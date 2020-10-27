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НКРЕКП свідомо довела енергоринок до колапсу, - "Центр Разумкова"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

НКРЕКП свідомо довела енергоринок до колапсу, -

Національний регулятор НКРЕКП своїми діями свідомо довів енергетичний ринок до колапсу. Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"НКРЕКП, на мій погляд, не стільки через власну непрофесійність регулює таким чином, що фактично ринок прийшов у стан колапсу чи наближається до нього. Я думаю, це свідомі дії НКРЕКП", - зазначив Омельченко.

За його словами члени НКРЕКП працюючи в інтересах окремих учасників ринку, повністю спотворюють ринкові умови роботи ринку, що може призвести до колапсу всієї енергосистеми України.

"Складається таке враження, що НКРЕКП має певну серйозну залежність від якихось зовнішніх бізнес-гравців. І це найбільше турбує. Тому що інакше ніяк неможливо пояснити, чому правила ринку весь час змінюються на користь одних гравців проти інших, а не застосовується принцип рівноправності", - зазначив експерт.

Раніше підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат Енергетичного співтовариства. Схожих висновків дійшов і Антимонопольний комітет України, який звинуватив регулятор в обмеженні конкуренції на ринку і створенні умов для маніпуляцій.

За словами народних депутатів – членів тимчасової слідчої комісії по розслідуванню причин кризи в енергетиці, керівництво НКРЕКП намагається прикрити власну недолугість черговим необґрунтованим підвищенням тарифів для непобутових споживачів.

Так з 1 грудня НКРЕКП прийняла рішення на 30% підвищити тариф на передачу електроенергії, що призведе до зростання вартості електроенергії для всіх промислових споживачів.

Проти підвищення тарифу уже виступили як великі промислові споживачі так і енергетики.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Членов НКРЭКУ за геноцид украинского народа полным составом нужно судить и повесить.
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27.10.2020 10:12
+7
Кто бы сомневался. А искать бенефициара очень просто - достаточно вспомнить, кто неконституционным путем создал саму эту прокладку - НКРЭКУ.
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27.10.2020 10:14
+6
Нуууу....

Коломою ж надо было как-то отбивать бабло за Приват.
Торговля электроэнергией из Роиси - неплохая компенсация от ЗЕлени. А для того, чтобы покупать там, надо было убить то, что тут.

Так родилась гениальная ЗЕленая идея вместо генерации для потребителей электроэнергии на АЭС, майтить там криптовалюту.
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27.10.2020 10:24
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Членов НКРЭКУ за геноцид украинского народа полным составом нужно судить и повесить.
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27.10.2020 10:12 Відповісти
Угу повесить. И сразу у гудка -патриота и торгового портнера втридорого брать. Да? 😮😷
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27.10.2020 10:15 Відповісти
Пожизненного будет достаточно.
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27.10.2020 10:15 Відповісти
только сначала повесить, потом судить, т.к это долго и непредсказуемо. В крайнем случае потом реабилитировать посмертно
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27.10.2020 10:17 Відповісти
Согласен с тобой - сначала повесить!
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27.10.2020 10:44 Відповісти
Это так не работает. Сначала они должны сдать своих заказчиков/хозяев.
Ну а дальше повесить тех, кто не сдал вместе с хозяевами.
Тех кто сдал нужно отпустить. Именно так работает правоохранительная система любой цивилизованной страны.
Это только к криминальных бантустанах много кричат про "повесить", а на выходе пшик - полная безнаказанность бандитни и круговая порука.
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27.10.2020 11:00 Відповісти
Страна,под руководством зеленого оманского БАРАНА,стремительно летит в пропасть !!!!
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27.10.2020 10:43 Відповісти
Ай яй яй. Бедный гудок 😷
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27.10.2020 10:13 Відповісти
Полностью согласен с директором энергетических программ. Превратиться за год правления шмаркли из экспортёра энергии в импортёра энергии, да ещё и из России, это надо уметь.
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27.10.2020 10:14 Відповісти
Кто бы сомневался. А искать бенефициара очень просто - достаточно вспомнить, кто неконституционным путем создал саму эту прокладку - НКРЭКУ.
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27.10.2020 10:14 Відповісти
а еще посмотреть, кто создал суды, где работают продажные судьи, так?

кстати, НКРЭКУ это комиссия, а не прокладка. Прокладки, это кому заставляют продавать ээ за копейки.
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27.10.2020 10:19 Відповісти
Застуженный энергетик Украины, кандидат технических наук. ИО меняйте на Министра Энергетики и УП « И будет нам счастье » и будет счастье. Республике Украина !!!
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27.10.2020 10:28 Відповісти
Я приведу простой пример. После смерти основателя фирмы "Адидас" группа выдающихся экономистов, пришедшая ему на смену, за год довела преуспевающую фирму до банкротства.
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27.10.2020 10:36 Відповісти
1796днів
10 год
57 хв
06 сек
НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ РОСІЇ
10 янв. 2016 г. - Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина не будет покупать российский газ
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27.10.2020 11:00 Відповісти
Нуууу....

Коломою ж надо было как-то отбивать бабло за Приват.
Торговля электроэнергией из Роиси - неплохая компенсация от ЗЕлени. А для того, чтобы покупать там, надо было убить то, что тут.

Так родилась гениальная ЗЕленая идея вместо генерации для потребителей электроэнергии на АЭС, майтить там криптовалюту.
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27.10.2020 10:24 Відповісти
А, что по этому поводу скажут ЗеДолбоДятловые бараны?
Ответ ЗеДолбоДятловых баранов:
НКРЕКП свідомо довела енергоринок до колапсу, - "Центр Разумкова" - Цензор.НЕТ 3615
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27.10.2020 10:27 Відповісти
27.10.20 08:08 "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения на 34% до 6,33 грн/куб. м ? !
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27.10.2020 10:30 Відповісти
Где же наши Набу, Дбр, Сбу, Гпу, Мвд с Геращенко, Снбо, Сап?

Пипец список. Толку - 0.
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27.10.2020 10:31 Відповісти
Там куда послали и нас в первую очередь . Кто? Вопрос риторический. Власть, только чья власть.
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27.10.2020 10:37 Відповісти
НКРЕКП свідомо довела енергоринок до колапсу, - "Центр Разумкова" - Цензор.НЕТ 9918
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27.10.2020 10:39 Відповісти
И создал этот орган НКРЭКУ для ограбления украинского народа и уничтожения промышленности Украины - порошенко! Потому и получил он в Киеве 6%.
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27.10.2020 10:46 Відповісти
Як казав покійний Кузьма Скрябін: "Вся ця 3,14...та повинна бути 3,14...жена і стріляна".
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27.10.2020 10:52 Відповісти
Де він це казав, Коли агітував за януковича чи за хорошковського? Чого просто на концертах не закликав робити це зі своїми спонсорами? До дупи "кузьму"!
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27.10.2020 11:07 Відповісти
Хіба це дивина? Так в Україні працює вся держава без виключення. Чиновник створює умови для наближених до нього осіб з метою власної наживи. Тут сама держава є організацією для використання матеріального та людського потенціалу країни заради власного збагачення.
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27.10.2020 11:13 Відповісти
НКРЭКУ сознательно довела энергорынок до коллапса/А кодлан Коломойского убеждает что виновата зелёная энергетика.Типа это из-за неё Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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27.10.2020 11:30 Відповісти
Не знаю как вам, а мне от таких новостей - жутковато....
Это же не в колхозе "Зелёный луч" зав.столовой с меню напортачил!
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27.10.2020 11:46 Відповісти








Отец Солдата

@uspenovka19632

·2 ч

Для насИления-от слова"насиловать".
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27.10.2020 13:27 Відповісти
 
 