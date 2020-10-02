Білорусь відкликає послів у Польщі і Литві
Послів Білорусі в Польщі і Литві з 5 жовтня відкликають у Мінськ для консультації.
Про це повідомив журналістам прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Послів Білорусі в Польщі і Литві з 5 жовтня відкликають у Мінськ для консультації. Послам Польщі та Литви в Білорусі відповідно запропонували наслідувати цей приклад", - сказав він.
За словами прессекретаря, в МЗС Білорусі викликали послів Польщі та Литви - "через однозначно деструктивну діяльність з боку зазначених країн".
"Їм запропоновано до 9 жовтня 2020 року привести до паритету з білоруськими закордонними установами відповідних країн склад своїх диппредставництв у Білорусі. Для Литви це з 25 до 14 дипломатів, для Польщі з 50 до 18", - сказав Глаз.
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Назови мне хоть одного политика современной Украины "топ10"- не аффилированного с кремлем или мутными схематозами?
2. Обоснуйте то, что лично вы и ваши друзья, родня и знакомые не голосовали за луку 26 лет подряд. Наверное это не вы все, а марсиане голосовали.
3. Януковича пригрели в Параше, а как там военные базы россиянцев в Беларуссиии? Кормите их от пуза? Девки им ваши не отказывают? Братаны всё таки они вам. Учистесь говорить - чечня это круто.
4. Мне ни когда не было жалко ни пролетариев, ни холопов ни рабов. Поэтому мне вас не жалко.
Какие базы, какие девки? Кто Януковича тебе навязал- РФ? Что за бред ты несешь? Это просто мрак и лютый ....
Хорошо, что я украинское общество с такими дебилами не связываю - иначе веру в человечество можно потерять.
Януковича нам навязали такие же как вы, совкового разлива дауны. С ДАУНбасса.
Какие говорите парашные базы в Беларуссии? Вам их нужно? Их есть у меня:
Объекты под российским командованием действуют в Беларуси на основании межправительственных соглашений между РФ и РБ, подписанных 6 января 1995 года. Это 43-й зональный узел связи ВМФ в 7 км от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области.
Достаточно обосновал?!
Т.е. ждал и ждет только пороха? Однако