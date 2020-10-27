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Київ (13830) Кличко (2811) мер (483)

Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%

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Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%

Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%.

Про це повідомила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за Кличка віддали свої голоси 364 683 виборці.

На другому місці колишній глава КМДА (2010-2013гг.) Олександр Попов - 9,5% голосів. Голоси за інших кандидатів розподілилися таким чином: Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3%.

Дивіться також: Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера. ВIДЕО

Попередні результати виборів до міськради Києва:

  • "Удар" і "Європейська солідарність" - по 20%;
  • "Єдність" - 8,6%;
  • ОПЗЖ - 7,7%;
  • "Батьківщина" - 7.4%;
  • "Слуга народу" - 7,4%;
  • "Голос" - 5,9%.
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Топ коментарі
+76
Норм.
Очень приятен позорный пролет мери-впоппингс.
Зеленых пид...ов - на свалку истории.
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26.10.2020 21:32
+66
говорят, Верещук сейчас летает над Киевом, а Пальчевский на Крещатике принимает анализы у населения..
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26.10.2020 21:33
+51
Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6% - Цензор.НЕТ 2293
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26.10.2020 21:43
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На жаль великий процент у Київраді буде мати 5-та колона кремля - 15,1% (опзж - 7,7%, Слуга народу 7,45).
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26.10.2020 22:25 Відповісти
Ну так блін, пів Донецька після 2014 сюди заїхало)) Покупляли квартири, поробили прописку, стали типу киянами...
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26.10.2020 22:28 Відповісти
А ще пів Донецька заїхало коли янукОвоч став президентом.
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26.10.2020 22:43 Відповісти
Це - добре.
Вітання Кличку !
Подяка виборцям.
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26.10.2020 22:32 Відповісти
а пальчевскому я желаю побольше набухаться с горя.
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27.10.2020 13:10 Відповісти
Вот это красота! Виталька как обычно в первом раунде послал в нокаут всех соперников!
Меня совсем не интересует 7% у клоунов и медведчуковских фашистов, но откуда 8.6% у полусгнившего трупа - омельченко?!
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26.10.2020 22:38 Відповісти
Ностальгія бабусь за своєю молодістю.
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26.10.2020 22:46 Відповісти
тоже в шоке
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26.10.2020 23:15 Відповісти
Киев с явкой в 34% проголосовал против всех. Майдана и сноса кличка не избежать.
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26.10.2020 22:48 Відповісти
разве что в твоем лишнехромосомном воображении, лаптеногий
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26.10.2020 23:04 Відповісти
Майдан чтобы снести мера?)))) У нас майданы явление масштабное, сносят только президентов.
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26.10.2020 23:50 Відповісти
вот ты щас, редкостую хню загородил!.. у нас майданы по щелчку твоего пальца не бывают..
сразу видно, что ты заезжый кизячок!
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27.10.2020 00:09 Відповісти
Зебилам так хотелось бы.
Причем очень бы хотелось, чтобы сносили Кличка, а не Зеленского.

Вот только Кличка большинство киевлян поддерживают, а ЗЕ и СН, как оказалось, ненавидят.

Хочет верить, что зеленые амебы, которым лень поднять сраку и пойти на выборы, пойдут сражаться на Майдан - пусть верит. Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 4660
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27.10.2020 01:27 Відповісти
Сам ты дурень козломордый. Майданов без киевлян не бывает, а киевляне в отрицалове и когда настанет Майдан не одного пидалика погонят, а и потроха со свинарчуками, и зе с коломойскими.
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27.10.2020 09:29 Відповісти
Він хронічний лузер. Вміє лише бризкати жовчю.
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27.10.2020 11:05 Відповісти
Это тибе дурдома не избежать....
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27.10.2020 10:19 Відповісти
Рік тому зебіли вважали що прутень потрібен їм перш за все для гри на роялі. А тепер за допомогою нього вони ще й усцялися.
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27.10.2020 11:03 Відповісти
Та главное барыгу ограбившего Украину и народ с трона турнули. Так, шо 73% пэрэмоглы. В Киеве пес навбрал от общего количества 6,9%. Здобулы!
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27.10.2020 11:19 Відповісти
ква-ква-ква!
Зізнайся відверто: ти протягом місяця стояв біля зеленого чи синього намету, з брудною маскою на підборідді, тицькав у руки перехожим м'яті агітлистівки, вислуховував їхні матюки... і в результаті тебе кинули з оплатою. Ось ти і ллєш жовч. Якщо народився лузером - це довічно.
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27.10.2020 11:53 Відповісти
Голови Київради (мер) Віталій Кличко, секретар Київради Марина Порошенко!
Гарно втерли носа клоуну.
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26.10.2020 23:45 Відповісти
Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 3759
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27.10.2020 00:14 Відповісти
Лечу під зонтом я
У шльопкі обута
Чи ноги потєют
Чи то просто сльйози
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27.10.2020 00:25 Відповісти
Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 7050
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27.10.2020 00:27 Відповісти
Переоціночка вийшла... Треба перемалювати
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27.10.2020 02:32 Відповісти
та и слава богу... Нам еще не хватало леди -пiвсклянки.
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27.10.2020 13:12 Відповісти
Чи мож она - уже и двi вiдрi ? Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 6802
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27.10.2020 13:14 Відповісти
Здравия всем! Что Мэри Попенс, она же Верещюк( Баба Базарняя) пролетела на своем зонтике. Молодцы Киевляне! Я знал, что временное помрпачение рассудка - бывает! Включили мозги, Слава Богу!
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27.10.2020 00:33 Відповісти
Кияни! Ну навіщо вам Омельченко? Я ще можу зрозуміти тих, хто голосував за ЖОПОблок, але за Омельченка?
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27.10.2020 01:39 Відповісти
меня радует одно, что у людей вырабатывается иммунитет от проходимцев типа пальчевского и зеленского. народ умнеет, да и совки вымирают
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27.10.2020 03:50 Відповісти
Чомусь ніхто не звернув уваги -звідки вилізла "Єдність" з 8,6%?
Адже в жодному екзитполі її не було серед тих, хто набрав понад 5%???

Єдність -партія Смєшка, не інакше як Гордон пролобіював такі результати?
Тоді виникає інше питання: а Соня Кошкіна це взагалі надійне джерело?
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27.10.2020 06:48 Відповісти
К теме не относится, но мне понравилось за открытые списки голосовать. Надо сделать точно так же и с выборами в Верховну Раду.
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27.10.2020 06:59 Відповісти
Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 4197
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27.10.2020 07:18 Відповісти
будем дальше ******* ванты
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27.10.2020 09:00 Відповісти
Она перепутала город - добрая Мери прилетала на Вишнёвую улицу в пригороде Лондона ,а в Киеве летают ведьмы.
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27.10.2020 09:19 Відповісти
И чему мы радуемся? Хрен его знает. Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6% - Цензор.НЕТ 5930
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27.10.2020 09:50 Відповісти
не всем же тока с горя забухать?
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27.10.2020 13:15 Відповісти
Да бухай сам. Мне пофиг. Но были кандидаты и получше.
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27.10.2020 13:20 Відповісти
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