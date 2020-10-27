Виборець показав нам х#й. Партію занапастив довбо#бізм, - "слуга народу" Дубінський

Результат "Слуги народу" на місцевих виборах міг бути кращим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своєму Ютуб-каналі заявив нардеп СН Олександр Дубінський.

На думку нардепа "опитування Зеленського" не надто збільшило явку виборців на дільниці.

"Воно привернуло увагу до місцевих виборів, але явку якщо і допомогло збільшити, то не на дуже багато. Тому що питання самі не зачепили. Але результати мені сподобалися. Дуже сподобалися. Вільна економічна зона на Донбасі - однакова кількість людей "за", однакова кількість людей "проти". Україна втомилася від Донецька і його проблем, від Донецька і Луганська, і від війни. Це ключова відповідь, яку я отримав з президентського опитування. Це головний результат, який отримав Офіс Президента. Цей вододіл 50 на 50 - ключовий комунікаційний виклик, з яким має боротися Офіс Президента, сам президент, Кабінет Міністрів, РНБО. Це ключова українська проблема", - заявив Дубінський.

Також нардеп заявив, що не задоволений результатами місцевих виборів. "Ми могли краще. Стартові позиції були відмінні і можливості були колосальними. Повнота влади сконцентрована в одних руках. Але пох#їзм, непрофесіоналізм і довбо#бізм зробили свою справу. ... Виборець показав нам х#й", - акцентував нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прой#бано місцеві вибори. У СН зробили ставку на х#йлованів, - "слуга народу" Дубінський

Також Дубінський вважає, що зараз відбувається "реванш Порошенка" по всій країні: "Порошенко, якого ще рік тому було затоптано, (..) тепер на коні і розповідає про поразку, і про те, що реванш, і що він повертається".