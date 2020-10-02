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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь відкликає послів у Польщі і Литві

Білорусь відкликає послів у Польщі і Литві

Послів Білорусі в Польщі і Литві з 5 жовтня відкликають у Мінськ для консультації.

Про це повідомив журналістам прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Послів Білорусі в Польщі і Литві з 5 жовтня відкликають у Мінськ для консультації. Послам Польщі та Литви в Білорусі відповідно запропонували наслідувати цей приклад", - сказав він.

За словами прессекретаря, в МЗС Білорусі викликали послів Польщі та Литви - "через однозначно деструктивну діяльність з боку зазначених країн".

"Їм запропоновано до 9 жовтня 2020 року привести до паритету з білоруськими закордонними установами відповідних країн склад своїх диппредставництв у Білорусі. Для Литви це з 25 до 14 дипломатів, для Польщі з 50 до 18", - сказав Глаз.

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Автор: 

Білорусь (7968) дипломатія (711) Литва (2448) Польща (8625) посол (1108)


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Топ коментарі
+13
вот разосрутся бульбаши со всем миром из - за того что лука народ на.пал и заживут по-новому по- чесному по- кремлевски, в рабах, хорошо то как в кокошниках и косоворотках
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02.10.2020 17:27 Відповісти
+12
И с Украины пусть отзовут.
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02.10.2020 17:26 Відповісти
+10
Сябры, я человек беззлобный, но могу вас проздравить с созданием БелГУЛАГа. Впрочем можете и далее ходить по улицам свои городов и завывать - ТЫ УВОЛЕН. Уволены вы, и клал он и его сыновья на вас с пробором.
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02.10.2020 17:28 Відповісти
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И с Украины пусть отзовут.
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02.10.2020 17:26 Відповісти
Правильно. Нахрена нам тут всякое говно от картофельного подонка-диктатора и его выкидышей. Место посла федерального округа Параши "Беларуссия" в Параше.
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02.10.2020 17:34 Відповісти
Ага... Шас. А сметана с майонезом? Кому тогда продавать?
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02.10.2020 20:54 Відповісти
А кацапам и бурятам пусть и продают
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03.10.2020 08:01 Відповісти
Тем водка нужна.
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03.10.2020 17:54 Відповісти
вот разосрутся бульбаши со всем миром из - за того что лука народ на.пал и заживут по-новому по- чесному по- кремлевски, в рабах, хорошо то как в кокошниках и косоворотках
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02.10.2020 17:27 Відповісти
Зато бєз гейропи і паскрепнаму, і пофіг что в лаптях.
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02.10.2020 17:38 Відповісти
Gubernija raski oni budet.Uroven Abxaziji namecajetsia dlia Belorus
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02.10.2020 17:51 Відповісти
Ну вот, вся мировая закулиса и теневое правительство ополчилось войной на Бульбо-фюрера и БелаРашу, а крайние, как обычно - Украина, Польша и Литва... Абыдна понимаш
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02.10.2020 17:28 Відповісти
Сябры, я человек беззлобный, но могу вас проздравить с созданием БелГУЛАГа. Впрочем можете и далее ходить по улицам свои городов и завывать - ТЫ УВОЛЕН. Уволены вы, и клал он и его сыновья на вас с пробором.
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02.10.2020 17:28 Відповісти
Ага поучи как прос рать две революции, территории. Профукать реформы, люстрации. Сохранить всех рыгов во власти и воскресить в политике коллоборационистов, дать убежать в РФ беркутне.
Назови мне хоть одного политика современной Украины "топ10"- не аффилированного с кремлем или мутными схематозами?
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02.10.2020 17:58 Відповісти
Кого поучить? Вас? Так я холопам и рабам не учитель. Жизнь пускай вас научит.
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02.10.2020 18:35 Відповісти
Какой же ты деградант...
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02.10.2020 18:58 Відповісти
Обоснуйте.
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02.10.2020 19:03 Відповісти
Оскорбления народов и наций может только последнее ЧМО себе позволить. Деградант - это я дипломатично, так как я тоже человек не злой. В твоем случае подходит первое определение.
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02.10.2020 19:12 Відповісти
Где вы увидели оскорбление в обычной констатации ФАКТОВ? Или может 26 лет подряд , я, а не вы тупо и покорно голосовали за это усатое чмо? Не ваши соседи и родители с друзьями и детьми 26 лет подряд по холопски ставили в бюлетне галрчку ОДОБРЯМС? Может это я все это делал? Не надо перекладывать вашей больной головы на чужую, здоровую то говно что вы растили и лилеяли с надеждой на совковую халяву все 26 лет подряд.
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02.10.2020 19:28 Відповісти
Jesli po golosovaniju, dumaju vygral ne on na etot raz Tichanovska vygrala.Tut i xotiat prozracnyx vyborov togda mozno bylo objektivno govorit kto tam golosoval za kogo.
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02.10.2020 19:36 Відповісти
А куда деть предыдущих 26 лет? Понять простить?
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02.10.2020 19:40 Відповісти
Etogo ja neznaju.No mozet i togda podelal vybori takze?
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02.10.2020 19:46 Відповісти
А как же, фальсифицировал. Оппозиционеров физически уничтожал. Синхронно с Парашей голосовало в ООН против моей страны. И где вот это было в тот момент? Все 26 л6т? Ходило на выборы и всё это ОДОБРЯЛО. Оно не возмущалось, т.к. имело ХАЛЯВУ, как в Совке. И вот это нам теперь рассказывает что то за всё прогрессивное человечество. 26 лет имело свой язык в своей ж..пе, а теперь оно аппелирует с человечеству что бы за него кто то ему сделал хорошую жизнь.
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02.10.2020 20:03 Відповісти
Дурное ты создание - если уже говоришь про 26 лет, то ты недоразвитое в это время за Януковича голосовал, российский флот в Крыму пригревал.
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02.10.2020 20:08 Відповісти
1. Запомните, ХАЛАВЫ в жизни НЕТ. ЗА ВСЁ НАДО ПЛАТИТЬ или РАСПЛАЧИВАТЬСЯ. Вы, потребители халявы, сегодня расплачиваетесь за своё покорное рабско-холопское життя в течении 26 лет. И это только начало того, что вы расплачиваетесь. Дальше вам будет интереснее. Ведь вы опять хотите что бы кто то за вас что то вам сделал.
2. Обоснуйте то, что лично вы и ваши друзья, родня и знакомые не голосовали за луку 26 лет подряд. Наверное это не вы все, а марсиане голосовали.
3. Януковича пригрели в Параше, а как там военные базы россиянцев в Беларуссиии? Кормите их от пуза? Девки им ваши не отказывают? Братаны всё таки они вам. Учистесь говорить - чечня это круто.
4. Мне ни когда не было жалко ни пролетариев, ни холопов ни рабов. Поэтому мне вас не жалко.
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02.10.2020 20:18 Відповісти
Я как то даже не ожидал - насколько ты неадекватный.
Какие базы, какие девки? Кто Януковича тебе навязал- РФ? Что за бред ты несешь? Это просто мрак и лютый ....
Хорошо, что я украинское общество с такими дебилами не связываю - иначе веру в человечество можно потерять.
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02.10.2020 20:56 Відповісти
Веру в прогрессивное человечество? Я вижу вы совковые лозунги времён брежнева ещё не забыли? "Прогрессивный" вы наш.
Януковича нам навязали такие же как вы, совкового разлива дауны. С ДАУНбасса.
Какие говорите парашные базы в Беларуссии? Вам их нужно? Их есть у меня:
Объекты под российским командованием действуют в Беларуси на основании межправительственных соглашений между РФ и РБ, подписанных 6 января 1995 года. Это 43-й зональный узел связи ВМФ в 7 км от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области.
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02.10.2020 21:15 Відповісти
За Вас за свободную Беларусь никто никто драться не будет. Есть такая пословица, что на чужом х** в рай не вьедешь. Бантики, сердечки, "русские братья", не ПРОХОДЯТ. Кровь за Вас первым никто проливать не будет. Пока я никакой мотивации не вижу
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02.10.2020 21:34 Відповісти
Xorosego u nix nenamecajetsia,naooborot budet xuze i xuze pri diktatore.Sovkovoje sistema neobravdala sebia takze, eto vydno daze po tem stranim a ciom tut piset Polse i Litve ekomika etix stran ubezala na 50 let gde to jesli posmotret na VVP stran i sravnit ix.Molodyje liudi u nix nexocet sovka takze,oni mnogyje uze uvideli drugoj mir i xocet zit kak tam.Nam toze jadernuju bombu postavyli na granice AES,mi zakryli a oni specialno novuju postrojili.Eto mi resim zakrojem vse vyxodi im v Evropu,a prodovat raski nedumaju sto budet bolsaja vygoda
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02.10.2020 21:38 Відповісти
Все прогрессивное человечество безоговорочно на стороне беларусов и мирных протестов. И только уроды подобные тебе шипят,брызгают слюной и злорадствуют.
Достаточно обосновал?!
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02.10.2020 19:20 Відповісти
Да, что вы говорите. И все 26 лет вашего холопско-рабского голосования за Луку прогрессивное человечество так же поддерживало? 26 лет вы, тупо, как стадо, выбирали себе вот это, и не роптали, в 2013-14 годах и по сей день не вы ли гадили на Украину и народ который выгонял кучму, ющя, янека и непременно выгонит зелю, а теперь вдруг хотите моего сочувствия и взываете к прогрессивному человечеству? Опять хотите ХАЛЯВЫ? Чтот бы за вас кто то слелал вас свободными?
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02.10.2020 19:37 Відповісти
....народ который выгонял кучму, ющя, янека и непременно выгонит зелю....

Т.е. ждал и ждет только пороха? Однако
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03.10.2020 04:31 Відповісти
Ну не Садового же с Гриуенко или Байко с Рабиновичем и Тимошенко. И не ждал, а ИЗБРАЛ.
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03.10.2020 05:03 Відповісти
А вот представьте, во Франции так нагло и бессовестно кандидат в президенты нарисовал себе 80%, когда все экзитполы 20% давали ему! Они бы мирно ходили? А их бы ещё лупили... что бы было в любой стране Европы?
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02.10.2020 20:22 Відповісти
И так 6 раз подряд. В течнии 26 лет.
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02.10.2020 21:10 Відповісти
Вы 26 лет живёте за чужой счёт. Сейчас вам принесли счёт. Не важно , что там у вас будет с политикой, это вам решать. Но халявные бабки кончились. Готовьтесь !
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02.10.2020 21:20 Відповісти
Ты, что думаешь, что Меркель или Макрон придут к вам и принесут на бдюдечке (с голубой каемочкой) демократию? А ты будешь аплодировать и говорить типа " ГУТ, ГУТ ВОЛЬДЕМАР" Утри слюни, за демократию нужно бороться не только шариками и "сердечками"
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02.10.2020 21:44 Відповісти
Ну вот. Остались вы один на один с парашей, и никто вам теперь не станет помогать, презренные вы люди!
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02.10.2020 20:14 Відповісти
Польша и Литва "в печали"!
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02.10.2020 17:29 Відповісти
А з України вже відізвав?
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02.10.2020 17:30 Відповісти
А в бацьки уже діарея мозгів почалася.
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02.10.2020 17:35 Відповісти
А теперь к пыне :"Папа, дай денег!". Все идет по плану. Так они москалям обходились в 3-5 ярдов в год, теперь эта цифра подрастет процентов на 40!
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02.10.2020 17:37 Відповісти
Небось войну будет объявлять, 1-ю картофельно-шпротную.
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02.10.2020 17:40 Відповісти
Забирайте своих послов и баррикадируйтесь за железным занавесом, придурки.
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02.10.2020 19:09 Відповісти
Бульбофюрер зовсім з розуму з'їхав.
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02.10.2020 19:59 Відповісти
Скоро там вообще послов других стран не будет....и послов беларуссии в других странах тоже...в других губерниях паРаши их же нет....
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02.10.2020 23:08 Відповісти
Не туда поворачиваешь бульбопитек, не туда!
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03.10.2020 00:03 Відповісти
 
 