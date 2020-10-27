COVID-19: Чехія вводить нічну комендантську годину

Уряд Чехії оголосив про введення нічної комендантської години з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи з 28 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пишуть Novinky.

Винятки будуть зроблені для поїздок на роботу, для термінових поїздок для захисту життя, здоров'я або майна і для прогулянок із собакою в межах 500 метрів від будинку.

Магазини повинні будуть закритися о 20:00 із середи, а по неділях усі місця роздрібного продажу будуть повністю заборонені. Працюватимуть лише АЗС, аптеки, а також ресторани для видачі їжі із собою.

"Ми не бачимо того зниження, яке ми очікували в ці дні. Ми повинні вжити подальших заходів, які не завдадуть шкоди економіці, але забезпечать скорочення кількості інфікованих", - сказав міністр охорони здоров'я Роман Примула після засідання уряду.

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Кабінет міністрів також хоче почати комплексне тестування в будинках для людей похилого віку.

Поки що кабінет міністрів відхилив спочатку розглянутий варіант посилення правил пересування людей протягом дня. Усі зазначені заходи будуть діяти до 3 листопада.

Нагадаємо, добова кількість заражень коронавірусом у Чехії вперше перевищила 15 тисяч.