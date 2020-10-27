РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5736 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныКиевские новости Местные выборы-2020
32 312 138
Киев (24531) Кличко (4511) мэр (1631)

Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%

Мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.

Об этом сообщила шеф-редактор LB.ua  Соня Кошкина со ссылкой на итоги подсчета 99,5% голосов, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателя.

На втором месте бывший глава КГГА (2010-2013гг.) Александр Попов - 9,5% голосов. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук - 5,4%, Андрей Пальчевский - 5,3%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Второго тура не будет. У Кличко 50,9%, - штаб мэра. ВИДЕО

Предварительные результаты выборов в горсовет Киева:

  • "Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
  • "Единство" - 8,6%;
  • ОПЗЖ - 7,7%;
  • "Батькивщина" - 7.4%;
  • "Слуга народа" - 7,4%;
  • "Голос" - 5,9%.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+76
Норм.
Очень приятен позорный пролет мери-впоппингс.
Зеленых пид...ов - на свалку истории.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:32
+66
говорят, Верещук сейчас летает над Киевом, а Пальчевский на Крещатике принимает анализы у населения..
показать весь комментарий
26.10.2020 21:33
+51
Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6% - Цензор.НЕТ 2293
показать весь комментарий
26.10.2020 21:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На жаль великий процент у Київраді буде мати 5-та колона кремля - 15,1% (опзж - 7,7%, Слуга народу 7,45).
показать весь комментарий
26.10.2020 22:25 Ответить
Ну так блін, пів Донецька після 2014 сюди заїхало)) Покупляли квартири, поробили прописку, стали типу киянами...
показать весь комментарий
26.10.2020 22:28 Ответить
А ще пів Донецька заїхало коли янукОвоч став президентом.
показать весь комментарий
26.10.2020 22:43 Ответить
Це - добре.
Вітання Кличку !
Подяка виборцям.
показать весь комментарий
26.10.2020 22:32 Ответить
а пальчевскому я желаю побольше набухаться с горя.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:10 Ответить
Вот это красота! Виталька как обычно в первом раунде послал в нокаут всех соперников!
Меня совсем не интересует 7% у клоунов и медведчуковских фашистов, но откуда 8.6% у полусгнившего трупа - омельченко?!
показать весь комментарий
26.10.2020 22:38 Ответить
Ностальгія бабусь за своєю молодістю.
показать весь комментарий
26.10.2020 22:46 Ответить
тоже в шоке
показать весь комментарий
26.10.2020 23:15 Ответить
Киев с явкой в 34% проголосовал против всех. Майдана и сноса кличка не избежать.
показать весь комментарий
26.10.2020 22:48 Ответить
разве что в твоем лишнехромосомном воображении, лаптеногий
показать весь комментарий
26.10.2020 23:04 Ответить
Майдан чтобы снести мера?)))) У нас майданы явление масштабное, сносят только президентов.
показать весь комментарий
26.10.2020 23:50 Ответить
вот ты щас, редкостую хню загородил!.. у нас майданы по щелчку твоего пальца не бывают..
сразу видно, что ты заезжый кизячок!
показать весь комментарий
27.10.2020 00:09 Ответить
Зебилам так хотелось бы.
Причем очень бы хотелось, чтобы сносили Кличка, а не Зеленского.

Вот только Кличка большинство киевлян поддерживают, а ЗЕ и СН, как оказалось, ненавидят.

Хочет верить, что зеленые амебы, которым лень поднять сраку и пойти на выборы, пойдут сражаться на Майдан - пусть верит. Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 4660
показать весь комментарий
27.10.2020 01:27 Ответить
Сам ты дурень козломордый. Майданов без киевлян не бывает, а киевляне в отрицалове и когда настанет Майдан не одного пидалика погонят, а и потроха со свинарчуками, и зе с коломойскими.
показать весь комментарий
27.10.2020 09:29 Ответить
Він хронічний лузер. Вміє лише бризкати жовчю.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:05 Ответить
Это тибе дурдома не избежать....
показать весь комментарий
27.10.2020 10:19 Ответить
Рік тому зебіли вважали що прутень потрібен їм перш за все для гри на роялі. А тепер за допомогою нього вони ще й усцялися.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:03 Ответить
Та главное барыгу ограбившего Украину и народ с трона турнули. Так, шо 73% пэрэмоглы. В Киеве пес навбрал от общего количества 6,9%. Здобулы!
показать весь комментарий
27.10.2020 11:19 Ответить
ква-ква-ква!
Зізнайся відверто: ти протягом місяця стояв біля зеленого чи синього намету, з брудною маскою на підборідді, тицькав у руки перехожим м'яті агітлистівки, вислуховував їхні матюки... і в результаті тебе кинули з оплатою. Ось ти і ллєш жовч. Якщо народився лузером - це довічно.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:53 Ответить
Голови Київради (мер) Віталій Кличко, секретар Київради Марина Порошенко!
Гарно втерли носа клоуну.
показать весь комментарий
26.10.2020 23:45 Ответить
Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 3759
показать весь комментарий
27.10.2020 00:14 Ответить
Лечу під зонтом я
У шльопкі обута
Чи ноги потєют
Чи то просто сльйози
показать весь комментарий
27.10.2020 00:25 Ответить
Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 7050
показать весь комментарий
27.10.2020 00:27 Ответить
Переоціночка вийшла... Треба перемалювати
показать весь комментарий
27.10.2020 02:32 Ответить
та и слава богу... Нам еще не хватало леди -пiвсклянки.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:12 Ответить
Чи мож она - уже и двi вiдрi ? Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 6802
показать весь комментарий
27.10.2020 13:14 Ответить
Здравия всем! Что Мэри Попенс, она же Верещюк( Баба Базарняя) пролетела на своем зонтике. Молодцы Киевляне! Я знал, что временное помрпачение рассудка - бывает! Включили мозги, Слава Богу!
показать весь комментарий
27.10.2020 00:33 Ответить
Кияни! Ну навіщо вам Омельченко? Я ще можу зрозуміти тих, хто голосував за ЖОПОблок, але за Омельченка?
показать весь комментарий
27.10.2020 01:39 Ответить
меня радует одно, что у людей вырабатывается иммунитет от проходимцев типа пальчевского и зеленского. народ умнеет, да и совки вымирают
показать весь комментарий
27.10.2020 03:50 Ответить
Чомусь ніхто не звернув уваги -звідки вилізла "Єдність" з 8,6%?
Адже в жодному екзитполі її не було серед тих, хто набрав понад 5%???

Єдність -партія Смєшка, не інакше як Гордон пролобіював такі результати?
Тоді виникає інше питання: а Соня Кошкіна це взагалі надійне джерело?
показать весь комментарий
27.10.2020 06:48 Ответить
К теме не относится, но мне понравилось за открытые списки голосовать. Надо сделать точно так же и с выборами в Верховну Раду.
показать весь комментарий
27.10.2020 06:59 Ответить
Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 4197
показать весь комментарий
27.10.2020 07:18 Ответить
будем дальше ******* ванты
показать весь комментарий
27.10.2020 09:00 Ответить
Она перепутала город - добрая Мери прилетала на Вишнёвую улицу в пригороде Лондона ,а в Киеве летают ведьмы.
показать весь комментарий
27.10.2020 09:19 Ответить
И чему мы радуемся? Хрен его знает. Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 5930
показать весь комментарий
27.10.2020 09:50 Ответить
не всем же тока с горя забухать?
показать весь комментарий
27.10.2020 13:15 Ответить
Да бухай сам. Мне пофиг. Но были кандидаты и получше.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 