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Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев

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Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев

Для ухвалення в сесійній залі Верховної Ради комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розробив законопроєкт, який покликаний посилити захист прав споживачів.

Як повідомляють ЗМІ, депутати розробили законопроєкт, який передбачає зобов'язати всіх підприємців-торговців складною побутовою технікою, а також дорогими товарами і послугами проводити всі операції через реєстратори розрахункових операцій.

Отриманий покупцем фіскальний чек РРО захистить його права споживача: продавці більше не зможуть відкрутитися від виконання гарантійних зобов'язань або заміни браку - копії таких фіскальних чеків будуть зберігатися на спеціальних серверах податкової служби.

"З 1 січня 2021 року використання РРО стає обов'язковим для фізосіб - платників єдиного податку з окремих ризикових видів діяльності. Це продаж ювелірних виробів, текстилю, діяльність у сфері туризму, ресторанів, торгівля в інтернеті. Усі ці галузі, на жаль, повністю перебувають у тіні. тобто завозиться контрабанда, і вся продукція реалізується на тіньовому ринку. Але з 1 січня вони фіскалізуются - держава буде контролювати розрахункові операції таких підприємців", - розповів про законодавчі нововведення Данило Гетманцев, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як зазначають журналісти, законодавчі нововведення, крім посилення захисту прав споживачів, також покликані боротися з "тінню" і контрабандою, що створить рівні умови для роботи бізнесу в Україні - "ухильники", контрабандисти і продавці "лівих" товарів потраплять під державний контроль, і вже не зможуть скласти нечесну конкуренцію законослухняним продавцям та імпортерам легальної імпортної техніки і продукції.

"Довгоочікувана дорога покупка часто може обернутися розчаруванням: поломка в перші ж дні, брак або неможливість отримати гарантійний сервіс через те, що куплений споживачем товар - "сірий" або проста контрабанда. Радість від покупки перетворюється на виснажливий пошук справедливості: конфлікти з продавцем, відмови сервіс-центрів..., - описали журналісти нинішню ситуацію. - Край цьому покладе впровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Споживач під час покупку отримує чек, копія якого зберігається на серверах податкової служби. Продавець несе повну відповідальність за проданий ним товар. Таким чином законодавець насамперед захищає інтереси 40 мільйонів українців-споживачів".

Серед додаткових позитивних ефектів журналісти відзначили детінізацію сфери торгівлі і захист українських споживачів від сумнівних контрабандних товарів: "Усупереч поширюваним противниками впровадження РРО серед підприємців фобій, обов'язковий фіскальний контроль не торкнеться дійсно малого і мікро-бізнесу", - зазначають журналісти. Автори законопроєкту суттєво розширили перелік видів діяльності, які не підпадають під обов'язкове використання РРО.

"Немає сенсу контролювати магазин квітів площею 30 кв. м, він просто не може заробити стільки, скільки заробить магазин електроніки площею 100 квадратів. Але останній може перевищити ліміт грошового обороту і подати звітність, в якій про таке перевищення - ні слова. Мовляв, ми в межах ліміту працюємо, а насправді решта прибутку йде в обхід податкової, і страждає державний бюджет", - розповів Данило Гетманцев журналістам, пояснюючи загальну логіку законодавців, які вирішили звільнити малий і мікро-бізнес від надмірного фіскального контролю та використання РРО. Фіскальний контроль під час торгівлі дорогою апаратурою, ювеліркою, гаджетами також дозволить підвищити надходження до бюджетів - збори на митниці при імпорті багатьох товарних позицій, а також неможливість ухилення представниками бізнесу від сплати податків під час "сірої" торгівлі товарами сумнівної якості.

"Додатковим ефектом стане усунення корупції, - додають автори матеріалу. – Адже "схеми" під час імпорту обкрадають бюджет, роблять злочинцями-корупціонерами держслужбовців і бізнесменів. А страждають, у кінцевому підсумку, споживачі і "білий" бізнес - чесним продавцям важко конкурувати з "лівим" дешевшим товаром".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Тупая отмазка прикрыть своё жлобство благими намериниями. Покупал лампу настольную на рынке через 9 мясяцев сгорели диоды! Поменял без проблем на новую!
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27.10.2020 13:33
+9
"Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака..."

Якщо президент бракований, то він теж підлягає під гарантію заміни?
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27.10.2020 14:43
+8
Туфта....если предприниматель готов делать гарантийный ремонт и замену брака...он это делает и сейчас ..выписывает бумажный чек..и заполняет гарантий талон....
Если не делает....то он найдет 100+1 причины по которым этого не сделает...даже при наличии фискального чека...
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27.10.2020 13:44
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А у нас Киевское время. Причем тут лаптеногиие?
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27.10.2020 13:35 Відповісти
Я проекты ЗЕлёной плесени не читаю! А преход с летнего на зимнее время поддерживаю. Иначе летом вобще будет светать в 2 часа!
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27.10.2020 13:42 Відповісти
кого-кого ? этого желеобразного рыхлого свинопотама? проект у него мля, у него один проект - вымести холодильник и кладовку Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3344
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27.10.2020 14:20 Відповісти
одну сиську ссут Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 409
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27.10.2020 14:39 Відповісти
Тупая отмазка прикрыть своё жлобство благими намериниями. Покупал лампу настольную на рынке через 9 мясяцев сгорели диоды! Поменял без проблем на новую!
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27.10.2020 13:33 Відповісти
1. Так с чеком конечно без проблем.
2. Речь не о заменах, а об отказе от товара и возврате денег. Вот тут проблемы.
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27.10.2020 14:20 Відповісти
а шо не так? У Європ теж спочатку міняють або ремонтують, а потім аж може віддадуть гроші.
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27.10.2020 14:49 Відповісти
Бывают случаи, когда неисправность товара выявляет его серьёзный конструктивный дефект, который присутствует в других таких же изделиях, поэтому нет смысла менять его на такой же, а есть смысл получить назад деньги.
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27.10.2020 15:00 Відповісти
так на той дефект як раз гарантійний ремон і дає заключення. А коли в усьому товару таке, то іде відклик серії.
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27.10.2020 15:11 Відповісти
Как же легко вами манипулировать . О какой защите идёт ? Речь идёт о там , что бы продавцы не уходили от налога , а все остальное это отмазка от истины зачем это делают
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27.10.2020 14:29 Відповісти
"Вот люди, занимаются хорошим делом, генерируют солнечную энергию"

Хорошее дело, но есть одна проблема. Чиновники нашего государства лет примерно 10 назад поддались уговорам европейских чиновников о том, что возобновляемая ("зелёная") энергетика - это будущее всех стран, и государство Украина должно всячески помочь развитию этой энергетики. При этом все эти еврочиновники утаили от наших один главный принцип - экономика развивается, если ожидаемый эффект больше затраченных на его получение средств. Богатая Европа может себе позволить часть энергии получать как "зелёную". Только часть! Украине зачем вообще "зелёная" энергетика, если у нас себестоимость энергии, вырабатываемой атомными электростанциями, составляет меньше 1 грн за 1 квтчас, в то время, как себестоимость "зелёной" энергии больше в 4-5 раз.
Государство пообещало оплачивать этот тариф, но реально оно сделать это НЕ МОЖЕТ. Потому, что люди не могут оплачивать такие тарифы и не зарабатывают для государства такое количество валового продукта, чтобы стать богаче, и оплачивать "зелёный" тариф.
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27.10.2020 16:26 Відповісти
замену брака ...
Т.е. если жена не понравилась, государство должно её заменить?
Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4780
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27.10.2020 13:36 Відповісти
Ты её покупал? У кого и за сколько/?
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27.10.2020 13:38 Відповісти
Ну есть те кто и покупает....калым называется.... у родственников невесты... Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 465
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27.10.2020 13:42 Відповісти
вот у них и требуй заменить на новую. Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 936
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27.10.2020 13:46 Відповісти
Мне без надобности.... у меня жена сирота....и вполне меня устраивает уже 30 лет...
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27.10.2020 13:47 Відповісти
счастливчик.
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27.10.2020 13:49 Відповісти
А что ты такой озабоченный? ********** бревно попалось злее стада бобров?
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27.10.2020 13:54 Відповісти
я бы сказал - внебрачная сестра янелоха. Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4415
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27.10.2020 13:58 Відповісти
Я свою покупал у её подружек. Выкуп называется! Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9195
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27.10.2020 13:43 Відповісти
гарантийный талон не надо было выбрасывать. Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2690
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27.10.2020 13:48 Відповісти
Так она меня устраивает. Практически идеальная да и живем уже 10 лет вместе так что если и была гарантия то уже вышла! Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 531
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27.10.2020 13:52 Відповісти
а мне бракованная попалась. выкинул, бо не хотел больше связываться с производителем. хотя, была более свежая модель... Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 786
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27.10.2020 13:56 Відповісти
Может ты её не правильно эксплуатировал?
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27.10.2020 13:58 Відповісти
а надо было инструкцию читать?! та кто ж так делает-то? Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8678
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27.10.2020 13:59 Відповісти
Ну вобще-то да я со своей год жил присматривался! Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3543
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27.10.2020 14:02 Відповісти
я пять. но тараканы становились жирнее, и напрочь отказывались покидать насиженные места.
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27.10.2020 14:06 Відповісти
Да. Любовь это когдатараканы в голове кажутся бабочками Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1502
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27.10.2020 14:07 Відповісти
Так 5 лет это гарантия уже давно прошла.
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27.10.2020 14:08 Відповісти
Гарантия - понятие договорное, а не там 2 или 3 года. Можно и на 20 лет гарантии договориться. Брачный договор называется. Кстати, может быть заключён и в устной форме.
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27.10.2020 14:26 Відповісти
Может просто настройки там надо было поменять или задать другие режимы?
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27.10.2020 13:59 Відповісти
тануна. я не такой большой профи, чтобы после сборки дорабатывать напильником.
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27.10.2020 14:02 Відповісти
Набор деталей стоит дешевле. Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 366
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27.10.2020 14:29 Відповісти
Браком сочетает государство!
Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев
Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2326
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27.10.2020 14:12 Відповісти
Это подарок, поэтому не скигли.
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27.10.2020 14:21 Відповісти
С женой - вопрос обоюдный. Другое дело - депутаты, президент. Для этого товара точно нужна гарантия на замену брака.
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27.10.2020 13:43 Відповісти
Не доросло наше общество. Может только на западе Украины а так верят во всякую хрень как дети!
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27.10.2020 13:56 Відповісти
Так отож! Кацапи - не слов'яни. У слов', н брак - це некондиційна річ. А те, що "браком" називають кацапи - шлюб. Хоча фіг його знає, що Ґєтманцев мав на увазі? Можливо, дійсно шлюб? Як ремонт - безкоштовного сімейного психолога. Ну а заміна - це взагалі було б круто! Особливо для дчдькія під 50.😁 Одних дітей вже виростив, а на пенсію не хочеться! І валиш ще одну порцію дітей! 😉 Хоча це жарт, звичайно. А от те, що кацапи не слов'яни - не жарт.
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27.10.2020 14:33 Відповісти
Тю.. а чуть не ошалел прочтя заголовок.. Думал это по поводу БРАКа ( ну того что в загсе)
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27.10.2020 13:40 Відповісти
Его поломанным уже избрали...благодаря тупым зебилам.... там ломка судя по всему уже последние лет 10 у чувачка...
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27.10.2020 13:46 Відповісти
Туфта....если предприниматель готов делать гарантийный ремонт и замену брака...он это делает и сейчас ..выписывает бумажный чек..и заполняет гарантий талон....
Если не делает....то он найдет 100+1 причины по которым этого не сделает...даже при наличии фискального чека...
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27.10.2020 13:44 Відповісти
Как же легко вами манипулировать . О какой защите идёт ? О какой замене идёт речь ? Речь идёт о там , что бы продавцы не уходили от уплаты налога , а все остальное это отмазка от истины зачем это делают
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27.10.2020 14:32 Відповісти
Лучше примите закон, обязывающий указывать КОЛИЧЕСТВЕННО состав колбасы из конины и соловьиных языков!
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27.10.2020 13:52 Відповісти
А разве не указаны проценты ингредиентов в составе?
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27.10.2020 14:33 Відповісти
Возьми любую этикетку и посмотри!
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28.10.2020 08:16 Відповісти
И обязательно цену товара за единицу измерения независимости от ёмкости упаковки!
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27.10.2020 13:53 Відповісти
благими намерениями выложена дорога в ад.
под прикрытием ремонта и замены брака попытка втулить фискальную фиксацию.
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27.10.2020 13:54 Відповісти
У нас тут власть бракованная! Да ещё и не наша - чужие, ****!
Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7379
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27.10.2020 13:58 Відповісти
Такое чувство, что Гетманцев застрял в прошлом веке. Ни разу не было проблем с заменой или возвратом.
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27.10.2020 14:12 Відповісти
Как же легко вами манипулировать . О какой защите идёт ? О какой замене идёт речь ? Речь идёт о там , что бы продавцы не уходили от уплаты налога , а все остальное это отмазка от истины зачем это делают
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27.10.2020 14:30 Відповісти
так пусть тогда не выеживается, а называет вещи своими именами. а то ведь это дорога с двусторонним движением.
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27.10.2020 14:51 Відповісти
и потом, они ведь уже что-то принимали про РРО для тех, кто работает с налом?
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27.10.2020 14:53 Відповісти
Как сообщают СМИ, депутаты разработали законопроект, который предполагает обязать всех предпринимателей-торговцев сложной бытовой техникой, а также дорогостоящими товарами и услугами проводить все операции через регистраторы расчетных операций. Источник: https://censor.net/ru/n3227346 -- что понимать нормальным языком ? Сколько продал , какой налог заплатил , не ? А вы уже уши открыли , что этот закон будет вас защищать . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Еврейская мафия захватила власть в Украине, будет защищать или работать на украинцев ? Это из области фантастики. 🤣🤣🤣🤣
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27.10.2020 14:37 Відповісти
Шо, Беня требует нового Буратину, этот сламался?
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27.10.2020 14:40 Відповісти
"Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака..."

Якщо президент бракований, то він теж підлягає під гарантію заміни?
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27.10.2020 14:43 Відповісти
Вторичный продукт замене и ремонту не подлежит . Нужна асенизация. 🤡
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27.10.2020 14:50 Відповісти
доречі, сам зелений презідєнт назначив собі гарантійні умови і вже повинен був виконати їх.
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27.10.2020 14:54 Відповісти
А ще наш громадянин крім права на чек, має право на працю, на освіту, на охорону здоров'я, на 2 га землі і ще багато чого. Чому ,пане Гетьманцев, не лобіюєте ці наші права?
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27.10.2020 14:57 Відповісти
Власть полностью сосредоточила свое внимание на малом бизнесе и занялась своим любимым делом -считать деньги в карманах граждан, полностью "забыв" о крупном олигархическом бизнесе,через который проходит 80%, а то и 90% всех теневых денег. Практически олигархи выкачивают, а точнее высасывают из экономики Украины почти все деньги и вкладывают их в другие страны при полном равнодушии и бездействии властей украинского государства. Фактически вся страна , все население работает на олигархов,часто даже не подозревая об этом и при этом не получает от них фактически ничего. Доколе?
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27.10.2020 15:34 Відповісти
Гетьманцев отстаивает интересы крупного ритейла (супермаркетов). Гетьманцев выполняет их заказ на уничтожение малого и среднего бизнеса!!! Цель - уничтожить уарощенную систему налргообложения!!! С контрабандой нужно бороться на таможне а не на рынках!!!
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27.10.2020 16:46 Відповісти
Потрібно захистити українців насамперед від самого Гетманцева - найбільшого лоббіста грального бізнесу...
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27.10.2020 17:15 Відповісти
Мелкий бизнес уничтожают в угоду олигархам. Поэтому скоро не будет кому платить налоги. А Гетьманцев лоббирует интересы олигархов.
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27.10.2020 17:49 Відповісти
Полный бред. Никакого отношения ЭККА к гарантийному ремонту не имеет. А имеет он отношение к многочисленным взяткам за ошибки ведения разной отчетности кодификации товара и т.д Само введение экка выхолащивает смысл единого налога как упрощенной системы налогообложения,требует дополнительного объема работ и приносит продавцам экка около 250 млн долларов в год за продажу как самих экка ,так и обязательных услуг по их обслуживанию. Сами создают рынок через который будут выкачивать деньги в свои карманы из малого бизнеса. Никакой заботы о потребителях здесь и близко нет. А с контрабандой надо на таможне бороться, а не фопов щемить. Что легче заставить работать несколько тысяч таможенников или " нагнуть " миллион частных предпринимателей. Для нашей власти 2 вариант. Сборище негодяев и коррупционеров дорвалось до кормушки.
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27.10.2020 19:08 Відповісти
А что делать с Aliexpress? Уже сейчас там половина покупателей тарится, а налогов они платят Украине - ноль.
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27.10.2020 20:35 Відповісти
Смотря о какой гарантии речь. Часто проще самостоятельно сделать замену и не ждать решения.
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11.01.2021 14:20 Відповісти
А есть случаи, на которые гарантия не распространяется. Как у меня произошло по причине неправильной эксплуатации оборудования. Проблема легко решаема заменой подшипника, купить подшипник любого размера можно в "ПОДШИПНИК MARKET", что я и сделал. Заказал с доставкой Новой Почтой и самостоятельно заменил. Если повременить с такой заменой ремонт мог бы обойтись намного дороже. Так что часто лучше самостоятельно решать проблему на момент возникновения.
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12.01.2021 13:20 Відповісти
 
 