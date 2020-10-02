Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ

МЗС Білорусі вважає, що санкції Євросоюзу "каральний захід по суті за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"У зв'язку з ухваленими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруська сторона від сьогодні запроваджує санкційний список у відповідь", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що санкції Євросоюзу "запроваджені як каральний захід по суті за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог, задовольняти які стало б жодне поважає себе суверенну державу".

"Відповідно до сформованої цивілізованої дипломатичної практики ми не будемо його публікувати", - підсумували в МЗС РБ.

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Нагадаємо, раніше Євросоюз домовився про санкції проти 40 чиновників Білорусі.