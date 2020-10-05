МЗС Литви відкликає посла з Мінська для консультацій
Міністерство закордонних справ Литви заявило про відкликання свого посла в Білорусі для консультацій. Рішення було прийнято після обговорення цього питання з урядом Польщі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Литви.
"Нашою метою є максимальне збереження дипломатичних контактів. Про це ми повідомили і білоруську сторону, з якою домовилися, що тимчасове відкликання посла для консультацій послужить зменшенню напруженості і сприятиме збереженню дипломатичного представництва на рівні послів", - заявив міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=nZ02c-9txeI ПРОТЕСТУЮЩИЕ В БИШКЕКЕ ЗАХВАТИЛИ СПЕЦТЕХНИКУ И ДВИГАЮТСЯ К АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
https://www.youtube.com/watch?v=nZ02c-9txeI
5 жовт. 2020 р.