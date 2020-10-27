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Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев

Для принятия в сессионном зале Верховной Рады комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработал законопроект, который призван усилить защиту прав потребителей.

Как сообщают СМИ, депутаты разработали законопроект, который предполагает обязать всех предпринимателей-торговцев сложной бытовой техникой, а также дорогостоящими товарами и услугами проводить все операции через регистраторы расчетных операций.

Полученный покупателем фискальный чек РРО защитит его права потребителя: продавцы больше не смогут отвертеться от выполнения гарантийных обязательств или замены брака - копии таких фискальных чеков будут храниться на специальных серверах налоговой службы.

"С 1 января 2021 года использование РРО становится обязательным для физлиц-"единщиков" по отдельным рисковым видам деятельности. Это продажа ювелирных изделий, текстиля, деятельность в сфере туризма, ресторанов, торговля в интернете. Все эти отрасли, к сожалению, полностью находятся в тени. То есть завозится контрабанда, и вся продукция реализуется на теневом рынке. Но с 1 января они фискализуются - государство будет контролировать расчетные операции таких предпринимателей", - рассказал о законодательных новшествах Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как отмечают журналисты, законодательные новшества помимо усиления защиты прав потребителей также призваны бороться с "тенью" и контрабандой, что создаст равные условия для работы бизнеса в Украине - "уклонисты", контрабандисты и продавцы "левых" товаров попадут под государственный контроль, и уже не смогут составить нечестную конкуренцию законопослушным продавцам и импортерам легальной импортной техники и продукции.

"Долгожданная дорогая покупка часто может обернуться разочарованием: поломка в первые же дни, брак или невозможность получить гарантийный сервис из-за того, что купленный потребителем товар - "серый" или простая контрабанда. Радость от покупки превращается в изнурительный поиск справедливости: конфликты с продавцом, отказы сервис-центров…, - описали журналисты нынешнюю ситуацию. - Конец этому положит внедрение регистраторов расчетных операций (РРО).

Потребитель при покупке получает чек, копия которого хранится на серверах налоговой службы. Продавец несет полную ответственность за проданный им товар. Таким образом законодатель, в первую очередь, защищает интересы 40 миллионов украинцев-потребителей".

Среди дополнительных позитивных эффектов журналисты отметили детенизацию сферы торговли и защиту украинских потребителей от сомнительных контрабандных товаров: "Вопреки распространяемым противниками внедрения РРО среди предпринимателей фобиям, обязательный фискальный контроль не коснется действительно малого и микро-бизнеса", - отмечают журналисты. Авторы законопроекта существенно расширили перечень видов деятельности, которые не подпадают под обязательное использование РРО.

"Нет смысла контролировать магазин цветов площадью 30 кв. м, он просто не может заработать столько, сколько заработает магазин электроники площадью 100 квадратов. Но последний может превысить лимит денежного оборота и подать отчетность, в которой о таком превышении - ни слова. Мол, мы в пределах лимита работаем, а на самом деле остальная прибыль идет в обход налоговой, и страдает государственный бюджет", - рассказал Даниил Гетманцев журналистам, объясняя общую логику законодателей, которые решили освободить малый и микро-бизнес от чрезмерного фискального контроля и использования РРО. Фискальный контроль при торговле дорогой аппаратурой, ювелиркой, гаджетами также позволит повысить поступления в бюджеты - сборы на таможне при импорте многих товарных позиций, а также невозможность уклонения представителями бизнеса от уплаты налогов при "серой" торговле товарами сомнительного качества.

"Дополнительным эффектом станет устранение коррупции, - добавляют авторы материала. - Ведь "схемы" при импорте обкрадывают бюджет, делают преступниками-коррупционерами госслужащих и бизнесменов. А страдают, в конечном итоге, потребители и "белый" бизнес - честным продавцам трудно конкурировать с "левым" более дешевым товаром".
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Топ комментарии
+9
Тупая отмазка прикрыть своё жлобство благими намериниями. Покупал лампу настольную на рынке через 9 мясяцев сгорели диоды! Поменял без проблем на новую!
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27.10.2020 13:33
+9
"Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака..."

Якщо президент бракований, то він теж підлягає під гарантію заміни?
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27.10.2020 14:43
+8
Туфта....если предприниматель готов делать гарантийный ремонт и замену брака...он это делает и сейчас ..выписывает бумажный чек..и заполняет гарантий талон....
Если не делает....то он найдет 100+1 причины по которым этого не сделает...даже при наличии фискального чека...
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27.10.2020 13:44
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А у нас Киевское время. Причем тут лаптеногиие?
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27.10.2020 13:35 Ответить
Я проекты ЗЕлёной плесени не читаю! А преход с летнего на зимнее время поддерживаю. Иначе летом вобще будет светать в 2 часа!
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27.10.2020 13:42 Ответить
кого-кого ? этого желеобразного рыхлого свинопотама? проект у него мля, у него один проект - вымести холодильник и кладовку Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3344
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27.10.2020 14:20 Ответить
одну сиську ссут Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 409
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27.10.2020 14:39 Ответить
Тупая отмазка прикрыть своё жлобство благими намериниями. Покупал лампу настольную на рынке через 9 мясяцев сгорели диоды! Поменял без проблем на новую!
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27.10.2020 13:33 Ответить
1. Так с чеком конечно без проблем.
2. Речь не о заменах, а об отказе от товара и возврате денег. Вот тут проблемы.
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27.10.2020 14:20 Ответить
а шо не так? У Європ теж спочатку міняють або ремонтують, а потім аж може віддадуть гроші.
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27.10.2020 14:49 Ответить
Бывают случаи, когда неисправность товара выявляет его серьёзный конструктивный дефект, который присутствует в других таких же изделиях, поэтому нет смысла менять его на такой же, а есть смысл получить назад деньги.
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27.10.2020 15:00 Ответить
так на той дефект як раз гарантійний ремон і дає заключення. А коли в усьому товару таке, то іде відклик серії.
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27.10.2020 15:11 Ответить
Как же легко вами манипулировать . О какой защите идёт ? Речь идёт о там , что бы продавцы не уходили от налога , а все остальное это отмазка от истины зачем это делают
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27.10.2020 14:29 Ответить
"Вот люди, занимаются хорошим делом, генерируют солнечную энергию"

Хорошее дело, но есть одна проблема. Чиновники нашего государства лет примерно 10 назад поддались уговорам европейских чиновников о том, что возобновляемая ("зелёная") энергетика - это будущее всех стран, и государство Украина должно всячески помочь развитию этой энергетики. При этом все эти еврочиновники утаили от наших один главный принцип - экономика развивается, если ожидаемый эффект больше затраченных на его получение средств. Богатая Европа может себе позволить часть энергии получать как "зелёную". Только часть! Украине зачем вообще "зелёная" энергетика, если у нас себестоимость энергии, вырабатываемой атомными электростанциями, составляет меньше 1 грн за 1 квтчас, в то время, как себестоимость "зелёной" энергии больше в 4-5 раз.
Государство пообещало оплачивать этот тариф, но реально оно сделать это НЕ МОЖЕТ. Потому, что люди не могут оплачивать такие тарифы и не зарабатывают для государства такое количество валового продукта, чтобы стать богаче, и оплачивать "зелёный" тариф.
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27.10.2020 16:26 Ответить
замену брака ...
Т.е. если жена не понравилась, государство должно её заменить?
Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4780
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27.10.2020 13:36 Ответить
Ты её покупал? У кого и за сколько/?
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27.10.2020 13:38 Ответить
Ну есть те кто и покупает....калым называется.... у родственников невесты... Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 465
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27.10.2020 13:42 Ответить
вот у них и требуй заменить на новую. Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 936
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27.10.2020 13:46 Ответить
Мне без надобности.... у меня жена сирота....и вполне меня устраивает уже 30 лет...
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27.10.2020 13:47 Ответить
счастливчик.
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27.10.2020 13:49 Ответить
А что ты такой озабоченный? ********** бревно попалось злее стада бобров?
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27.10.2020 13:54 Ответить
я бы сказал - внебрачная сестра янелоха. Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4415
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27.10.2020 13:58 Ответить
Я свою покупал у её подружек. Выкуп называется! Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9195
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27.10.2020 13:43 Ответить
гарантийный талон не надо было выбрасывать. Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2690
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27.10.2020 13:48 Ответить
Так она меня устраивает. Практически идеальная да и живем уже 10 лет вместе так что если и была гарантия то уже вышла! Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 531
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27.10.2020 13:52 Ответить
а мне бракованная попалась. выкинул, бо не хотел больше связываться с производителем. хотя, была более свежая модель... Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 786
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27.10.2020 13:56 Ответить
Может ты её не правильно эксплуатировал?
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27.10.2020 13:58 Ответить
а надо было инструкцию читать?! та кто ж так делает-то? Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8678
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27.10.2020 13:59 Ответить
Ну вобще-то да я со своей год жил присматривался! Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3543
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27.10.2020 14:02 Ответить
я пять. но тараканы становились жирнее, и напрочь отказывались покидать насиженные места.
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27.10.2020 14:06 Ответить
Да. Любовь это когдатараканы в голове кажутся бабочками Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1502
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27.10.2020 14:07 Ответить
Так 5 лет это гарантия уже давно прошла.
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27.10.2020 14:08 Ответить
Гарантия - понятие договорное, а не там 2 или 3 года. Можно и на 20 лет гарантии договориться. Брачный договор называется. Кстати, может быть заключён и в устной форме.
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27.10.2020 14:26 Ответить
Может просто настройки там надо было поменять или задать другие режимы?
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27.10.2020 13:59 Ответить
тануна. я не такой большой профи, чтобы после сборки дорабатывать напильником.
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27.10.2020 14:02 Ответить
Набор деталей стоит дешевле. Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 366
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27.10.2020 14:29 Ответить
Браком сочетает государство!
Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев
Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2326
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27.10.2020 14:12 Ответить
Это подарок, поэтому не скигли.
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27.10.2020 14:21 Ответить
С женой - вопрос обоюдный. Другое дело - депутаты, президент. Для этого товара точно нужна гарантия на замену брака.
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27.10.2020 13:43 Ответить
Не доросло наше общество. Может только на западе Украины а так верят во всякую хрень как дети!
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27.10.2020 13:56 Ответить
Так отож! Кацапи - не слов'яни. У слов', н брак - це некондиційна річ. А те, що "браком" називають кацапи - шлюб. Хоча фіг його знає, що Ґєтманцев мав на увазі? Можливо, дійсно шлюб? Як ремонт - безкоштовного сімейного психолога. Ну а заміна - це взагалі було б круто! Особливо для дчдькія під 50.😁 Одних дітей вже виростив, а на пенсію не хочеться! І валиш ще одну порцію дітей! 😉 Хоча це жарт, звичайно. А от те, що кацапи не слов'яни - не жарт.
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27.10.2020 14:33 Ответить
Тю.. а чуть не ошалел прочтя заголовок.. Думал это по поводу БРАКа ( ну того что в загсе)
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27.10.2020 13:40 Ответить
Его поломанным уже избрали...благодаря тупым зебилам.... там ломка судя по всему уже последние лет 10 у чувачка...
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27.10.2020 13:46 Ответить
Туфта....если предприниматель готов делать гарантийный ремонт и замену брака...он это делает и сейчас ..выписывает бумажный чек..и заполняет гарантий талон....
Если не делает....то он найдет 100+1 причины по которым этого не сделает...даже при наличии фискального чека...
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27.10.2020 13:44 Ответить
Как же легко вами манипулировать . О какой защите идёт ? О какой замене идёт речь ? Речь идёт о там , что бы продавцы не уходили от уплаты налога , а все остальное это отмазка от истины зачем это делают
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27.10.2020 14:32 Ответить
Лучше примите закон, обязывающий указывать КОЛИЧЕСТВЕННО состав колбасы из конины и соловьиных языков!
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27.10.2020 13:52 Ответить
А разве не указаны проценты ингредиентов в составе?
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27.10.2020 14:33 Ответить
Возьми любую этикетку и посмотри!
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28.10.2020 08:16 Ответить
И обязательно цену товара за единицу измерения независимости от ёмкости упаковки!
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27.10.2020 13:53 Ответить
благими намерениями выложена дорога в ад.
под прикрытием ремонта и замены брака попытка втулить фискальную фиксацию.
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27.10.2020 13:54 Ответить
У нас тут власть бракованная! Да ещё и не наша - чужие, ****!
Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7379
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27.10.2020 13:58 Ответить
Такое чувство, что Гетманцев застрял в прошлом веке. Ни разу не было проблем с заменой или возвратом.
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27.10.2020 14:12 Ответить
Как же легко вами манипулировать . О какой защите идёт ? О какой замене идёт речь ? Речь идёт о там , что бы продавцы не уходили от уплаты налога , а все остальное это отмазка от истины зачем это делают
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27.10.2020 14:30 Ответить
так пусть тогда не выеживается, а называет вещи своими именами. а то ведь это дорога с двусторонним движением.
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27.10.2020 14:51 Ответить
и потом, они ведь уже что-то принимали про РРО для тех, кто работает с налом?
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27.10.2020 14:53 Ответить
Как сообщают СМИ, депутаты разработали законопроект, который предполагает обязать всех предпринимателей-торговцев сложной бытовой техникой, а также дорогостоящими товарами и услугами проводить все операции через регистраторы расчетных операций. Источник: https://censor.net/ru/n3227346 -- что понимать нормальным языком ? Сколько продал , какой налог заплатил , не ? А вы уже уши открыли , что этот закон будет вас защищать . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Еврейская мафия захватила власть в Украине, будет защищать или работать на украинцев ? Это из области фантастики. 🤣🤣🤣🤣
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27.10.2020 14:37 Ответить
Шо, Беня требует нового Буратину, этот сламался?
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27.10.2020 14:40 Ответить
"Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака..."

Якщо президент бракований, то він теж підлягає під гарантію заміни?
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27.10.2020 14:43 Ответить
Вторичный продукт замене и ремонту не подлежит . Нужна асенизация. 🤡
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27.10.2020 14:50 Ответить
доречі, сам зелений презідєнт назначив собі гарантійні умови і вже повинен був виконати їх.
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27.10.2020 14:54 Ответить
А ще наш громадянин крім права на чек, має право на працю, на освіту, на охорону здоров'я, на 2 га землі і ще багато чого. Чому ,пане Гетьманцев, не лобіюєте ці наші права?
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27.10.2020 14:57 Ответить
Власть полностью сосредоточила свое внимание на малом бизнесе и занялась своим любимым делом -считать деньги в карманах граждан, полностью "забыв" о крупном олигархическом бизнесе,через который проходит 80%, а то и 90% всех теневых денег. Практически олигархи выкачивают, а точнее высасывают из экономики Украины почти все деньги и вкладывают их в другие страны при полном равнодушии и бездействии властей украинского государства. Фактически вся страна , все население работает на олигархов,часто даже не подозревая об этом и при этом не получает от них фактически ничего. Доколе?
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27.10.2020 15:34 Ответить
Гетьманцев отстаивает интересы крупного ритейла (супермаркетов). Гетьманцев выполняет их заказ на уничтожение малого и среднего бизнеса!!! Цель - уничтожить уарощенную систему налргообложения!!! С контрабандой нужно бороться на таможне а не на рынках!!!
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27.10.2020 16:46 Ответить
Потрібно захистити українців насамперед від самого Гетманцева - найбільшого лоббіста грального бізнесу...
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27.10.2020 17:15 Ответить
Мелкий бизнес уничтожают в угоду олигархам. Поэтому скоро не будет кому платить налоги. А Гетьманцев лоббирует интересы олигархов.
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27.10.2020 17:49 Ответить
Полный бред. Никакого отношения ЭККА к гарантийному ремонту не имеет. А имеет он отношение к многочисленным взяткам за ошибки ведения разной отчетности кодификации товара и т.д Само введение экка выхолащивает смысл единого налога как упрощенной системы налогообложения,требует дополнительного объема работ и приносит продавцам экка около 250 млн долларов в год за продажу как самих экка ,так и обязательных услуг по их обслуживанию. Сами создают рынок через который будут выкачивать деньги в свои карманы из малого бизнеса. Никакой заботы о потребителях здесь и близко нет. А с контрабандой надо на таможне бороться, а не фопов щемить. Что легче заставить работать несколько тысяч таможенников или " нагнуть " миллион частных предпринимателей. Для нашей власти 2 вариант. Сборище негодяев и коррупционеров дорвалось до кормушки.
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27.10.2020 19:08 Ответить
А что делать с Aliexpress? Уже сейчас там половина покупателей тарится, а налогов они платят Украине - ноль.
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27.10.2020 20:35 Ответить
Смотря о какой гарантии речь. Часто проще самостоятельно сделать замену и не ждать решения.
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11.01.2021 14:20 Ответить
А есть случаи, на которые гарантия не распространяется. Как у меня произошло по причине неправильной эксплуатации оборудования. Проблема легко решаема заменой подшипника, купить подшипник любого размера можно в "ПОДШИПНИК MARKET", что я и сделал. Заказал с доставкой Новой Почтой и самостоятельно заменил. Если повременить с такой заменой ремонт мог бы обойтись намного дороже. Так что часто лучше самостоятельно решать проблему на момент возникновения.
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12.01.2021 13:20 Ответить
 
 