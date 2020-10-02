Білорусь відкликає послів у Польщі і Литві

Послів Білорусі в Польщі і Литві з 5 жовтня відкликають у Мінськ для консультації.

Про це повідомив журналістам прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Послів Білорусі в Польщі і Литві з 5 жовтня відкликають у Мінськ для консультації. Послам Польщі та Литви в Білорусі відповідно запропонували наслідувати цей приклад", - сказав він.

За словами прессекретаря, в МЗС Білорусі викликали послів Польщі та Литви - "через однозначно деструктивну діяльність з боку зазначених країн".

"Їм запропоновано до 9 жовтня 2020 року привести до паритету з білоруськими закордонними установами відповідних країн склад своїх диппредставництв у Білорусі. Для Литви це з 25 до 14 дипломатів, для Польщі з 50 до 18", - сказав Глаз.

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