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Новини Політика УкраїниКиївські новини Місцеві вибори-2020
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Київ (13828) Кличко (2811) місцеві вибори (1000) Продан Оксана (25)

Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

На виборах до Київської міської ради Віталій Кличко набрав близько 51% і перемагає вже в першому турі, партія "Удар" проходить до Київради з результатом майже 20%.

Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію на брифінгу озвучила глава штабу Оксана Продан.

Про це стало відомо з паралельного підрахунку голосів, який проводив штаб мера Києва Кличка і партії "Удар".

"За тими даними, які у нас є, згідно з паралельним підрахунком голосів Віталій Кличко отримує 50,9% голосів і з великою ймовірністю перемагає вже в першому турі на виборах Київського міського голови, і екзитполи, і наш паралельний підрахунок голосів показує, що партія "УДАР" проходить до Київради з результатом 19,7%", - зазначає Продан.

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За словами Продан, і паралельний підрахунок, і мокрі протоколи збігаються, відповідно штаб Кличка чекає саме таких результатів і в альтернативному підрахунку.

"Уже зараз ми можемо впевнено сказати, що кияни обрали продовження подальшого розвитку столиці на чолі з Віталієм Кличком і партією "УДАР", - підсумувала глава штабу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+90
Мэри Поппинс, давай, до свиданья! Честно говоря, своей тупой рекламой достала даже больше придурошного любителя пива Пальчевского.
Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 7386
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26.10.2020 12:11
+78
Второго тура не будет. У Кличко 50,9%, - штаб мэра - Цензор.НЕТ 8826
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26.10.2020 12:08
+73
Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 5873
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26.10.2020 12:17
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так то так, але одного патріотизму замало - треба ще доступ до ресурсів та обширні зв'язки.
Да і професіоналізму не бракувало б.
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26.10.2020 23:22 Відповісти
Вы все врете!!!
Ведь Пальчевский отставал от Кличко всего лишь на 2%!!!)))))))))
Он ведь так сам сказал))))))))))))))))))
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26.10.2020 13:41 Відповісти
Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 8351 !!
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26.10.2020 13:47 Відповісти
Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 1068 Геракл Платонович

Вы все врете!!!
Ведь Пальчевский отставал от Кличко всего лишь на 2%!!!)))))))))
Он ведь так сам сказал))))))))))))))))))

Точно точно, по ВСЕМ опросам Пальчевский отставал от Кличко всего лишь на 2%
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26.10.2020 14:39 Відповісти
Это хорошо ,Кличко не идиал ,но это лучшее из всего того ,что есть🌝
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26.10.2020 13:45 Відповісти
Тепер києлохи дивіться як вам покажуть кузькіну мать.
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26.10.2020 19:45 Відповісти
Умный, сильный, красноречивый !
Киевлянам лучшего и не нужно.
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26.10.2020 13:48 Відповісти
ага не все могут в завтришний день смотреть а только 50.9999999999999999999999999999999999999999999999 %
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26.10.2020 14:45 Відповісти
Мэри попкинс, шлёпнулась больно и обидно об киевский асфальт! И поделом вам зедебилам!! А россискому шпиону и дегенерату, пальчевскому: пусть купит себе вазелин, а то путин его будет дручить больно и долго!! Ну, а опожоповцам как всегда, попутного ветра вам в жопу Т. е в Россию!
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26.10.2020 14:49 Відповісти
Пропоную до кінця каденції СН вважати 25 жовтня Днем орального сексу.
Бо зебіли - SOSNOOLEY Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 1206
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26.10.2020 15:13 Відповісти
Другий тур буде між дебільським і ведрищук.
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26.10.2020 15:19 Відповісти
Даёшь второй тур за серебряные медали! Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 339
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26.10.2020 15:37 Відповісти
Одним ударом відправив всіх у нокаут. Молодець! Вітаю!
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26.10.2020 15:56 Відповісти
Дуже рада, що Верещук пролетіла як фанера, але те що Попов на другому місці, не зрозуміло, як таке може бути? Це ж скільки треба було грошей, щоб підкупати людей??? І мені ,насправді, дуже шкода, що кияни не захотіли побачити таку людину, як Ігор Смешко на посту мера столиці!!! Не хоче Київ змін на краще,шкода мені українців, що не хочуть думати головою!!!
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26.10.2020 17:00 Відповісти
А те, що Кличко на першому місці - як таке стало???
Вочевидь, у сьогоденних киян негаразди з мораллю і згодні жити в концтаборі...
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26.10.2020 19:30 Відповісти
Нарід фуфло той , що проголосував за клячко.
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26.10.2020 19:42 Відповісти
.. назвіть того, кого Ви хотіли би бачите мером !!??? От так просто...не вагаючись!
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26.10.2020 21:45 Відповісти
ходіть на вибори то бачитиме список претендентів - там було декілька цілком достойних; зокрема: Томенко, Левченко
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26.10.2020 23:54 Відповісти
..оцінюйте ситуацію..як у державі, так і у Києві, Тоді не будуте пропонувати зазделегіть непрохідні кандидатури. А от як що у довбаного нарІда клепок у голові більш стане і він не буде оцінювати кандидата можливістью...ДАЙ!!! от тоді можна і про щось доцільне говорити. У киян вчастно спрацювала думка... якщо не Кличко..то хто? Як щр не він...то повна жопа!! Верещучка..Попов.. У народа у макітрі реальні помийї!!

А те, що Кличко на першому місці - як таке стало???
Вочевидь, у сьогоденних киян негаразди з мораллю і згодні жити в концтаборі...

Ви хочете принизити киян .. що вони вибрали Кличка? Ні...шановний... Це яскравий вібір розумних людей. Бо весною 2019 року більшість показала повну неадекватність і зараз ті що проголосували за шарія.. Лайноблок... ті ж...що голосували за зелену погань. Порозумнійшали? Ні... ще більш дурнуватими стали.
Так що, шановний, якщо у Вас гаразд з мораллю, то в очевидь негаразд з оцінкою ситуації і мисленням стосовно цієї ситуації. Як факт!! Весна 2019 року! 73 відсотки далекі від моралі і елементарного розуму. Пройшло півтора року... Що змінилося? І Ви забули про особливість... про команду , яку повинен мати мер міста. Ні у Томенко ...ні тим більш у Левченко цього і близько нема. Як приклад!! ))) Весна 2019 року. Криворізьський дурник став президентом! А навкруги ПУСТОТА... ні програми..ні команди.. Набрали погані з смітників... )))) Кияни виявилися мудрими і розумними. Не засмерділо лайноблоком...зеленою поганню... шаріївщиною. А от до моралі і розуму нашому народцю дуже далеченько. Але Шарль де Голль казав.. Все перемены в странах делает разумное меньшинство....))) І у нас це теж!!
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27.10.2020 17:11 Відповісти
Смєшко - не благозвучне прізвище на сьогодні: вже якось навіть посміхатися не хочеться, не те, що смЄятись. Та і хто він такий? Якийсь СБУшнік, мутний тип з контррозвідки, агент хєр знає кого й чого. Який з нього мер? Ну, хіба що має мішки компромату на усіх, але до чого тут сила і честь? Нє, на цій посаді агент не потрібен...Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 3315
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26.10.2020 22:01 Відповісти
це вам Гордон напророчив, що Смєшко кращий за Кличка?
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26.10.2020 23:12 Відповісти
Хотел бы высказаться, но поостерегусь. Сразу забанят, даже если выскажусь культурно и без нецензурных слов.
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26.10.2020 17:19 Відповісти
Давай я за тебе - пішов на йухДругого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 303
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26.10.2020 22:02 Відповісти
Не розумію - навіщо проводити другий тур при такому розриві в голосах? Здоровий глузд підказує, що, хто там буде на другому місці, повинен признати перемогу Кличка. Як і Філатова у Дніпрі. Ще й поваги до себе добавлять.
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26.10.2020 19:20 Відповісти
За Кличко - рад, хоть он по бабушке ... таки да...
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26.10.2020 21:06 Відповісти
даже с учетом, что ******* притула украл 8% голосов.
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26.10.2020 21:10 Відповісти
Если Лозинский победил на Кировоградчине, Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 4724 то победа Кличко уже даже радует, что не Попов. А победа в один тур хорошо, чтобы деньги не спускать бестолку.
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26.10.2020 21:12 Відповісти
А ще Кернес, Труханов і мабуть "вишенька на торті" - Штепа.
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26.10.2020 21:22 Відповісти
Не, Штепа в пролете. Но все равно в Славянске победили пророссийские жополизы.
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26.10.2020 21:26 Відповісти
Лучше старый проверенный гопник, дружбан барыг из 90-ых, чем какая-то там западенка ещё и с партии Зеленского.
Л -- логика Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 1006
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26.10.2020 21:44 Відповісти
где приорка, саша?
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26.10.2020 22:05 Відповісти
Ты о чем вообще? Будь логичней, а то шоколадку не получишь ))
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26.10.2020 22:14 Відповісти
да я тебя сам шоколадками куплю, нищеброд )
Кто в курсе за приорку - знает, почему мери-в-поппинс пролетела над киевом
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26.10.2020 22:16 Відповісти
)))
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26.10.2020 23:13 Відповісти
бессильной злобой зелебобиков удовлетворён сполна.
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26.10.2020 22:07 Відповісти
А всесильной властью киевской мафии (строительной, аптечной, больничной, парковочной, рыночной, магазинной, ларьковой, прокаточной)... Вы, как на счет - сэтисфэкшэн?! БЛД!!! Тут тоже зелебобики рулят? А Клычара боксерская - типа в носу ковыряется? Так, по-вашему?! А вы не забыли из чего состоит бюджет Киева, которым транжирит Клычара? Напомню. Это налоги киевлян. Это их деньги. Клычара к этим деньгам не имеет даже малейшего отношения. Каждый киевлянин имеет полное право спросить у Клычары отчет о расходах каждой гривны из бюджета города. Что-то я не слыхал отчетов за Шулявский мост, стеклянный мост, флагшток около музея 2-й МВ, за исчезнувшие парки снегоуборочных машин за последние 5 лет, за асфальты по асфальтам...

Клычара служил и служит мафии. Мафия его делала и снова делает "мерином". Он ей нужен, как "ездовая" собака, как тупой ишак, как баран, ведущий стадо на бойню. "Прекрасный" выбор, мои не любимые не киевляне((!!!
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27.10.2020 00:03 Відповісти
Бабулі Кієва за прідурків все життя голосували! Нічого й дивуватися.
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26.10.2020 23:34 Відповісти
Цього разу напишу російською, щоб краще було декому чутно і зрозуміло.

Театр марионеток Карабаса Коломойского потерпел сокрушительное поражение на местных выборах по всей Украине. Особо унизительный удар по Колмойскому и его проекту был нанесен в основных городах Украины - Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве... и в их областях. Вцелом, картина Коломойского и его говорящей ж..пы Дубинского весьма удручающая. Местная власть проиграна, а центральная власть так и не выстроена. И выстроена не будет. Уже сегодня нетрудно спрогнозировать расклад настроений электората на ближайшую перспективу до следующих выборов. Зеленский и его "команда")) на следующих выборах (президентских и парламентских) не просматривается даже в микроскоп. Голобородько - ЗДОХ. Диагноз: труп. Зеленский - ШУТ. Диагноз: полнейший игнор. Крысы начинают массово разбегаться. Дырявый плот начал тонуть и утонет обязательно. Обязательно утонут те, кто потянул на себя не своё одеяло. Сегодня был в Укрэксимбанке. Это просто УЖАС! Это - сплошная разруха. На это страшно и стыдно смотреть. Туда зашло стадо пьяных мартышек, которые не знают, что делать с целым кукурузным полем. Жалко смотреть на тех, кто начали прислуживать этому заходу "новых" клиентов.
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26.10.2020 23:35 Відповісти
я бы не спешил списывать слуг урода. У них ещё есть козыри в рукавах - через пару лет они начнут кампанию в стиле "государство в смартфоне - это ко-ко-корошо", упразднят "устаревший и никому не нужный" ЦИК, и начнут считать голоса в стиле их любимого дедушки Сталина - т.е. так, как им будет нужно. И перепроверить нельзя будет никак. И украинцы схавают всё это в массе своей. Спорим?
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27.10.2020 16:15 Відповісти
У СН в Києві сталось піке з 40% до 10%.
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27.10.2020 00:38 Відповісти
все его дураком называют а в меры все равно выбрали. кто-то тут ещё дурак
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27.10.2020 06:18 Відповісти
У нас народ всегда , ну как минимум последние 16 лет ,голосует не за , а против .Только Осел Оманский по своей тупости этого не понимал и думал , что это его поддерживают 73% идиотов.Таки тут , то что Виталик делает много в Киеве это хорошо , но на фоне дебильной зеленой власти , за него проголосовали бы если бы он был не лучше Осла Оманского.
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27.10.2020 08:41 Відповісти
Клычара победит не потому что умный или ценнейший хозяйственник. Он нужен местной мафии, различным мутным дельцам, армии коммунальщиков и тем, кто кормится с бюджета города. Именно их нужно было мобилизовать на выборы, именно они и пришли на них. Большенство киевлян прогнозированно выборы проигнорировали. Отсюда Клычара "подобрал" легкую победу. Зелень себя дескредитировала окончательно. В списке кандидатов от остальных мы не нашли ни одного интересного кандидата. Людям просто не за кого было голосовать. А вот клычарикам было за что и за кого идти на выборы. Они пошли и проголосовали, практически точно зная результат. Уже часа в два ночи по всему Киеву клычары запустили победный салют. Засилье мафии продолжается. Воровство Киева продолжается. Все осталось по-прежнему... Киев продолжает превращаться в грязное болото.
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27.10.2020 11:54 Відповісти
ой блин ну я даже не знаю как это комментировать серьёзно. У вас тут в тексте непонятные безымянные мафиози, которые пошли и проголосовали за своего босса. Серьёзно?
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27.10.2020 16:18 Відповісти
это похоже один из дураков который думает что виталя дурак.
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31.10.2020 20:02 Відповісти
А почему в Киеве нет Главы киевской госадминистрации. Дуэту Мэр и Главаь Администрации было бы легче руководить городом?
Это упущение Рады и Секретариата Президента
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27.10.2020 06:49 Відповісти
По тому что любая власть в Украине и Петя в том числе не говоря об Осле , Хаме и т д , очень хотят иметь рычаг влияния на мера столицы.Что касается Хама к стати , то после выборов Лени Космоса , ему этот расклад был выгоден , но то что вообще не помог , то уже другое дело.
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27.10.2020 08:45 Відповісти
если хочешь быть похожим на человека, называй людей по имени, а не по погонялам.
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27.10.2020 16:20 Відповісти
За Попова голосувало ватне стадо рабів і фанатів апєзєжоповцєв )))
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27.10.2020 07:15 Відповісти
Ну ватники есть и они будут , людям хоть кол на голове теши и объясняй , что ***** и Мордор наши враги они все равно будут петь мантру про братский народ. Если даже Марик который кацапы из Градов расстреливали , голосует за них , то им уже не хрена не поможет , это не лечится.
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27.10.2020 08:49 Відповісти
Осел к большому сожалению , сам не поймет , что ему давно пора в отставку , по тому нам придется еще год потерпеть этого дебила у власти , наблюдая как разворовывается и уничтожается Украина.
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27.10.2020 08:52 Відповісти
Щойно стало відомо, що за результатами 99,5% опрацьованих бюлетенів Кличара набирає 50, 65% і переобирається мером в першому ж турі. Ось вам і весь розклад про те, як 367 тис. умовних киян обрал собі і нам мафіозну перспективу. А все тому, що вони були об"єднані загальною мобілізацією. А ми на вибори просто не прийшли. Про це я писав трішки вище. 367 тис.!!! Порахуйте, скільки це є відсотків від усіх виборців. Є над чим думати. Але вже надто пізно.
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27.10.2020 12:29 Відповісти
и это просто отличный результат. Я просто счастлив, глядя на стон и скрежет зубов противников.
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27.10.2020 16:22 Відповісти
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