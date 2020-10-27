РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5212 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
48 637 408
местные выборы (2145) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

Избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм, - "слуга народа" Дубинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм, -

Результат "Слуги народа" на местных выборах мог быть лучше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своем Ютуб-канале заявил нардеп СН Александр Дубинский.

По мнению нардепа, "опрос Зеленского" не сильно увеличил явку избирателей на участки.

"Он привлек внимание к местным выборам, но явку если и помог увеличить, то не очень много. Потому что вопросы сами не зацепили. Но результаты мне понравились. Очень понравились. Свободная экономическая зона на Донбассе – одинаковое количество людей "за", одинаковое количество людей "против". Украина устала от Донецка и его проблем, от Донецка и Луганска, и от войны. Это ключевой ответ, который я получил из президентского опроса. Это главный результат, который получил Офис президента. Этот водораздел 50 на 50 – ключевой коммуникационный вызов, с которым доложен бороться Офис президента, сам президент, Кабинет Министров, СНБО. Это ключевая украинская проблема", - заявил Дубинский.

Также нардеп заявил, что не доволен результатами местных выборов. "Мы могли лучше. Стартовые позиции были отличные и возможности были колоссальными. Полнота власти сконцентрирована в одних руках. Но пох#изм, непрофессионализм и долбо#бизм сделали свое дело. … Избиратель показал нам х#й", - акцентировал нардеп.

Читайте также: Про#баны местные выборы. СН была сделана ставка на х#йлованов, - "слуга народа" Дубинский

Также Дубинский считает, что сейчас происходит "реванш Порошенко " по всей стране: "Порошенко, который еще год назад был затоптан, (..) теперь на коне и рассказывает о поражении, и о том, что реванш, и что он возвращается". 

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+87
Этот ***** прав на 100 % 🤣
показать весь комментарий
27.10.2020 12:30
+62
Є дуже дієвий метод.

Избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9615
показать весь комментарий
27.10.2020 12:32
+50
Починай з себе, мурло юродиве. Хоча такі самі й виборці СН.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
А что покажет крупным планом Дубинскому Коломойский за такие достижения ?
показать весь комментарий
28.10.2020 02:09 Ответить
Виборець показав нам х#й. Партію занапастив довбо#бізм, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5022
показать весь комментарий
28.10.2020 07:43 Ответить
После "мама любит скорость" любые слова этого ... (тут я затрудняюсь подобрать точное определение этой персоне) приравниваются к экскрементам. Причем так же производятся, так же пахнуть и имеют такую же ценность.
показать весь комментарий
28.10.2020 10:22 Ответить
А рот Дубинского заслуживает только то, что показала ему его же партия.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:46 Ответить
Читаю комменты и убеждаюсь... равнодушных к Дубабуину нет... много готовых благодарть передаста. кто кирпичем, кто арматурой, кто просто дубиной, кто плюнуть в гнусную харю... ничего для этого кошерного, толи румынского чмыря не жалко...
показать весь комментарий
28.10.2020 18:59 Ответить
Страница 5 из 5
 
 