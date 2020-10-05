МЗС Литви відкликає посла з Мінська для консультацій

Міністерство закордонних справ Литви заявило про відкликання свого посла в Білорусі для консультацій. Рішення було прийнято після обговорення цього питання з урядом Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Литви.

"Нашою метою є максимальне збереження дипломатичних контактів. Про це ми повідомили і білоруську сторону, з якою домовилися, що тимчасове відкликання посла для консультацій послужить зменшенню напруженості і сприятиме збереженню дипломатичного представництва на рівні послів", - заявив міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.

Читайте також: Білорусь відкликає послів у Польщі і Литві