Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%

Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%.

Про це повідомила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за Кличка віддали свої голоси 364 683 виборці.

На другому місці колишній глава КМДА (2010-2013гг.) Олександр Попов - 9,5% голосів. Голоси за інших кандидатів розподілилися таким чином: Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3%.

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Попередні результати виборів до міськради Києва: