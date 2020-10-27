Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
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Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%.
Про це повідомила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за Кличка віддали свої голоси 364 683 виборці.
На другому місці колишній глава КМДА (2010-2013гг.) Олександр Попов - 9,5% голосів. Голоси за інших кандидатів розподілилися таким чином: Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3%.
Попередні результати виборів до міськради Києва:
- "Удар" і "Європейська солідарність" - по 20%;
- "Єдність" - 8,6%;
- ОПЗЖ - 7,7%;
- "Батьківщина" - 7.4%;
- "Слуга народу" - 7,4%;
- "Голос" - 5,9%.
Топ коментарі
+76 Viktor Kulyk
показати весь коментар26.10.2020 21:32
+66 Шрек Баблокат
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+51 Serge Coalminer 94e34c80
показати весь коментар26.10.2020 21:43
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Вітання Кличку !
Подяка виборцям.
Меня совсем не интересует 7% у клоунов и медведчуковских фашистов, но откуда 8.6% у полусгнившего трупа - омельченко?!
сразу видно, что ты заезжый кизячок!
Причем очень бы хотелось, чтобы сносили Кличка, а не Зеленского.
Вот только Кличка большинство киевлян поддерживают, а ЗЕ и СН, как оказалось, ненавидят.
Хочет верить, что зеленые амебы, которым лень поднять сраку и пойти на выборы, пойдут сражаться на Майдан - пусть верит.
Зізнайся відверто: ти протягом місяця стояв біля зеленого чи синього намету, з брудною маскою на підборідді, тицькав у руки перехожим м'яті агітлистівки, вислуховував їхні матюки... і в результаті тебе кинули з оплатою. Ось ти і ллєш жовч. Якщо народився лузером - це довічно.
Гарно втерли носа клоуну.
У шльопкі обута
Чи ноги потєют
Чи то просто сльйози
Адже в жодному екзитполі її не було серед тих, хто набрав понад 5%???
Єдність -партія Смєшка, не інакше як Гордон пролобіював такі результати?
Тоді виникає інше питання: а Соня Кошкіна це взагалі надійне джерело?