушить свои же менты !
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26.10.2020 19:53 Відповісти
Забастовки в соцмережах? Чи де?
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26.10.2020 19:57 Відповісти
Протестующие штрафами и оплатят. Пишут ,уже миллионы долларов перечислили.
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26.10.2020 20:13 Відповісти
2000 evro ix menti polucajet,kak prostoj raboci i 200 nepolucajet.Vot vam i spravedlivost tut god nado rabotat odnim na zavode,a bandit zamesiac stolko polucajet
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26.10.2020 20:23 Відповісти
Є відосіки як беркутята й з квартир витягують як на бійню по одному, але можливо у вас щось і вийде головне не здаватися.
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26.10.2020 20:07 Відповісти
Упродовж 26 жовтня силовики Білорусі затримали 235 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2565 Упродовж 26 жовтня силовики Білорусі затримали 235 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8437
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26.10.2020 20:52 Відповісти
Куди вони їх "розселяють"?
Чи в Мордор експортують? Упродовж 26 жовтня силовики Білорусі затримали 235 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9805
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26.10.2020 20:56 Відповісти
Тупое быдло на путена работает...
ох и тупые белорусские чмоватники...
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26.10.2020 22:24 Відповісти
" о правителe судят по тем людям которых он к себе приближает»- вековая классика
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27.10.2020 01:23 Відповісти
Запад, в свое время, признал Президентом Венесуэлы Гуайдо. Потом он куда-то пропал.... Может в Белоруссии сгодится хлопец? Тихановская не оч впечатляет.
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27.10.2020 01:43 Відповісти
 
 