МИД Литвы отзывает посла из Минска для консультаций
Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Решение было принято после обсуждения этого вопроса с правительством Польши.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.
"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
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5 жовт. 2020 р.