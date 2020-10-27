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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

Виборець показав нам х#й. Партію занапастив довбо#бізм, - "слуга народу" Дубінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виборець показав нам х#й. Партію занапастив довбо#бізм, -

Результат "Слуги народу" на місцевих виборах міг бути кращим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своєму Ютуб-каналі заявив нардеп СН Олександр Дубінський.

На думку нардепа "опитування Зеленського" не надто збільшило явку виборців на дільниці.

"Воно привернуло увагу до місцевих виборів, але явку якщо і допомогло збільшити, то не на дуже багато. Тому що питання самі не зачепили. Але результати мені сподобалися. Дуже сподобалися. Вільна економічна зона на Донбасі - однакова кількість людей "за", однакова кількість людей "проти". Україна втомилася від Донецька і його проблем, від Донецька і Луганська, і від війни. Це ключова відповідь, яку я отримав з президентського опитування. Це головний результат, який отримав Офіс Президента. Цей вододіл 50 на 50 - ключовий комунікаційний виклик, з яким має боротися Офіс Президента, сам президент, Кабінет Міністрів, РНБО. Це ключова українська проблема", - заявив Дубінський.

Також нардеп заявив, що не задоволений результатами місцевих виборів. "Ми могли краще. Стартові позиції були відмінні і можливості були колосальними. Повнота влади сконцентрована в одних руках. Але пох#їзм, непрофесіоналізм і довбо#бізм зробили свою справу. ... Виборець показав нам х#й", - акцентував нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прой#бано місцеві вибори. У СН зробили ставку на х#йлованів, - "слуга народу" Дубінський

Також Дубінський вважає, що зараз відбувається "реванш Порошенка" по всій країні: "Порошенко, якого ще рік тому було затоптано, (..) тепер на коні і розповідає про поразку, і про те, що реванш, і що він повертається".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+87
Этот ***** прав на 100 % 🤣
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27.10.2020 12:30
+62
Є дуже дієвий метод.

Избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9615
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27.10.2020 12:32
+50
Починай з себе, мурло юродиве. Хоча такі самі й виборці СН.
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27.10.2020 12:31
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А что покажет крупным планом Дубинскому Коломойский за такие достижения ?
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28.10.2020 02:09 Відповісти
Виборець показав нам х#й. Партію занапастив довбо#бізм, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5022
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28.10.2020 07:43 Відповісти
После "мама любит скорость" любые слова этого ... (тут я затрудняюсь подобрать точное определение этой персоне) приравниваются к экскрементам. Причем так же производятся, так же пахнуть и имеют такую же ценность.
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28.10.2020 10:22 Відповісти
А рот Дубинского заслуживает только то, что показала ему его же партия.
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28.10.2020 11:46 Відповісти
Читаю комменты и убеждаюсь... равнодушных к Дубабуину нет... много готовых благодарть передаста. кто кирпичем, кто арматурой, кто просто дубиной, кто плюнуть в гнусную харю... ничего для этого кошерного, толи румынского чмыря не жалко...
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28.10.2020 18:59 Відповісти
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