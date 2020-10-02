Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ
МЗС Білорусі вважає, що санкції Євросоюзу "каральний захід по суті за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.
"У зв'язку з ухваленими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруська сторона від сьогодні запроваджує санкційний список у відповідь", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві зазначили, що санкції Євросоюзу "запроваджені як каральний захід по суті за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог, задовольняти які стало б жодне поважає себе суверенну державу".
"Відповідно до сформованої цивілізованої дипломатичної практики ми не будемо його публікувати", - підсумували в МЗС РБ.
Нагадаємо, раніше Євросоюз домовився про санкції проти 40 чиновників Білорусі.
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Особенно вкусная Голландская.
А вот без белорусской картохи им хана ))))))))
«Описание популярных голландских сортов
Голландские сорта картофеля заслуженно стали лидерами во всем мире. Сорта картофеля голландской селекции, в первую очередь, выведены специально для холодного климата северных регионов, поэтому они так прижились на территории России.»
скільки можна на той нещасний Євросоюз санкцій накладати?
астанавітєсь!
"Лидеры стран ЕС согласовали санкции против белорусских чиновников, Лукашенко в списке по-прежнему нет"
Завтра уже не дадут
Голод близко
Ктулху не приведи.
А всю "песочницу" ***** без оглядки сдал.
Он ими царапает ***** жопу.
На зло врагам козла продам, чтоб дети молока не пили...
Джерело: https://censor.net/ua/n3222527"
У "цензора" проблеми з мовою? Так це і зрозуміло - достатньо послухати їх керівника... І почитати сайт...
Ни совести ни чести
И ума тоже
капитан слонов и капитан муравьев. Слон говорит:
- Ну, ты уж извини, мы, там, ваших потоптали немного.
Муравей:
- Да ладно, мы тоже грубо играли!
Він впевнений, що у Європі помруть всі від реготу і не буде санкцій проти нього .
Стратег однако....