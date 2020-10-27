РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13564 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
3 145 28
энергетика (2034) НКРЭКУ (469)

НКРЭКУ сознательно довела энергорынок до коллапса, - "Центр Разумкова"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

НКРЭКУ сознательно довела энергорынок до коллапса, -

Национальный регулятор НКРЭКУ своими действиями сознательно довел энергетический рынок до коллапса. Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"НКРЭКУ, на мой взгляд, не столько из-за собственного непрофессионализма регулирует таким образом, что фактически рынок пришел в состояние коллапса или приближается к нему. Я думаю, это сознательные действия НКРЭКУ ", - отметил Омельченко.
По его словам члены НКРЭКУ, работая в интересах отдельных участников рынка, полностью искажают рыночные условия работы рынка, что может привести к коллапсу всей энергосистемы Украины.


"Создается такое впечатление, что НКРЭКУ имеет определенную серьезную зависимость от каких-то внешних бизнес-игроков. И это больше всего беспокоит. Потому что иначе никак невозможно объяснить, почему правила рынка все время меняются в пользу одних игроков против других, а не применяется принцип равноправия", - отметил эксперт.


Ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества. К похожим выводам пришел и Антимонопольный комитет Украины, который обвинил регулятор в ограничении конкуренции на рынке и создании условий для манипуляций.


По словам народных депутатов - членов временной следственной комиссии по расследованию причин кризиса в энергетике, руководство НКРЭКУ пытается прикрыть собственную несостоятельность очередным необоснованным повышением тарифов для бытовых потребителей.


Так с 1 декабря НКРЭКУ приняла решение на 30% повысить тариф на передачу электроэнергии, что приведет к росту стоимости электроэнергии для всех промышленных потребителей.
Против повышения тарифа уже выступили как крупные промышленные потребители так и энергетики.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Членов НКРЭКУ за геноцид украинского народа полным составом нужно судить и повесить.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:12
+7
Кто бы сомневался. А искать бенефициара очень просто - достаточно вспомнить, кто неконституционным путем создал саму эту прокладку - НКРЭКУ.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:14
+6
Нуууу....

Коломою ж надо было как-то отбивать бабло за Приват.
Торговля электроэнергией из Роиси - неплохая компенсация от ЗЕлени. А для того, чтобы покупать там, надо было убить то, что тут.

Так родилась гениальная ЗЕленая идея вместо генерации для потребителей электроэнергии на АЭС, майтить там криптовалюту.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Членов НКРЭКУ за геноцид украинского народа полным составом нужно судить и повесить.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:12 Ответить
Угу повесить. И сразу у гудка -патриота и торгового портнера втридорого брать. Да? 😮😷
показать весь комментарий
27.10.2020 10:15 Ответить
Пожизненного будет достаточно.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:15 Ответить
только сначала повесить, потом судить, т.к это долго и непредсказуемо. В крайнем случае потом реабилитировать посмертно
показать весь комментарий
27.10.2020 10:17 Ответить
Согласен с тобой - сначала повесить!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:44 Ответить
Это так не работает. Сначала они должны сдать своих заказчиков/хозяев.
Ну а дальше повесить тех, кто не сдал вместе с хозяевами.
Тех кто сдал нужно отпустить. Именно так работает правоохранительная система любой цивилизованной страны.
Это только к криминальных бантустанах много кричат про "повесить", а на выходе пшик - полная безнаказанность бандитни и круговая порука.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:00 Ответить
Страна,под руководством зеленого оманского БАРАНА,стремительно летит в пропасть !!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:43 Ответить
Ай яй яй. Бедный гудок 😷
показать весь комментарий
27.10.2020 10:13 Ответить
Полностью согласен с директором энергетических программ. Превратиться за год правления шмаркли из экспортёра энергии в импортёра энергии, да ещё и из России, это надо уметь.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:14 Ответить
Кто бы сомневался. А искать бенефициара очень просто - достаточно вспомнить, кто неконституционным путем создал саму эту прокладку - НКРЭКУ.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:14 Ответить
а еще посмотреть, кто создал суды, где работают продажные судьи, так?

кстати, НКРЭКУ это комиссия, а не прокладка. Прокладки, это кому заставляют продавать ээ за копейки.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:19 Ответить
Застуженный энергетик Украины, кандидат технических наук. ИО меняйте на Министра Энергетики и УП « И будет нам счастье » и будет счастье. Республике Украина !!!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:28 Ответить
Я приведу простой пример. После смерти основателя фирмы "Адидас" группа выдающихся экономистов, пришедшая ему на смену, за год довела преуспевающую фирму до банкротства.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:36 Ответить
1796днів
10 год
57 хв
06 сек
НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ РОСІЇ
10 янв. 2016 г. - Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина не будет покупать российский газ
показать весь комментарий
27.10.2020 11:00 Ответить
Нуууу....

Коломою ж надо было как-то отбивать бабло за Приват.
Торговля электроэнергией из Роиси - неплохая компенсация от ЗЕлени. А для того, чтобы покупать там, надо было убить то, что тут.

Так родилась гениальная ЗЕленая идея вместо генерации для потребителей электроэнергии на АЭС, майтить там криптовалюту.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:24 Ответить
А, что по этому поводу скажут ЗеДолбоДятловые бараны?
Ответ ЗеДолбоДятловых баранов:
НКРЕКП свідомо довела енергоринок до колапсу, - "Центр Разумкова" - Цензор.НЕТ 3615
показать весь комментарий
27.10.2020 10:27 Ответить
27.10.20 08:08 "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения на 34% до 6,33 грн/куб. м ? !
показать весь комментарий
27.10.2020 10:30 Ответить
Где же наши Набу, Дбр, Сбу, Гпу, Мвд с Геращенко, Снбо, Сап?

Пипец список. Толку - 0.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:31 Ответить
Там куда послали и нас в первую очередь . Кто? Вопрос риторический. Власть, только чья власть.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:37 Ответить
НКРЕКП свідомо довела енергоринок до колапсу, - "Центр Разумкова" - Цензор.НЕТ 9918
показать весь комментарий
27.10.2020 10:39 Ответить
И создал этот орган НКРЭКУ для ограбления украинского народа и уничтожения промышленности Украины - порошенко! Потому и получил он в Киеве 6%.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:46 Ответить
Як казав покійний Кузьма Скрябін: "Вся ця 3,14...та повинна бути 3,14...жена і стріляна".
показать весь комментарий
27.10.2020 10:52 Ответить
Де він це казав, Коли агітував за януковича чи за хорошковського? Чого просто на концертах не закликав робити це зі своїми спонсорами? До дупи "кузьму"!
показать весь комментарий
27.10.2020 11:07 Ответить
Хіба це дивина? Так в Україні працює вся держава без виключення. Чиновник створює умови для наближених до нього осіб з метою власної наживи. Тут сама держава є організацією для використання матеріального та людського потенціалу країни заради власного збагачення.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:13 Ответить
НКРЭКУ сознательно довела энергорынок до коллапса/А кодлан Коломойского убеждает что виновата зелёная энергетика.Типа это из-за неё Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:30 Ответить
Не знаю как вам, а мне от таких новостей - жутковато....
Это же не в колхозе "Зелёный луч" зав.столовой с меню напортачил!
показать весь комментарий
27.10.2020 11:46 Ответить








Отец Солдата

@uspenovka19632

·2 ч

Для насИления-от слова"насиловать".
показать весь комментарий
27.10.2020 13:27 Ответить
 
 