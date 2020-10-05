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Новости Революция в Беларуси
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МИД Литвы отзывает посла из Минска для консультаций

МИД Литвы отзывает посла из Минска для консультаций

Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Решение было принято после обсуждения этого вопроса с правительством Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Также читайте: Линкявичюс о ситуации в Беларуси: Санкции санкциями, но нужно провести международное расследование в отношении режима Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7923) Литва (2510) Линкявичюс Линас (214)


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Vsio verno zdelano,a to kazetsia tam litovci u nix na mitingi xodit, i ekonomiku ixniiju razvalila takze
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05.10.2020 21:22 Ответить
Прикладний посібник для білорусів, як потрібно робити революції:
https://www.youtube.com/watch?v=nZ02c-9txeI ПРОТЕСТУЮЩИЕ В БИШКЕКЕ ЗАХВАТИЛИ СПЕЦТЕХНИКУ И ДВИГАЮТСЯ К АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
https://www.youtube.com/watch?v=nZ02c-9txeI
5 жовт. 2020 р.
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05.10.2020 21:43 Ответить
 
 