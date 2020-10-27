НКРЭКУ сознательно довела энергорынок до коллапса, - "Центр Разумкова"
Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество
Национальный регулятор НКРЭКУ своими действиями сознательно довел энергетический рынок до коллапса. Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
"НКРЭКУ, на мой взгляд, не столько из-за собственного непрофессионализма регулирует таким образом, что фактически рынок пришел в состояние коллапса или приближается к нему. Я думаю, это сознательные действия НКРЭКУ ", - отметил Омельченко.
По его словам члены НКРЭКУ, работая в интересах отдельных участников рынка, полностью искажают рыночные условия работы рынка, что может привести к коллапсу всей энергосистемы Украины.
"Создается такое впечатление, что НКРЭКУ имеет определенную серьезную зависимость от каких-то внешних бизнес-игроков. И это больше всего беспокоит. Потому что иначе никак невозможно объяснить, почему правила рынка все время меняются в пользу одних игроков против других, а не применяется принцип равноправия", - отметил эксперт.
Ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества. К похожим выводам пришел и Антимонопольный комитет Украины, который обвинил регулятор в ограничении конкуренции на рынке и создании условий для манипуляций.
По словам народных депутатов - членов временной следственной комиссии по расследованию причин кризиса в энергетике, руководство НКРЭКУ пытается прикрыть собственную несостоятельность очередным необоснованным повышением тарифов для бытовых потребителей.
Так с 1 декабря НКРЭКУ приняла решение на 30% повысить тариф на передачу электроэнергии, что приведет к росту стоимости электроэнергии для всех промышленных потребителей.
Против повышения тарифа уже выступили как крупные промышленные потребители так и энергетики.
Пожалуйста, подождите...
Ну а дальше повесить тех, кто не сдал вместе с хозяевами.
Тех кто сдал нужно отпустить. Именно так работает правоохранительная система любой цивилизованной страны.
Это только к криминальных бантустанах много кричат про "повесить", а на выходе пшик - полная безнаказанность бандитни и круговая порука.
кстати, НКРЭКУ это комиссия, а не прокладка. Прокладки, это кому заставляют продавать ээ за копейки.
10 год
57 хв
06 сек
НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ РОСІЇ
10 янв. 2016 г. - Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина не будет покупать российский газ
Коломою ж надо было как-то отбивать бабло за Приват.
Торговля электроэнергией из Роиси - неплохая компенсация от ЗЕлени. А для того, чтобы покупать там, надо было убить то, что тут.
Так родилась гениальная ЗЕленая идея вместо генерации для потребителей электроэнергии на АЭС, майтить там криптовалюту.
Ответ ЗеДолбоДятловых баранов:
Пипец список. Толку - 0.
Это же не в колхозе "Зелёный луч" зав.столовой с меню напортачил!
Отец Солдата
@uspenovka19632
·2 ч
Для насИления-от слова"насиловать".