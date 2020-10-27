Нападавшим на избирком на Виннитчине сообщили о подозрении, - МВД

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые совершили нападение на участковую избирательную комиссию в Тульчине Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Нападавших подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ч. 3 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

"Следователи обратились в суд с ходатайством на время досудебного следствия избрать нападающим меру пресечения - содержание под стражей", - добавили в МВД.

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