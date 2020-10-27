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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупация Крыма будет мешать вступлению Украины в НАТО, - Линкявичюс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Оккупация Крыма будет мешать вступлению Украины в НАТО, - Линкявичюс

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что препятствием вступлению Украины в НАТО является не только продолжающийся конфликт на Донбассе, но и российская оккупация Крыма.

Об этом Линкявичюс заявил в интервью "Европейской Правде", передает Цензор.НЕТ.

"Нынешняя ситуация, война с Россией, играет не в вашу пользу. Правила НАТО таковы, что Альянс не будет приглашать к членству государство, на границах которого идет война - независимо от того, кто является агрессором, а кто жертвой. Но однажды момент готовности наступит, если вы сохраните курс, а общество его в целом поддержит", - подчеркнул глава МИД Литвы.

По его словам, прежде всего препятствием для вступления Украины в Альянс является конфликт на Донбассе. Однако добавил, что крымский вопрос тоже может стать проблемой.

"Конечно, то, что государство имеет проблемы с осуществлением суверенитета и с территориальной целостностью (речь идет об оккупированном Крыме. - Ред.) - это также важный аргумент. Но в этом случае имеет вес том, что Украина не несет за это ответственности, и это - важный контраргумент. Но в любом случае в свое время все эти вопросы должны быть решены", - сказал Линкявичюс.

На уточняющий вопрос, должна ли Украина решить крымский вопрос до вступления в НАТО, он ответил утвердительно: "Конечно, до членства. Но и приглашение к членству не придет быстро, поверьте. Это Украине тоже надо понимать. У Литвы это заняло 10 лет".

"Но не стоит на этом фокусироваться. Лучше продолжать реформы. И изменения нужны быть не только в военной сфере, но также в экономике, в вопросах демократических свобод. НАТО - это не просто про армию. Критерии НАТО во многом совпадают с теми, которые нужны для сближения с ЕС", - добавил Линкявичюс.

Также читайте: МИД Литвы отзывает посла из Минска для консультаций

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
НАТО, НАТО. Нам бы со своими врагами разобраться, которые заполонили все органы власти, и уже не первое десятилетие сосут из Украины кровь. А там глядишь и НАТО само к нам присоединится, если мы этого захотим...
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27.10.2020 13:43
+9
Саме так, лише суверенна та потужна держава ,гарантує вступ до НАТО та ЄС !!!)))
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27.10.2020 13:50
+8
Все зависит от желания. А у народа избирающего во власть лозинских и зеленских его нет
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27.10.2020 13:43
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Это возможно только при временном признании и только для вступления в НАТО, а после этого нужно будет отменять эти акты.
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28.10.2020 15:49 Ответить
Тута бальше годної "анаГлитиик" підїхало
Окупація Криму буде заважати вступу України в НАТО, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1845
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27.10.2020 16:29 Ответить
А какой проект открыт ? Пусть расскажет - российский или израильский ?
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27.10.2020 18:29 Ответить
Я поважаю литовців і зокрема пана Лінкявічуса, але ото він так все знає наперед. ФРН прийняли в НАТО в 1955 році коли ще їснувала НДР. Можна робити вигляд що це ніяк не схоже на Україну з Кримом, і не було територіальною проблемою Німеччини, але схоже 100%. Інша справа яке це НАТО буде, і як воно буде спроможне відповідати на російський та китайський виклики.
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27.10.2020 16:49 Ответить
Щелбан Зеленскому за то, что промолчал по поводу Лукашенка.
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27.10.2020 17:41 Ответить
А Грузія не у такому саме становищі? але вона на їх думку готова по усіх параметрах, або грузинам у НАТО окуповані свинорилими їхні території вже будуть не потрібні...?
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27.10.2020 20:56 Ответить
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