Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
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Мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.
Об этом сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина со ссылкой на итоги подсчета 99,5% голосов, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателя.
На втором месте бывший глава КГГА (2010-2013гг.) Александр Попов - 9,5% голосов. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук - 5,4%, Андрей Пальчевский - 5,3%.
Предварительные результаты выборов в горсовет Киева:
- "Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
- "Единство" - 8,6%;
- ОПЗЖ - 7,7%;
- "Батькивщина" - 7.4%;
- "Слуга народа" - 7,4%;
- "Голос" - 5,9%.
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+76 Viktor Kulyk
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Вітання Кличку !
Подяка виборцям.
Меня совсем не интересует 7% у клоунов и медведчуковских фашистов, но откуда 8.6% у полусгнившего трупа - омельченко?!
сразу видно, что ты заезжый кизячок!
Причем очень бы хотелось, чтобы сносили Кличка, а не Зеленского.
Вот только Кличка большинство киевлян поддерживают, а ЗЕ и СН, как оказалось, ненавидят.
Хочет верить, что зеленые амебы, которым лень поднять сраку и пойти на выборы, пойдут сражаться на Майдан - пусть верит.
Зізнайся відверто: ти протягом місяця стояв біля зеленого чи синього намету, з брудною маскою на підборідді, тицькав у руки перехожим м'яті агітлистівки, вислуховував їхні матюки... і в результаті тебе кинули з оплатою. Ось ти і ллєш жовч. Якщо народився лузером - це довічно.
Гарно втерли носа клоуну.
У шльопкі обута
Чи ноги потєют
Чи то просто сльйози
Адже в жодному екзитполі її не було серед тих, хто набрав понад 5%???
Єдність -партія Смєшка, не інакше як Гордон пролобіював такі результати?
Тоді виникає інше питання: а Соня Кошкіна це взагалі надійне джерело?