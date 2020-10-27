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Нападникам на виборчком на Вінниччині повідомили про підозру, - МВС
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Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які вчинили напад на дільничну виборчу комісію в Тульчині Вінницької області.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.
Нападників підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України - за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.
"Слідчі звернулися до суду з клопотанням на час досудового слідства обрати нападникам запобіжний захід - тримання під вартою", - додали в МВС.
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Про це вже було заявлено представниками ОБСЕ.
Так що підозру треба пред'являти піаністу.
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k