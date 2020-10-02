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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ

Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ

МЗС Білорусі вважає, що санкції Євросоюзу "каральний захід по суті за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"У зв'язку з ухваленими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруська сторона від сьогодні запроваджує санкційний список у відповідь", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що санкції Євросоюзу "запроваджені як каральний захід по суті за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог, задовольняти які стало б жодне поважає себе суверенну державу".

"Відповідно до сформованої цивілізованої дипломатичної практики ми не будемо його публікувати", - підсумували в МЗС РБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо визнання Тіхановської президенткою Білорусі, - Помпео

Нагадаємо, раніше Євросоюз домовився про санкції проти 40 чиновників Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7967) санкції (12085) Євросоюз (13639)


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Топ коментарі
+28
Лука із ****** - безжалісні потвори!
скільки можна на той нещасний Євросоюз санкцій накладати?
астанавітєсь!
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02.10.2020 13:08 Відповісти
+24
новый анекдот
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02.10.2020 13:07 Відповісти
+17
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02.10.2020 13:06 Відповісти
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02.10.2020 13:06 Відповісти
накрився білоруський пармезан!
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02.10.2020 14:26 Відповісти
новый анекдот
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02.10.2020 13:07 Відповісти
лишит Лука Мудищев еврогеев ужина - картошки с селедкой
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02.10.2020 13:08 Відповісти
так Украина тоже под гнев попала, где я теперь сметану и сыр куплю?
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02.10.2020 13:12 Відповісти
Зачем вам радиоактивная продукция с Белоруссии?
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02.10.2020 13:24 Відповісти
Селедка в Европе своя есть.
Особенно вкусная Голландская.
А вот без белорусской картохи им хана ))))))))
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02.10.2020 13:17 Відповісти
Везти білоруську бульбу у Нідерланди, це як лапті на Россю.

«Описание популярных голландских сортов
Голландские сорта картофеля заслуженно стали лидерами во всем мире. Сорта картофеля голландской селекции, в первую очередь, выведены специально для холодного климата северных регионов, поэтому они так прижились на территории России.»
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02.10.2020 14:02 Відповісти
Лукашонка напрягся ))))
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02.10.2020 14:15 Відповісти
Тримайся, бацька! Санкцій багато, а Білорусь -- одна, захищай її і від Заходу, і від Сходу!
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06.02.2021 10:31 Відповісти
}{аракири
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02.10.2020 13:08 Відповісти
Лука із ****** - безжалісні потвори!
скільки можна на той нещасний Євросоюз санкцій накладати?
астанавітєсь!
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02.10.2020 13:08 Відповісти
Євросоюз вже 20 років штовхає Білорусь в обійми Росії, а Лука досі не здався... Мабуть заздрять йому.
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06.02.2021 10:36 Відповісти
т.е. переводя на нормальный язык - мы приготовили вазелин...
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02.10.2020 13:08 Відповісти
Умеет повеселить таракан.
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02.10.2020 13:08 Відповісти
в евопе грядёт напряжёнка с морепродуктами из белоруссии )
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02.10.2020 13:08 Відповісти
Пора Луке начинать давить креветки и пармезан ТРАКТОРАМИ!!!
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02.10.2020 13:09 Відповісти
Он это уже 24 года всем транслирует. С **-ым связываться боятся даже в ЕС.
"Лидеры стран ЕС согласовали санкции против белорусских чиновников, Лукашенко в списке по-прежнему нет"
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02.10.2020 13:10 Відповісти
Він там давно нев'їздний. А даремно.
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06.02.2021 10:41 Відповісти
Реально он умный и хитрый цыган с артистическими и гипнотическими спосбностями .
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02.10.2020 13:12 Відповісти
Мдааа.. теперь не едать старушке Меркель свежих беларусских устриц..
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02.10.2020 13:09 Відповісти
не ведать теперь креветок испанцам! сыров французам!!! а немцам пива с капустой и сосисками!!! как своих ушей не ведать!
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02.10.2020 13:10 Відповісти
Жрите картошку
Завтра уже не дадут
Голод близко
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02.10.2020 13:35 Відповісти
Лукашенко ввел персональные санкции против Макрона и Меркель - во всех продовольственных беларуских бутиках, расположенных в Берлине и в Париже, повышены цены на картошку. Не пройдет и недели, как возмущенные голодные европейцы на коленях приползут к батьке.
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02.10.2020 13:11 Відповісти
Та ще повинен бути плакат, як вони рвуть зуби.
Ктулху не приведи.
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02.10.2020 14:04 Відповісти
Лука усы щеткой на ЕС топорщит
А всю "песочницу" ***** без оглядки сдал.
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02.10.2020 13:13 Відповісти
***** усы лукашонки тоже не очень нравятся.
Он ими царапает ***** жопу.
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02.10.2020 13:21 Відповісти
)))
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02.10.2020 14:31 Відповісти
Піпець, Європа без картоплі буде голодувати!
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02.10.2020 13:16 Відповісти
Известная поговорка заиграла новой ноткой:
На зло врагам козла продам, чтоб дети молока не пили...
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02.10.2020 13:16 Відповісти
"Санкции" бацьки против ЕС это, если коротко, но по сути, угроза Европе, что Беларусь станет российской губернией.
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02.10.2020 13:16 Відповісти
З тіхановською точно б стала губєрнієй.
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06.02.2021 10:46 Відповісти
Комарик пригрозил закусать слона до смерти)
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02.10.2020 13:21 Відповісти
"задовольняти які стало б жодне поважає себе суверенну державу".
Джерело: https://censor.net/ua/n3222527"
У "цензора" проблеми з мовою? Так це і зрозуміло - достатньо послухати їх керівника... І почитати сайт...
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02.10.2020 13:23 Відповісти
Гугл барахлить.
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02.10.2020 13:24 Відповісти
Це борошна машинного переказу. У редакторів у цьому плані рильце в гармату - смороду часто публікують гугл транслейтні тексти без перевірки.
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02.10.2020 13:30 Відповісти
Заборонять колорадським жукам з Європи на свою бульбу лізти!
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02.10.2020 13:23 Відповісти
Лука слідом за Лугандоном не буде карміть нахлєбніков в Європі.
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02.10.2020 13:23 Відповісти
...і перекриє бульбопровід "Вітебськ - Париж".
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02.10.2020 13:25 Відповісти
Уже не осталось
Ни совести ни чести
И ума тоже
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02.10.2020 13:39 Відповісти
Майже хокку.
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02.10.2020 13:44 Відповісти
А меркель відкриє північний потік - 2.
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06.02.2021 10:52 Відповісти
пипец, загнется ЕС из за санкций луки.
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02.10.2020 13:24 Відповісти
"достижения" кацапов покоя не дают....санкции нам на пользу , бла бла бла ...а потом рас и комплектующих для белазов нет
Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 5728
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02.10.2020 13:25 Відповісти
Не знаю как будет в ЕС, но России без белорусских продукто, пармезана и хамона придётся сидеть на одной лишь бульбе.
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02.10.2020 13:25 Відповісти
Висловлюю стурбованість з цього приводу.
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02.10.2020 13:32 Відповісти
Та хрен з ними, нехай подавляться.
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02.10.2020 13:45 Відповісти
А що таке хамон? Це дуже просто ( як казав один симпатичний хлопчик у рекламі ), взяти цілу свинячу ногу, зарити її в сіль на 40 днів, потім витягти і підвісити, а під нею прикріпити мисочку для стікання жиру. Відрізай і їж хамон. Може, в Україні бракує солі чи свиней?
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06.02.2021 11:04 Відповісти
Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 6363
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02.10.2020 13:37 Відповісти
Ахахахахахахаахаххааааааааааааахахахахааххахахахахаахахаххаахахахаххахахаахахаххаах
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02.10.2020 13:39 Відповісти
закрывайте рестораны в Париже и Берлине без омаров и хамона из Беловежской Пущи буржуинам хана !!!!!!
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02.10.2020 13:44 Відповісти
Играли как-то в футбол слоны с муравьями. Ну встречаются после матча
капитан слонов и капитан муравьев. Слон говорит:
- Ну, ты уж извини, мы, там, ваших потоптали немного.
Муравей:
- Да ладно, мы тоже грубо играли!
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02.10.2020 13:52 Відповісти
Ну и мудила этот диктатор! Мы хотим в Евросоюз,а он душит его своими санкциями,сволочь!
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02.10.2020 13:56 Відповісти
А білоруси не хочуть.
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06.02.2021 11:12 Відповісти
ну все. теперь главная достопримечательность микрромордора - менцкие болота стали для ес недоступными.
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02.10.2020 14:00 Відповісти
Лукашенко незаконный президент, то есть никто. Поэтому он не может от имени государства Беларусь вводить всякие санкции, подписывать всякие договора. Он никто.
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02.10.2020 14:12 Відповісти
А ти "кто"? Хочеш російські танки на білоруському кордоні? Тоді плач за тіхановською.
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06.02.2021 11:17 Відповісти
РУКА - ЛИЦО...

Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 2271
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02.10.2020 14:23 Відповісти
РУКА - ЛИЦО...

Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 9447
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02.10.2020 14:25 Відповісти
Не видать европейцам белорусских креветок
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02.10.2020 14:25 Відповісти
РУКА - ЛИЦО...

Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 6196
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02.10.2020 14:28 Відповісти
Який жах, як тепер тим буржуюям жити!?
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02.10.2020 14:30 Відповісти
Не видать московитам хамона, креветок, сыра ...
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02.10.2020 14:49 Відповісти
Вот так воспринимают эту новость в Европе:

Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 6903
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02.10.2020 14:51 Відповісти
Дурачки. На своих яйцах попрыгаете?
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02.10.2020 14:55 Відповісти
Запретил Меркель и Макрону посещать знаменитые курорты Барановичей, игорные дома Бобруйска и международные финансовые биржы Гомеля? Лука, ах ты жестокое и бессердечное животное.
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02.10.2020 15:03 Відповісти
А шо, все правильно робить вусате Опудало!
Він впевнений, що у Європі помруть всі від реготу і не буде санкцій проти нього .
Стратег однако....
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02.10.2020 15:19 Відповісти
Ну фсьо - допригалісь євросоюзнічькі...
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02.10.2020 15:29 Відповісти
Даже подумать страшно як там ЄС.
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02.10.2020 15:33 Відповісти
ну все! це був останній цвях в кришку гробу гейропи! тепер точняк розвал ЄС неминучий!
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02.10.2020 15:51 Відповісти
Прочитал только заголовок. Дальше нет смысла читать. Смешно.😀😀😀
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02.10.2020 16:34 Відповісти
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02.10.2020 19:47 Відповісти
..нууууу ффффсёёё................= кабзда усей уеропи..........
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03.10.2020 00:41 Відповісти
 
 