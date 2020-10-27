УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14797 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордоном Коронавірус і карантин
2 869 14
карантин (16095) Чехія (998) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

COVID-19: Чехія вводить нічну комендантську годину

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

COVID-19: Чехія вводить нічну комендантську годину

Уряд Чехії оголосив про введення нічної комендантської години з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи з 28 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пишуть Novinky.

Винятки будуть зроблені для поїздок на роботу, для термінових поїздок для захисту життя, здоров'я або майна і для прогулянок із собакою в межах 500 метрів від будинку.

Магазини повинні будуть закритися о 20:00 із середи, а по неділях усі місця роздрібного продажу будуть повністю заборонені. Працюватимуть лише АЗС, аптеки, а також ресторани для видачі їжі із собою.

"Ми не бачимо того зниження, яке ми очікували в ці дні. Ми повинні вжити подальших заходів, які не завдадуть шкоди економіці, але забезпечать скорочення кількості інфікованих", - сказав міністр охорони здоров'я Роман Примула після засідання уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко

Кабінет міністрів також хоче почати комплексне тестування в будинках для людей похилого віку.

Поки що кабінет міністрів відхилив спочатку розглянутий варіант посилення правил пересування людей протягом дня. Усі зазначені заходи будуть діяти до 3 листопада.

Нагадаємо, добова кількість заражень коронавірусом у Чехії вперше перевищила 15 тисяч.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
и это правильно! нехрен шляться по улицам когда там никого нет. так жеш хрен заразишься! где потом статистику брать?
показати весь коментар
27.10.2020 09:50
+2
Ну, те, кто голосует за Земана не далеко ушли от тех, кто за Зеленского.
показати весь коментар
27.10.2020 09:57
+2
Это-ход конем после рокировки...
показати весь коментар
27.10.2020 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и это правильно! нехрен шляться по улицам когда там никого нет. так жеш хрен заразишься! где потом статистику брать?
показати весь коментар
27.10.2020 09:50 Відповісти
І я хотів про це запитать... Тут людина з Братіслави, якось, писала, що у них місцевих жителів, після 21-00, на вулицях не видно... А це ж сусіди чехів, тому менталітет повинен буть подібним... Так навіщо ж це "дуркування"?... Якщо магазини, заклади громадського харчування та розважальні закриваються ще раніше, то що людям робить на вулицях?...
показати весь коментар
27.10.2020 09:55 Відповісти
щодо менталітету хз, країни сильно відрізняються. Чехія - майже Німеччина, а Словаччина - трохи не дотягує до Польщі
показати весь коментар
27.10.2020 10:03 Відповісти
Не знаю, я там не був... Я висловив свою думку... "Подібне народжує подібне...". Сумніваюсь, що у цих країнах, де майже однаковий підхід до роботи і майже однакові умови проживання, розпорядок дня кардинально відрізняється... Якщо чехи більш близькі до німців, то педантизм у них повинен буть ще сильніший...
показати весь коментар
27.10.2020 10:11 Відповісти
В Словакии после 21:00 фиг кого на улице нарисуешь. Если бы не автомобили и свет в окнах, можно подумать, что город вымер. Это не из-за того, что обстановка такая, просто у них так принято...в пятницу выйдут погулять часов до 22-23:00 и домой спать. Все!
показати весь коментар
27.10.2020 10:17 Відповісти
А у нас Степанов только видосики показывает. Кстати, зачем министру здравоохранения депутатство в одесской облраде, это такая фишка в борьбе с эпидемией?
показати весь коментар
27.10.2020 09:52 Відповісти
Это-ход конем после рокировки...
показати весь коментар
27.10.2020 10:05 Відповісти
умно! я думал что только наши зедебилы способны на такие решения
показати весь коментар
27.10.2020 09:55 Відповісти
Ну, те, кто голосует за Земана не далеко ушли от тех, кто за Зеленского.
показати весь коментар
27.10.2020 09:57 Відповісти
Земан особо них я не решает,премьер рулит. при их уровне жизни могут голосовать и за Земана,а у нас уже времени нет на экскременты в виде зеленого говна
показати весь коментар
27.10.2020 10:01 Відповісти
Ну, если народ забыл 1968 год - хай голосует.
показати весь коментар
27.10.2020 10:08 Відповісти
68 не повторится пока Украина их от мордора прикрывает.
показати весь коментар
27.10.2020 10:11 Відповісти
Это называется если не знаешь что делать делай что нибудь. Видимо ночью вирус особенно заразен. Такая дурость будет везде. И у нас тоже. Это от безисходности. Пока вакцины или реального способа лечения не найдут будет имитация бурной деятельности. Иначе обвинят в бездействии. А надо просто жить и ждать панацеи. Других вариантов нет.
показати весь коментар
27.10.2020 10:02 Відповісти
сбить волну вполне возможно но комендантским часом днем. и то на время. против природы не попрешь
показати весь коментар
27.10.2020 10:13 Відповісти
 
 