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COVID-19: Чехия вводит ночной комендантский час

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

COVID-19: Чехия вводит ночной комендантский час

Правительство Чехии объявило о введении ночного комендантского часа с 9 вечера и до 5 утра, начиная с 28 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишут Novinky.

Исключения будут сделаны для поездок на работу, для срочных поездок для защиты жизни, здоровья или имущества и для прогулок с собакой в пределах 500 метров от дома.

Магазины должны будут закрыться в 20:00 со среды, а по воскресеньям все точки розничной продажи будут полностью запрещены. Будут работать только АЗС, аптеки, а также рестораны для выдачи еды на вынос.

"Мы не видим того снижения, которое мы ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут ущерба экономике, но обеспечат сокращение числа инфицированных", - сказал министр здравоохранения Роман Примула после заседания правительства.

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Кабинет министров также хочет начать комплексное тестирование в домах престарелых.

Пока что кабинет министров отклонил изначально рассматриваемый вариант ужесточения правил передвижения людей в течение дня. Все указанные меры будут действовать до 3 ноября.

Напомним, суточное число заражений коронавирусом в Чехии впервые превысило 15 тысяч.
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Топ комментарии
+4
и это правильно! нехрен шляться по улицам когда там никого нет. так жеш хрен заразишься! где потом статистику брать?
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27.10.2020 09:50
+2
Ну, те, кто голосует за Земана не далеко ушли от тех, кто за Зеленского.
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27.10.2020 09:57
+2
Это-ход конем после рокировки...
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27.10.2020 10:05
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и это правильно! нехрен шляться по улицам когда там никого нет. так жеш хрен заразишься! где потом статистику брать?
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27.10.2020 09:50 Ответить
І я хотів про це запитать... Тут людина з Братіслави, якось, писала, що у них місцевих жителів, після 21-00, на вулицях не видно... А це ж сусіди чехів, тому менталітет повинен буть подібним... Так навіщо ж це "дуркування"?... Якщо магазини, заклади громадського харчування та розважальні закриваються ще раніше, то що людям робить на вулицях?...
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27.10.2020 09:55 Ответить
щодо менталітету хз, країни сильно відрізняються. Чехія - майже Німеччина, а Словаччина - трохи не дотягує до Польщі
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27.10.2020 10:03 Ответить
Не знаю, я там не був... Я висловив свою думку... "Подібне народжує подібне...". Сумніваюсь, що у цих країнах, де майже однаковий підхід до роботи і майже однакові умови проживання, розпорядок дня кардинально відрізняється... Якщо чехи більш близькі до німців, то педантизм у них повинен буть ще сильніший...
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27.10.2020 10:11 Ответить
В Словакии после 21:00 фиг кого на улице нарисуешь. Если бы не автомобили и свет в окнах, можно подумать, что город вымер. Это не из-за того, что обстановка такая, просто у них так принято...в пятницу выйдут погулять часов до 22-23:00 и домой спать. Все!
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27.10.2020 10:17 Ответить
А у нас Степанов только видосики показывает. Кстати, зачем министру здравоохранения депутатство в одесской облраде, это такая фишка в борьбе с эпидемией?
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27.10.2020 09:52 Ответить
Это-ход конем после рокировки...
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27.10.2020 10:05 Ответить
умно! я думал что только наши зедебилы способны на такие решения
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27.10.2020 09:55 Ответить
Ну, те, кто голосует за Земана не далеко ушли от тех, кто за Зеленского.
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27.10.2020 09:57 Ответить
Земан особо них я не решает,премьер рулит. при их уровне жизни могут голосовать и за Земана,а у нас уже времени нет на экскременты в виде зеленого говна
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27.10.2020 10:01 Ответить
Ну, если народ забыл 1968 год - хай голосует.
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27.10.2020 10:08 Ответить
68 не повторится пока Украина их от мордора прикрывает.
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27.10.2020 10:11 Ответить
Это называется если не знаешь что делать делай что нибудь. Видимо ночью вирус особенно заразен. Такая дурость будет везде. И у нас тоже. Это от безисходности. Пока вакцины или реального способа лечения не найдут будет имитация бурной деятельности. Иначе обвинят в бездействии. А надо просто жить и ждать панацеи. Других вариантов нет.
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27.10.2020 10:02 Ответить
сбить волну вполне возможно но комендантским часом днем. и то на время. против природы не попрешь
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27.10.2020 10:13 Ответить
 
 