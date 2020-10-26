Кличко заявил о готовности провести дебаты с кандидатом от ОПЗЖ Поповым
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Мэр Киева Виталий Кличко, который, по предварительным данным, набирает около 45% голосов на местных выборах, готов провести дебаты со своим соперником Александром Поповым, который также выходит во второй тур выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом Кличко заявил в эфире одного из телеканалов.
Во время эфира Попов предложил Кличко обсудить нынешнюю и будущую ситуацию в Киеве.
"Если будет второй тур, я готов профессионально дискутировать. И ответить на все вопросы, которые есть", – сказал Кличко.
По словам Кличко, дебаты – хорошая возможность обозначить приоритеты, которые стоят перед Киевом в ближайшие несколько лет.
По итогам выборов мэра Киева Виталий Кличко с большим отрывом опережает своих конкурентов.
К слову, 25 октября проходили выборы и в Киевской городской совет. Согласно результатам экзитпола, который был проведен в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", большинство голосов на них набрали партии "УДАР", "Европейская солидарность" и "Слуга народа".
Пожалуйста, подождите...
Чи кияни не настільки хворі, щоб обрати Попова ?
Не знаходжу дати 2-го туру.
Ще чекаю, що утнули мої земляки.
Купи шоколадку. Рошен. Виправся.
Дык из-за партийной принадлежности в пролете.
Без ЖОПОБЛОКА...Попов это старый утиль покойный молью)
За два года он сделал для Киева столько, что Кличко не сделает за 200, скорее полностью не превратит Киев в бетонные джунгли за пару лет.
Якщо вам до вподоби ригівська команда Попова- то виключно ваша проблема.
А вывалить пару камазов торфа и поставить лавочки - большого ума не надо.
Шо вы хотите от амебы?
Помогал беркутне искать раненых активистов в больницах.
Мобилизовал коммунальщиков на Антимайдан.
У Попова много достижений.
А так некоторым удобно, чтобы выходили во второй тур проигрывающие опзж. Это же не против демсил выдвигаться.
https://censor.net/ru/news/3226844/mer_kieva_klichko_zabolel_covid19
Больных короной изолируют, а не приглашают в ощественное место на дебаты и контакты со многими людьми.
Донбаситы давно на хорошую резню напрашиваются...
. По спальникам - ВВ. Рез-т- звиздец. Эта тварь перекрывала метро в 14 году и ... 2й. Обязательно нужно идти голосовать во второй тур. Рыгам в украине- не место .
Чтобы в Киеве не было сепаров, надо не смотреть на их номера, а сжигать вместе с машинами.
Или ждать столетиями, пока эти недочеловеки эволюционируют.
Уголовно наказуемое пока закон на стороне врага. В Чили до некоторых пор закон тоже не приветствовал уничтожение врагов. Потом все пошло, как по маслу.
В Чили 10 тысяч уничтожили, а остальные засунули голову в жопу навсегда.
Для сравнения Украина за 6 лет потеряла уже 15 тысяч.
Как по мне, то лучше подчистить стронников СН и ОПЗЖ, чем терять своих.
Осторожней с разжиганиями. Потому как мне это напоминает отработку кремля.
Что бы в Украине не было рыгов - нужно глав рыгов пересажать и забрать вещание ватно-рыговское. Просвещать народ, а не устраивать шоу.
Фильтрационные мероприятия никто не отменял, независимо от заслуг или мнимых заслуг. Во время ВМВ много вполне достойных японцев и немцев провели врея в лагерях для интернированных.
Чтобы это произошло, необходимо коренное изменение власти, что без силовой смены не возможно.
А потом да - я обязательно официально запишусь в эскадрон смерти, чтобы помочь своей стране избавиться от этой раковой опухоли.
Пальчевский был вторым после Кличко.