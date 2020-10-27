COVID-19: Чехия вводит ночной комендантский час

Правительство Чехии объявило о введении ночного комендантского часа с 9 вечера и до 5 утра, начиная с 28 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишут Novinky.

Исключения будут сделаны для поездок на работу, для срочных поездок для защиты жизни, здоровья или имущества и для прогулок с собакой в пределах 500 метров от дома.

Магазины должны будут закрыться в 20:00 со среды, а по воскресеньям все точки розничной продажи будут полностью запрещены. Будут работать только АЗС, аптеки, а также рестораны для выдачи еды на вынос.

"Мы не видим того снижения, которое мы ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут ущерба экономике, но обеспечат сокращение числа инфицированных", - сказал министр здравоохранения Роман Примула после заседания правительства.

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Кабинет министров также хочет начать комплексное тестирование в домах престарелых.

Пока что кабинет министров отклонил изначально рассматриваемый вариант ужесточения правил передвижения людей в течение дня. Все указанные меры будут действовать до 3 ноября.

Напомним, суточное число заражений коронавирусом в Чехии впервые превысило 15 тысяч.