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Новини Політика УкраїниКиївські новини Місцеві вибори-2020
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другий тур (38) дебати (329) Кличко (2811) місцеві вибори (1000) мер (483) Попов (106)

Кличко заявив про готовність провести дебати з кандидатом від ОПЗЖ Поповим

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Кличко заявив про готовність провести дебати з кандидатом від ОПЗЖ Поповим

Мер Києва Віталій Кличко, який, за попередніми даними, набирає приблизно 45% голосів на місцевих виборах, готовий провести дебати зі своїм суперником Олександром Поповим, який також виходить у другий тур виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів.

Під час ефіру Попов запропонував Кличку обговорити нинішню і майбутню ситуацію в Києві.

"Якщо буде другий тур, я готовий професійно дискутувати. І відповісти на всі запитання, які є", - сказав Кличко.

За словами Кличка, дебати - хороша можливість визначити пріоритети, які стоять перед Києвом у найближчі кілька років.

Також читайте: В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50%

За підсумками виборів мера Києва, Віталій Кличко з великим відривом випереджає своїх конкурентів.

До слова, 25 жовтня відбувалися вибори і в Київську міську раду. Згідно з результатами екзитполу, який був проведений у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24", більшість голосів на них набрали партії "УДАР", "Європейська Солідарність" і "Слуга народу".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
За результат 2-го туру у Києві варто хвилюватися ?
Чи кияни не настільки хворі, щоб обрати Попова ?
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26.10.2020 06:38
+9
В жизни каждый делает свой выбор...
Без ЖОПОБЛОКА...Попов это старый утиль покойный молью)
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26.10.2020 06:45
+8
А шо вин такого видверто гениального зробив?
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26.10.2020 06:57
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А с Притулой не готов?
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26.10.2020 06:25 Відповісти
А при чем тут Притула, если он во второй тур стоит в очереди ?
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26.10.2020 06:43 Відповісти
І з тобою теж не готовий. Зрозуміло чому?
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26.10.2020 06:57 Відповісти
Кличко заявил о готовности провести дебаты с кандидатом от ОПЗЖ Поповым - Цензор.НЕТ 1050 Кличко заявил о готовности провести дебаты с кандидатом от ОПЗЖ Поповым - Цензор.НЕТ 4917
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26.10.2020 06:30 Відповісти
Виталик, ринг - так ринг!
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26.10.2020 06:31 Відповісти
Аккаунтом его
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26.10.2020 08:11 Відповісти
Попову - срочно в тренировочный зал. Дедушке надо прокачаться. Вот это будет батл!
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26.10.2020 06:33 Відповісти
За результат 2-го туру у Києві варто хвилюватися ?
Чи кияни не настільки хворі, щоб обрати Попова ?
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26.10.2020 06:38 Відповісти
Ти ще не зрозуміла як наш нарід уміє дивувати?
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26.10.2020 07:15 Відповісти
Не лякай мене !
Не знаходжу дати 2-го туру.

Ще чекаю, що утнули мої земляки.
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26.10.2020 07:18 Відповісти
Я вчора утнув. Купа дзвінків вчора, все село матюкає. Кажуть, дитина хотіла трохи грошей заробити, а я їй у анкеті матюків понаписував. Кличко заявил о готовности провести дебаты с кандидатом от ОПЗЖ Поповым - Цензор.НЕТ 9864
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26.10.2020 07:22 Відповісти
Кличко заявил о готовности провести дебаты с кандидатом от ОПЗЖ Поповым - Цензор.НЕТ 8746 Дитя хоч не плакало ? Треба було, може, у вигляді малюнків, нє ?

Купи шоколадку. Рошен. Виправся. Кличко заявил о готовности провести дебаты с кандидатом от ОПЗЖ Поповым - Цензор.НЕТ 7835
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26.10.2020 07:24 Відповісти
Та те дитя уже палить і горілку п'є.
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26.10.2020 07:27 Відповісти
Важко сказати за киян. Вони і Льоню Космоса обирали і Дубинського і інших слуг народу, так що все може бути.
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26.10.2020 07:57 Відповісти
Печально то, что Попов действительно мог бы быть хорошим мером Киева.
Дык из-за партийной принадлежности в пролете.
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26.10.2020 06:40 Відповісти
В жизни каждый делает свой выбор...
Без ЖОПОБЛОКА...Попов это старый утиль покойный молью)
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26.10.2020 06:45 Відповісти
Никакой он не старый, но темные пятна биографии и политическое окружение все портят.
За два года он сделал для Киева столько, что Кличко не сделает за 200, скорее полностью не превратит Киев в бетонные джунгли за пару лет.
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26.10.2020 06:52 Відповісти
А шо вин такого видверто гениального зробив?
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26.10.2020 06:57 Відповісти
Это единственный мэр, который не прятался и не скрывался. А отвечал за свои поступки. Хотя мэр - это больше завхоз, чем политик
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26.10.2020 06:59 Відповісти
Найкращий мер нічого самотужки для міста не зробить. Бо важлива команда, з якою він йде.
Якщо вам до вподоби ригівська команда Попова- то виключно ваша проблема.
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26.10.2020 07:00 Відповісти
Я понял, Кличко нихрена для города за 6 лет не сделал - виновата команда.
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26.10.2020 07:18 Відповісти
Ти з дому вийди і глянь, що він зробив. Якщо ти киянин, звісно.
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26.10.2020 07:21 Відповісти
Мне и в доме видно, что из горячего крана при попове-черновецком вода текла, а с приходом Кличко - пропала.
А вывалить пару камазов торфа и поставить лавочки - большого ума не надо.
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26.10.2020 07:24 Відповісти
Не виходь- сиди далі.
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26.10.2020 07:32 Відповісти
Так и ты сиди в своем селе и тявкай, в чем без малейшего понятия.
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26.10.2020 07:33 Відповісти
З таким лексиконом тобі на вулицю не можна- табло розіб'ють. На моїй Трої- точно.
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26.10.2020 07:38 Відповісти
Этот вася вчера рассказывал, что на выборы вобще нет смысла ходить.
Шо вы хотите от амебы?
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26.10.2020 09:29 Відповісти
А все эти его заместители, распродающие земли? А мост? А хаотичные незаконные застройки? А уничтожение парков ?
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26.10.2020 07:47 Відповісти
Вот особенно про уничтожение парков у тебя артистично соврать получилось. Кличко заявив про готовність провести дебати з кандидатом від ОПЗЖ Поповим - Цензор.НЕТ 2443
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26.10.2020 09:30 Відповісти
А Шо, до сих пір бойлер не поставив? Ждеш ригів? Кличко заявив про готовність провести дебати з кандидатом від ОПЗЖ Поповим - Цензор.НЕТ 2544
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26.10.2020 08:56 Відповісти
Ан да вспомни ты всё ,что строили , ремонтировали в то время. Этот делок приписывает себе все стройки того времени. 6 станций метро , все мосты и развязки и тд. Забывая сказать ,что всё строило государство ,а не город под его руководством. Тогда строили к футбольному ЕВРО 2012 всеми стройками упровлял КМ . Ну у народа короткая память ,и многие ведутся на вранье, вот и ты повёлся ., А что он сделал?
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26.10.2020 09:14 Відповісти
Беркут в метро подвозил, чтобы разгонять Майдан.
Помогал беркутне искать раненых активистов в больницах.
Мобилизовал коммунальщиков на Антимайдан.

У Попова много достижений.
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26.10.2020 09:32 Відповісти
Конечно, лучше Кличко , чем любой представитель опизажистов. Тут без вариантов
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26.10.2020 06:42 Відповісти
Попов - был бы хороший мэр, если бы не опзж.
А так некоторым удобно, чтобы выходили во второй тур проигрывающие опзж. Это же не против демсил выдвигаться.
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26.10.2020 06:57 Відповісти
Точно. Я не додумалась сразу. Ведь порошенко оживил Медведчука именно потому, что хотел с бойкой во второй тур выйти. Та же технология. Да уж.
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26.10.2020 08:53 Відповісти
Представник Жопоблоку, шановна, Жопоблоку.
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26.10.2020 07:59 Відповісти
Кличко, по оперативным данным, набирает около 51% голосов после обработки 67% бюллетеней.
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26.10.2020 06:52 Відповісти
Какие дебаты? Кличко болен коронавирусом!
https://censor.net/ru/news/3226844/mer_kieva_klichko_zabolel_covid19
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26.10.2020 07:34 Відповісти
Ну і що? А Попов на голову хворий.
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26.10.2020 07:58 Відповісти
Не знаю, как Попов, но ты точно болен на голову.
Больных короной изолируют, а не приглашают в ощественное место на дебаты и контакты со многими людьми.
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26.10.2020 09:22 Відповісти
Смотреть в завтрашний день могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Так что для попова-без шансов.)
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26.10.2020 07:34 Відповісти
У Верещук жёсткий антирейтинг из-за Зе. Зелёная лейба теперь сработала в обратную сторону: если на парламентских любой дворник за счет бренда "слуги" крыл всех конкурентов, то теперь выдвижение от "слуг" это зашквар и гарантия пролёта.
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26.10.2020 09:46 Відповісти
Враховуючи те, скільки у Києві машин АН, то я розумію, хто за опзж голосував.
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26.10.2020 08:08 Відповісти
я за Віталіка.
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26.10.2020 08:16 Відповісти
На дебаты с Кличком Попову лучше всего прийти внутри надувного шара «Зорбинг».
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26.10.2020 08:19 Відповісти
В Киеве за ОПЗЖ и Шария голосовали переселенцы - "новые киевляне"
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26.10.2020 08:40 Відповісти
Как бы эту сволочь не постигла участь немецких евреев 30-х годов.

Донбаситы давно на хорошую резню напрашиваются...
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26.10.2020 09:26 Відповісти
Дебаты я надеюсь будут в ринге?
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26.10.2020 08:56 Відповісти
Попов -кгбист.
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26.10.2020 09:05 Відповісти
Напрасно. Нечего с бывшими разговаривать -- у Попова было своё время, он себя показал. Тем более процент поддержки Виталика говорит о том, что незачем себе карму портить.
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26.10.2020 09:12 Відповісти
Ой не лез бы Виталя в дебаты....
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26.10.2020 09:28 Відповісти
В центре Киева много номеров АН
. По спальникам - ВВ. Рез-т- звиздец. Эта тварь перекрывала метро в 14 году и ... 2й. Обязательно нужно идти голосовать во второй тур. Рыгам в украине- не место .
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26.10.2020 09:31 Відповісти
Чтобы в Украине не было рыгов, надо не голосовать, а убивать.
Чтобы в Киеве не было сепаров, надо не смотреть на их номера, а сжигать вместе с машинами.

Или ждать столетиями, пока эти недочеловеки эволюционируют.
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26.10.2020 09:34 Відповісти
Шо у Пети научился, тогда понятно, он мощно боролся, все повылазили, как новые.
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26.10.2020 09:45 Відповісти
Вариант интересный. Но уголовно наказуемый, а судами руководит портновская пониженка. Нужен закон про коллаборантов. Или активное подполье.
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26.10.2020 09:57 Відповісти
Тогда не жаловаться и ждать столетиями.

Уголовно наказуемое пока закон на стороне врага. В Чили до некоторых пор закон тоже не приветствовал уничтожение врагов. Потом все пошло, как по маслу.

В Чили 10 тысяч уничтожили, а остальные засунули голову в жопу навсегда.
Для сравнения Украина за 6 лет потеряла уже 15 тысяч.

Как по мне, то лучше подчистить стронников СН и ОПЗЖ, чем терять своих.
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26.10.2020 10:04 Відповісти
А что ты будешь делать с теми кто воевал за независимость Украины, но номерах АН. Не все смогли квартиру купить, что бы номера сменить.
Осторожней с разжиганиями. Потому как мне это напоминает отработку кремля.
Что бы в Украине не было рыгов - нужно глав рыгов пересажать и забрать вещание ватно-рыговское. Просвещать народ, а не устраивать шоу.
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26.10.2020 12:59 Відповісти
Ставить на учет и проводить дерашификацию по аналогии с денацификацией.

Фильтрационные мероприятия никто не отменял, независимо от заслуг или мнимых заслуг. Во время ВМВ много вполне достойных японцев и немцев провели врея в лагерях для интернированных.
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26.10.2020 23:44 Відповісти
Тогда жду горячих новостей о неуловимом мстителе , завалившем к примеру портнову или Рабиновича с мертветчуком и оставившим визитку "Герхард"
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26.10.2020 14:09 Відповісти
Ты не внимательно читал. Геноцид ваты должен стать государственной политикой.
Чтобы это произошло, необходимо коренное изменение власти, что без силовой смены не возможно.

А потом да - я обязательно официально запишусь в эскадрон смерти, чтобы помочь своей стране избавиться от этой раковой опухоли.
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26.10.2020 23:46 Відповісти
Как Попов? Да не может быть - по ВСЕМ опросам
Пальчевский был вторым после Кличко.
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26.10.2020 10:35 Відповісти
 
 