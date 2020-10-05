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Новини Революція в Білорусі
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МЗС Литви відкликає посла з Мінська для консультацій

МЗС Литви відкликає посла з Мінська для консультацій

Міністерство закордонних справ Литви заявило про відкликання свого посла в Білорусі для консультацій. Рішення було прийнято після обговорення цього питання з урядом Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Литви.

"Нашою метою є максимальне збереження дипломатичних контактів. Про це ми повідомили і білоруську сторону, з якою домовилися, що тимчасове відкликання посла для консультацій послужить зменшенню напруженості і сприятиме збереженню дипломатичного представництва на рівні послів", - заявив міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.

Читайте також: Білорусь відкликає послів у Польщі і Литві

Автор: 

Білорусь (7970) Литва (2456) Лінкявічюс Лінас (182)


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Vsio verno zdelano,a to kazetsia tam litovci u nix na mitingi xodit, i ekonomiku ixniiju razvalila takze
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05.10.2020 21:22 Відповісти
Прикладний посібник для білорусів, як потрібно робити революції:
https://www.youtube.com/watch?v=nZ02c-9txeI ПРОТЕСТУЮЩИЕ В БИШКЕКЕ ЗАХВАТИЛИ СПЕЦТЕХНИКУ И ДВИГАЮТСЯ К АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
https://www.youtube.com/watch?v=nZ02c-9txeI
5 жовт. 2020 р.
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05.10.2020 21:43 Відповісти
 
 